Арно Хидирбегишвили: Экономическое аутодафе, о котором заявил Путин, может вызвать политический суицид европейских лидеров

Надежда, что люди после пандемии станут умнее и добрее, не оправдалась - время зарабатывать производителям вакцин и медицинского оборудования сменила пора сверхдоходов для производителей оружия и боеприпасов. Едва завершился глобальный проект «Коронавирус», как США презентовали новый сверхприбыльный проект «Отказ ЕС от российских энергоносителей» (далее в тексте - Проект). Но так как «аннексия Крыма» в качестве повода для объявления санкций против России и отказа от российского газа, нефти и нефтепродуктов была истощена президентом Трампом (на блокировку «Nord Stream 2» едва хватило!), новым поводом объявили «аннексию Украины», вынудив Россию начать военную спецоперацию на Донбассе.

Страны коллективного Запада, как заявил Путин на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли 17 мая, «всячески поощряли националистические, неофашистские элементы в киевском руководстве, пренебрежительно относились к проблемам, которые складывались на юго-востоке Украины и, по сути, в течение восьми лет способствовали продолжению боевых действий». То есть, США и их вассалы по НАТО, после бегства от ИГИЛ в Сирии и от «Талибана» в Афганистане, действуют исключительно чужими руками, они завалили украинцев оружием и миллиардами долларов (большая часть которых прикарманивается киевским руководством), на которые пригласили десятки тысяч иностранных наёмников, потому что «националистических, неофашистских элементов» оказалось недостаточно. Бацилла нацизма, «спавшая» среди определённой части украинцев после Второй мировой войны, наверное - в результате Чернобыльской аварии, проснулась и приобрела неестественно большие размеры, как это бывает под воздействием радиации.

Или, может быть, под воздействием распыления «Озверина», произведённого в биолабораториях Пентагона на Украине, от которого украинцы превратились в роботов, потерявших чувства и разум. Так, или иначе, в результате нового Проекта богатеют США, проигрывает Европа и погибают украинцы, заражённые смертельной дозой нацизма.

Цель нового экономического Проекта США - вытеснение российских углеводородов из Европы, замена их американскими, беспрецедентное ослабление российской национальной экономики путём препятствования реализации её ведущего экспортного потенциала - недостижима по многим причинам. Очевидно, президент Байден, назвавший Папу Римского «знаменитым в Америке афроамериканским бейсболистом», на этот раз спутал Евросоюз - с Украиной, в которой, будучи вице-президентом США, он покрывал газовые махинации своего сына Хантера (одна из причин войны на Украине - перекрыть, навсегда предав забвению, скандал, связанный с газодобывающим холдингом «Burisma»). Завозить в Европу на кораблях энергоносители из США нерентабельно, фьючерсы, даже резко подскочившие из-за антироссийских санкций, намного выгоднее. Что касается Норвегии, она в состоянии удовлетворить лишь четверть потребности стран ЕС в углеводородах и приоритетом для неё всегда будет обеспечение англосаксов - экспорт в Великобританию, главного, если не единственного союзника США в Европе и партнёра по вышеуказанному антироссийскому Проекту.

А почему так недальновидны в иное время холодно прагматичные лидеры Евросоюза, почему спутали политику - с энергетикой, ради чего нанесли урон своей отлаженной экономике, промышленности, транспорту, бизнесу, банковскому сектору, что легло неподъёмным грузом на плечи европейского потребителя - налогоплательщика? Может, у европейской политической элиты начались непредсказуемые последствия, вызванные их вакцинами?! Путин говорит, что «по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена, европейские страны вводят всё новые и новые санкции на нефтегазовых рынках». Это вызвало инфляцию, которую в Европе назвали «российской энергетической инфляцией». Европейцы признали, что не могут отказаться от российских энергоресурсов, а рекламируемые ими альтернативные источники электроэнергии не могут составить конкуренцию традиционным. Какое тут, скажите на милость, энергозамещение?! «Складывается впечатление, - говорит Путин, - что западные коллеги – политики и экономисты – просто забыли основы элементарных, базовых экономических законов, или же во вред себе предпочитают их сознательно игнорировать». Европейцы не могут не понимать, что невостребованные Европой российские энергоресурсы будут диверсифицированны и направленны в других направлениях, к примеру - в Китай, откуда реверсом в Россию потечёт высокотехнологичный продукт, который, учитывая принцип «цена-качество», вне конкуренции даже на внутренних рынках США и Европы. На Западе не могут не понимать, что их «непродуманные хаотичные шаги», «сумбурных действия» «вызывают рост выручки российского нефтегазового сектора» (В.Путин), то есть - беспрецедентно обогащают Россию! Курс доллара падает по отношению к рублю, который становится конвертируемой валютой.

«Такое экономическое аутодафе, самоубийство, - говорит Путин, - это, конечно же, внутреннее дело европейских стран». Путин - президент России и поэтому с его стороны продолжить эту мысль было бы некорректно. Но мне ничего не мешает сделать прогноз, поэтому я заявляю, что «сожжение» экономических мостов с Россией может вызвать политический суицид европейских лидеров, устроивших это самое аутодафе! Неужели Макрон уже позабыл протестные акции «Жёлтых жилетов»?! Неужели в США забыли акции афроамериканцев, когда статуи отцов США свергали с пьедесталов - прямо в Потомак?! Неужели Байден забыл - как он стал президентом и как сторонники Трампа ворвались в Конгресс?! Франция и США тогда были на йоту от гражданской войны, а их президенты спаслись чудом! И сегодня европейцы и американцы не потерпят дискомфорт из-за неправильных расчётов своих амбициозных, ослеплённых русофобией, руководителей, они не привыкли и не будут жить в холоде и голоде, без горячей воды и бензина в баках своих автомобилей! Поэтому - ждите их скоро на улицах, господа! Вы хотите мировой революции?! Вы её получите!

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ

Арно Хидирбегишвили

18 мая 2022 года

Грузия, Тбилиси

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