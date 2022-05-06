Неправильный император: зачем англичане субсидировали убийство Павла I?

Император Павел I признаётся одним из самых одиозных монархов в истории России. По воспоминаниям современников, после его неожиданной кончины Петербург ликовал как на празднике. Впрочем, были у императора враги и за границей. Для Англии правление Павла сулило крах и уничтожение.

Считается, именно британцы «перекупили» последних сторонников царя. За что был убит Павел I?

Борьба с традициями

Ещё до воцарения монарха о Павле ходили нехорошие слухи. При дворе упорно говорили о том, что настоящим отцом царевича был фаворит Екатерины II Сергей Салтыков.

Другие уверяли, что наследника вообще усыновили из крестьянской семьи. Якобы Екатерина II родила мёртвого ребенка, а потому его быстро подменили младенцем из ближайшей деревни.

Как бы то ни было, в монарший двор Павел действительно не вписывался. Он делал всё наоборот. Император разогнал всех фаворитов, ослабил позиции дворянства, ввёл в армию жесткую дисциплину, вернул телесные наказания для аристократов, изменил закон о престолонаследии.

Самое главное – Павел I улучшил положение крепостных крестьян, которых к XIX веку было принято считать за рабов. Барщина была ограничена 3 днями в неделю. Начались льготные продажи хлеба и соли. Наконец, за жестокое отношение барина к подданным можно было подать жалобу – предшественница Павла просто запретила подавать их.

В целом, Павел проводил политику, максимально противоположную Екатерине II. Простой народ его за это боготворил. Для них Павел был, пожалуй, первый на памяти царь, который заботился о людях. Дворяне и армия его ненавидели, указы императора считали помешательством.

Причём тут англичане?

Всё дело во внешней политике императора. Она тоже претерпела радикальные изменения.

После того как французы оккупировали Мальту, Мальтийский орден обратился за помощью к Павлу I. Рыцари-монахи объявили православного самодержца, никогда не державшего целибат, великим магистром, а тот дал им новую штаб-квартиру в Петербурге и покровительство.

Этот шаг имел далеко идущие планы. Российская империя намереваласьосновать на Мальте военно-морскую базу. Это грозило англичанам потерей контроля над Средиземным морем и ненужным соперничеством с русскими.

Герб Российской империи с Мальтийским крестом

Однако главным камнем преткновения стал союз Павла с Наполеоном Бонапартом. Два монарха, управлявших сильнейшими государствами своего времени, объявили о решимости лишить Англию статуса великой державы.

Наметился совместный русско-французский поход в Индию. Все английские суда в русских портах оказались арестованы, а торговля приостановлена.

Пожалуй, еще одним удивительным намерением Павла было объединение русской православной Церкви с католической! Визит Папы Пия VI в Петербург, для обсуждения вопроса, должен был состояться не позже лета 1801 года. Если бы так случилось, то Российская империя приняла бы официальный статус Третьего Рима.

Наконец, Англия была главным торговым партнёром России – все колониальные и промышленные товары закупались именно там. Павел хотел побороть монополию англичан и, переключившись на французов, выбил бы для страны хорошие условия и привилегии. Терять столь ценный рынок британцы не хотели.

Заговор и убийство

Вплоть до Октябрьской революции события ночи с 11 на 12 марта были строго засекречены. Официальной версией являлась смерть императора от апоплексического удара.

На деле, гвардейские офицеры организовали заговор. С молчаливого согласия наследника Александра Павловича, они заняли Михайловский императорский дворец и, ворвавшись в покои царя, попытались заставить его отречься от короны. Разговор не вышел. Императора избили, а потом задушили.

Роль англичан заключалась в том, что они обещали выплатить всем участникам заговора субсидии – 2 миллиона рублей. Сумму должны были передать через Жеребцову Анну Александровну, которая была любовницей английского посла Уитворта. 11 марта она выехала в Лондон за деньгами и не вернулась. Считается, она присвоила все деньги себе.

Для Анны заговор против Павла был личным делом. Он выгнал Уитворта из России, унижал и разорял её родню – семью Зубовых. Быть может, если бы её любовник не придал заговорщикам дополнительного стимула, то никакого покушения могло и не быть.

