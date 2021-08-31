10 вещей, которые притягивают несчастья в дом

Мы составили список предметов, от которых необходимо избавиться как можно скорее.

Если у вас все валится из рук или настигла полоса неудач, не спешите винить в этом окружающих. Лучше оглядите внимательно свой дом. Оказываются, всему виной могут быть самые простые веши, которые привлекают негативную энергию, а также приносят в дом беды и неудачи.

Фото Westend61/ Getty Images

Мусор в кармане или кошельке

Фантики, билетики, старые чеки и прочий мусор, который скапливается у вас в карманах или кошельке, не сулят ничего хорошего. Последствия такого беспорядка – путаница в делах и неудачи. Поэтому лучше выбросить подобную «шелуху» прямо сейчас.

Разбитые стекла или зеркала

Многим известно, что разбитое зеркало держать дома нельзя, иначе это привлечет беду. Точнее, целых семь лет неудач и лишений. Поэтому треснутые зеркала смело отправляем на свалку и даже не думаем расстраиваться. То же самое касается разбитых стекол, которые символизируют брешь в ваших финансах.

Вещи, которыми не пользовались более трех лет

Энергетика подобных вещей, даже если они совершенно новые, портится со временем, и нужно дать им вторую жизнь или кому-нибудь отдать.

Фото Fotosearch / Getty Images

Треснувшая посуда или сломанные часы Те же тарелки, например, символизируют семейную жизнь. Вы же не хотите, чтобы эта жизнь пошла трещинами? Значит, сразу избавляйтесь от кухонной утвари, которая пришла в негодность. Остановившиеся или сломанные часы – дурной знак. Их необходимо сразу починить либо, если они не подлежат ремонту, отдать на запчасти или выкинуть. Вы же не хотите, чтобы эта жизнь пошла трещинами? Значит, сразу избавляйтесь от кухонной утвари, которая пришла в негодность. Остановившиеся или сломанные часы – дурной знак. Их необходимо сразу починить либо, если они не подлежат ремонту, отдать на запчасти или выкинуть. Фотографии, вызывающие плохие воспоминания Предметы, которые вызывают негативные ассоциации или просто не приносят вам радости, в принципе не стоит держать в доме. Негатив, который вы будете испытывать, глядя на эти снимки, может обернуться против вас и вылиться в реальные неудачи. Непарные вещи Предметы, которые подразумевают наличие пары (носки, лыжи, лыжные палки, тапки, туфли и так далее), необходимо выбрасывать сразу, как только вы потеряли их «вторую половинку». Иначе они блокируют позитивную энергию и притягивают мелкие неурядицы в ваш дом. Фото Vladimir Nykl / EyeEm / Getty Images

Сухие цветы

Завядшие цветы, чучела животных, засушенные бабочки или жуки, рога зверей и перья птиц, а также ракушки, привезенные из очередной поездки, также препятствуют доступу позитивной энергии и приносят неудачи.

Сломанные гаджеты для уборки

Веник, швабра, метла являются первыми помощниками в доме и символизируют очищение от всего, что мешает материальному благополучию. Поэтому привязанность к старому обтрепавшемуся венику или нежелание выбросить старый сломаный пылесос ведут к уменьшению финансового потока.

Картины и постеры с изображением природных катаклизмов

Буря, ненастье, любая другая плохая погода вызывают тревожные мысли. Их изображения также притягивают неудачи, беды и несчастья. Поэтому не стоит лишний раз провоцировать судьбу. Лучше заменить такие картины на что-то более интересное и светлое.

Старые и ветхие предметы

Сюда относятся старые газеты, журналы, бумаги, одежда, которая вам уже давно безнадежно мала. Все это стоит перебрать и лишнее отнести на свалку, чтобы освободить место для нового и не притягивать негативную энергию.