Где прячется Зеленский: Представлен ролик, доказывающий фейковость фона во время многих выступлений президента Украины

В украинских СМИ неоднократно восхваляли «храбрость» своего президента, который даже под массированными ракетными атаками не прятался в «бункер», а оставался вместе со своим народом.

С начала российско-украинского конфликта Зеленский с завидной регулярностью обращался к своим согражданам, прогуливаясь по центральным улицам столицы и не опасаясь «коварного прилета». По крайней мере, именно так все выглядит по телевизору и в интернете.



В то же время, у многих экспертов возникают сомнения по поводу правдивости вышеупомянутых роликов. Специалисты считают, что многие видео с заявлениями украинского лидера смонтированы, а сам он в этот момент находился далеко от тех мест, где ему могла грозить опасность.



В пользу данной версии выступает видео, опубликованное репортёрами «Русской весны». Ролик по сути доказывает возможность создания любого фона во время выступлений президента Украины.



На видео рассказывается (на английском языке) и показывается, как зарубежные кинематографисты накладывают текстуры на выступление «храброго» Зеленского, который проговаривает свои пламенные речи где-то на съемочной площадке. Приводятся свидетельства того, как это проделывают со звёздами эстрады и кино, в том числе для создания спецэффектов. При этом наличие множества камер, установленных на площадке, позволяет использовать многочисленные ракурсы, уменьшать или увеличивать объект на экране смартфона, помещать его на любой подложенный фон - динамический или статический.



Вопрос лишь в том, где чаще всего прячутся Зеленский и компания. Ведь «удары по центрам принятия решений», которые неоднократно обещало наше руководство, могут оказаться бесполезными. Российские ракеты попросту не застанут хозяев тех самых центров, даже если итоговое решение будет принято.

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А вы знали об этом?

Время царствования Николая II стало периодом самых высоких в истории России темпов экономического роста. За 1894-1910 гг. темпы роста продукции российской промышленности превышали 9% в год. По этому показателю Россия вышла на I место в мире, опередив даже стремительно развивающиеся Соединенные Штаты Америки. По производству главнейших сельхозкультур Россия вышла на первое место в мире, выращивая более половины производимой в мире ржи, более четверти пшеницы, овса и ячменя, более трети картофеля. Россия стала главным экспортером сельскохозяйственной продукции, первой «житницей» Европы. На ее долю приходились две пятых всего мирового экспорта крестьянской продукции.

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