Последний дворцовый переворот окончился восхождением на престол Александра I. Он продолжил политику своей бабушки Екатерины, о союзе с Францией и деяниях Павла I предпочёл забыть.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Для современников не было тайной, что к убийству Павла, вступившего в дружеские отношения с Францией, была причастна Англия. Несмотря на это, Александр же изменил внешнеполитическую доктрину своего «предательски убитого» отца и начал затяжную борьбу с Наполеоном. Именно поэтому он был главным инициатором конфликта 1812 года.Таким образом, Англии все же удалось поссорить Россию со своим стратегическим и геополитическим противником Францией. Именно из-за борьбы за чужие интересы царя упрекал Карамзин в своем произведении «Записке о древней и новой России».

Вместе с тем союз с Россией, не имеющей геополитических разногласий с Францией, против Англии всегда оставался внешнеполитической доктриной Наполеона. Только при содействии России он мог рассчитывать на мирное завершение континентального конфликта и успешную борьбу с Британией, которая являлась главным соперником Франции.Война 1812 года ничем не отличалась от антифранцузских коалиций, которые вели европейские страны с 1792 года с целью восстановления во Франции дореволюционных порядков.

Защищая завоевания революции, французская армия, преследуя русско-прусские силы, постепенно дошла до бывшей польско-российской границы.И тут Александр I был вынужден пойти на Тильзитский мир, условия которого он не хотел выполнять и продолжал готовиться к новой войне, поскольку ненавидел и завидовал Наполеону, который был кумиром всей Европы. Не забывал шизоидный Александр I и того, как он после поражения под Аустерлицем бежал с поля боя и свита нашла его под деревом в слезах и страдающего диареей...

О серьезности намерений Наполеона красноречиво свидетельствуют многие факты.Например, 18 июля 1800 года он предложил императору Павлу безвозмездно вернуть 6732 пленных российской армии, включая 130 генералов и штаб-офицеров; более того, он распорядился вернуть им оружие и выдать новые мундиры за счет французской казны. Позже, уже после возвращения России в стан противников Франции, он все равно продолжал проводить намеченную политику, практикуя столь же широкие жесты (в том числе после разгрома русских под Аустерлицем и Фридландом, когда Наполеон приказывал прекратить преследование).

Что касается внешней политики Александра l,то именно из-за его некомпетентности Россия в 1812 году понесла такой материальный урон, от которого еще несколько лет не могла оправиться.Многие российские историки однозначно доказывают , что эту войну развязала именно Россия, а не Франция! Эту концепцию поддерживают крупнейшие историки эпохи Александра I: директор Института российской истории РАН Андрей Николаевич Сахаров и Николай Алексеевич Троицкий, которые утверждают, что Отечественную войну 1812 года развязал не французский император Наполеон, а фактически Александра I.

Русский царь еще в октябре 1811 году отдал приказы о выступлении в поход всем русским армиям, которые стояли больше года на границе с герцогством Варшавским. Однако после отказа короля Пруссии Фридриха Вильгельма III принять участие в войне против Наполеона Александра I не решился напасть на Францию. Кроме того, Александр I не решился тогда напасть на Наполеона, поскольку знал, что у него тогда фактически не было победоносных генералов, поскольку все русские генералы проигрывали Наполеону: Кутузов в 1805 году, Багратион в 1807 году.

Интересно, что вначале Наполеон намеревался дойти только до Смоленска, однако остановить преследование русской армии означало бы для французов серьезное политическое поражение в глазах Европы. Немаловажно также, что если бы Наполеон намеревался полностью покорить Матушку- Россию, то он в первую очередь захватил бы ее столицу Санкт-Петербург! Вместе с тем, если бы эта война была оборонительной для России – русские бы не стали преследовать французов до самого Парижа. Тогда многие , включая Кутузова, были против. Правда он был против не из-за того, что хотел сберечь армию, а потому что, проиграв всё что можно, но вдруг оказавшись «спасителем отечества», ему совершенно не нужны были новые поражения.

Действительно ,Наполеон ещё раз разбил русскую армию под Лютценом и Бауценом весной 1813 года, но Кутузова к этому времени уже устранили.Важно отметить, что западные губернии империи (Литва, прибалтийские земли) встретили Наполеона с распростертыми объятиями. Примечательно, что в украинских и белорусских областях, недавно присоединенных к России, простое население встречало европейцев как освободителей, надеясь на воссоединение Речи Посполитой.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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