Не ваше дело: 5 секретов, которые не стоит выпытывать у дочери-подростка

Карина Рихтере, психолог с многолетним стажем, эксперт в детско-родительских отношениях

До младшего школьного возраста дети абсолютно искренне хотят делиться с родителями всем, что происходит в их жизни. Даже если у ребенка появляется тайна, он желает, чтобы мама обязательно ее раскрыла.

Однако, чем старше становится ребенок, тем больше он отдаляется от семьи. И это нормально. Причины, по которым дети скрывают от нас значимую часть своей жизни, лежат в самых разных плоскостях. Выделим основные из них.

И свои проблемы дети предпочитают обсуждать в кругу друзей, а не обращаться за помощью к родителям.

С одной стороны, это хорошо — дети взрослеют, отделяются от взрослых и учатся находить выходы из сложных ситуаций. С другой — их опыта и знаний не всегда хватает для того, чтобы принять верное решение.

Стоит ли выведывать тайны ребенка вопреки его желаниям? Нужно ли читать дневники дочери и просматривать ее переписку? Однозначно нет. Этим вы показываете, что не доверяете ребенку, не уважаете его, не считаетесь с ним, его мнением и его границами. Это увеличит дистанцию между вами.

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Что не стоит выпытывать у дочери-подростка

Чаще всего подростки скрывают от родителей плохие оценки и другие проблемы в школе, отношения с противоположным полом, сексуальную жизнь, настроения и эмоции, суицидальные мысли и то, что они пробовали алкоголь и наркотики.

При этом чаще от гиперконтроля страдают именно девочки. А чрезмерное давление и попытка выведать их секреты еще больше портят отношения с родителями.

Если не хотите испортить отношения с дочерью, не стоит выпытывать у нее следующие секреты.

О подробности сексуального опыта

Даже если дочь делится с вами тем, что уже начала заниматься сексом, не стоит допрашивать ее о подробностях интимной жизни.

Лучше расскажите о предохранении и границах.

Если ребенок ничего не рассказывает вам об этом, не стоит выпытывать или искать доказательства того, что дочь уже ведет половую жизнь. Тем более не нужно водить ее к врачу, чтобы проверить на девственность или заболевания, передающиеся половым путем. Вспомните себя в подростковом возрасте. Хотелось ли вам говорить о сексе с мамой?

О чужих секретах

Конечно, многим родителям хочется все знать о тех, с кем общаются и дружат их дети. Но устраивать дочери допрос с пристрастием о жизни, семье и интересах ее подруг и друзей не стоит. Чужие секреты на то и секреты, чтобы не обсуждать их с посторонними.

Если хотите узнать друзей ребенка получше, приглашайте их в гости или устраивайте совместные мероприятия.

Так вы получите возможность пообщаться в неформальной обстановке и ненароком задать интересующие вас вопросы. Ключевое слово — «ненароком». Устраивать допросы друзьям детей тоже не стоит.

Также можно посмотреть, что они выкладывают в социальные сети. Но не стоит относиться к этому контенту слишком серьезно. Иногда дети, чтобы завоевать авторитет, преувеличивают свои достижения и показывают то, чего они на самом деле не делают.