Кто и зачем в 2022 году планирует отправить поисковую экспедицию в Антарктиду

Пропавший корабль сэра Эрнеста Шеклтона «Эндюранс» стал настоящей легендой. Один из самых знаменитых кораблей в мире затонул в море Уэдделла в Антарктике. Это случилось во время злополучной экспедиции исследователя в 1914–17 годах и ознаменовало собой конец «героической эпохи» освоения ледяного континента. За прошедшие годы было много попыток найти место крушения, но все они были безуспешными.

Бесстрашный учёный по имени Джон Ширс собирается предпринять ещё одну в начале 2022 года. Почему он так уверен, что ему удастся найти легендарное судно, символ освоения Антарктики?

Экспедиция Шеклтона

Экспедиция стартовала летом 1914 года.

«Эндюранс» отплыл из Плимута в августе 1914 года. После многочисленных остановок на пути к морю Уэдделла Шеклтон и его команда из 27 человек вошли в опасный морской переход в январе 1915 года. Корабль попал в ледовую ловушку. Там он оказался заперт на долгих 10 месяцев. После чего временное людское пристанище было раздавлено льдинами и затонуло. Шеклтону и его команде пришлось двинуться на спасательных шлюпках к острову Элефант.

Эрнест Шеклтон.

Люди оказались в весьма затруднительном положении. Им пришлось столкнуться с острой нехваткой еды. В результате были съедены даже ездовые собаки.

Позже мужчинам удалось выжить за счёт охоты на пингвинов и тюленей. В конце концов, Шеклтон и часть команды, включая Тома Крина и штурмана Фрэнка Уорсли, отправились на поиски помощи.

Команда Шеклтона играет в футбол на льдине.

Отважной группе удалось преодолеть горы и ледяные поля Британской заморской территории к китобойной станции Стромнесс. Расстояние составляло всего 30 километров, но на то, чтобы туда добраться, потребовалось очень много времени. Ведь по пути пришлось пересечь горы. В какой-то момент они даже свернули не туда.

«Эндюранс», застрявший во льдах.

В конце концов им удалось добраться до китобойной станции. Люди, которые остались в импровизированном лагере на острове Элефант, были спасены. Экспедиция обошлась без жертв, и все члены экипажа вернулись домой.

Экипаж Шеклтона тянет спасательную шлюпку по льду.

Заманчивый поиск

«Эндюранс» манил с тех пор всех искателей затонувших кораблей. Однако эти поиски были лишь для самых отважных и отчаянных исследователей. Море Уэддела чрезвычайно коварно. Оно зачастую труднопроходимо даже для современных ледоколов. Так что добраться до места всегда было задачей практически невыполнимой.

Льды поглотили «Эндюранс».

Последняя поисковая экспедиция была предпринята в 2019 году. До места не удалось добраться из-за ужасных погодных условий. Перед тем, как покинуть этот район, команда исследователей отправила автономный подводный аппарат (АНПА) в глубины моря Уэдделла. К сожалению контакт с ним был утерян уже через 20 часов после его запуска.

Команда, возглавляемая морским археологом доктором Джоном Ширсом и директором по исследованиям Mensun Bound, пытается предпринять вторую попытку. Финансируется проект Falklands Maritime Heritage Trust. Если он будет одобрен Министерством иностранных дел и по делам Содружества Великобритании, то отправится из Кейптауна, Южная Африка, в конце февраля 2022 года.

Теперь Фонд морского наследия Фолклендских островов (FMHT) планирует экспедицию, чтобы определить местонахождение затонувшего судна, обследовать и снять его на видео с помощью подводных поисковых роботов.

Экспедиция, получившая название «Эндюранс22», отправится в плавание на зарегистрированном в ЮАР исследовательском судне SA Agulhas II. В состав экипажа войдут специалисты по подводному плаванию из американо-британской компании Ocean Infinity, которые будут использовать Saab Sabertooth, чтобы определить местонахождение затонувшего корабля под водой, а также спутниковые данные с платформы TerraSAR-X немецкого космического агентства.

«Попытка найти место крушения «Эндюранс», что долгое время считалось невозможным и недосягаемым, - это невероятно захватывающая перспектива», - говорится в пресс-релизе Bound. «Учитывая суровые условия окружающей среды Антарктики, нет никаких гарантий успеха, но мы по-прежнему вдохновляемся великими исследователями Антарктики и приступаем к экспедиции с большими надеждами».

Попытка найти место крушения «Эндюранс», что долгое время считалось невозможным и недосягаемым - это невероятно захватывающая перспектива.

Экспедиция будет транслироваться онлайн

«Эндюранс» стал историческим памятником. В соответствии с Международным договором об Антарктике это означает, что исследователи не могут извлекать ничего на поверхность. Таким образом, план Ширса состоит в том, чтобы нанести его точное местоположение на карту. Кроме этого сфотографировать корабль без извлечения каких-либо артефактов.

«Судно стало настоящей иконой в мире науки», - сказал доктор Ширс. «Эпическая история выживания Шеклтона находит отклик в веках. Из многих затонувших кораблей, это самое известное, которое ещё предстоит обнаружить, а также самое трудное для поиска. Если мы сможем его идентифицировать, мы проверим его и сделаем подробное 3D-сканирование с помощью лазера. И мы надеемся транслировать всё это в режиме онлайн».

Один из самых больших вопросов, связанных с затонувшим кораблём, связан с его состоянием. Воды Антарктики уникальны тем, что их глубина и температура гарантируют целостность судна. Отложения там относительно низкие, около 1 миллиметра в год. Это означает, что «Эндюранс», вероятно, практически не тронут временем и разрушением.

Памятник Эрнесту Шеклтону.

По словам доктора Ширса, подводная флора и фауна, которая способна повредить затонувший корабль, в местной ледяной воде практически отсутствует. «Мы знаем, что моллюски, которые обычно пожирают деревянные затонувшие судна, не могут выжить в здешних холодных морских водах. Но древесина - большой источник углерода. Так что мы вполне можем найти несколько очень интересных вещей на затонувшем «Эндюранс». Возможно, мы даже обнаружим, что у нас появились новые виды», - говорит учёный.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Самые знаменитые мафиози всех времен (https://otari.mirtesen.ru/blog/43253680576/)

Какие идеи Троцкого претворял в жизнь Xрущев https://otari.mirtesen.ru/blog/43537372066/

Любопытные факты о шаолиньских монахах (https://otari.mirtesen.ru/blog/43808497281/)