Не ваше дело: 5 секретов, которые не стоит выпытывать у дочери-подростка

Многие уверены, что хорошие родители должны знать о своих детях абсолютно все. Именно поэтому мамы и папы стараются выпытать у ребенка все его тайны и секреты. Но чем взрослее становится дочь, тем меньше она хочет делиться всем, что происходит в ее жизни. И это совершенно нормально. Почему так происходит и какие тайны не стоит выпытывать у девочек-подростков?
На эти вопросы ответила Карина Рихтере, психолог с многолетним стажем, эксперт в детско-родительских отношениях и мама пятерых детей-погодок (@mamazonka.ru).
Карина Рихтере, психолог с многолетним стажем, эксперт в детско-родительских отношениях
Почему у детей появляются секреты
До младшего школьного возраста дети абсолютно искренне хотят делиться с родителями всем, что происходит в их жизни. Даже если у ребенка появляется тайна, он желает, чтобы мама обязательно ее раскрыла.
Однако, чем старше становится ребенок, тем больше он отдаляется от семьи. И это нормально. Причины, по которым дети скрывают от нас значимую часть своей жизни, лежат в самых разных плоскостях. Выделим основные из них.
- Отношения в семье. Если родители очень заняты и на все откровения дочери реагируют формально, рано или поздно она поймет, что маме неинтересно, а значит, и делиться чем-то нет никакого смысла. И если вдруг родители начнут проявляться интерес к тому, что происходит в жизни дочери, она будет отвечать формально и скрывать все, что для нее важно.
- Взросление. Тайны и секреты — один из признаков взросления. Примерно в 10–12 лет для ребенка более важными и значимыми становятся отношения со сверстниками.
И свои проблемы дети предпочитают обсуждать в кругу друзей, а не обращаться за помощью к родителям.
С одной стороны, это хорошо — дети взрослеют, отделяются от взрослых и учатся находить выходы из сложных ситуаций. С другой — их опыта и знаний не всегда хватает для того, чтобы принять верное решение.
- Страх осуждения или наказания. Если ребенок знает, что он сделал что-то неправильно, он не расскажет об этом родителям из-за боязни, что их отчитают или накажут. Кроме того, дочь может думать, что ее поведение расстроит или огорчит родителей, и не будет делиться секретом, чтобы сохранить их душевное равновесие.
- Недоверие. Если ребенок поделился с вами тайной, а об этом узнали все члены семьи, он не будет доверять вам из страха, что вы разболтаете его секреты всему свету.
Стоит ли выведывать тайны ребенка вопреки его желаниям? Нужно ли читать дневники дочери и просматривать ее переписку? Однозначно нет. Этим вы показываете, что не доверяете ребенку, не уважаете его, не считаетесь с ним, его мнением и его границами. Это увеличит дистанцию между вами.
Depositphotos
Что не стоит выпытывать у дочери-подростка
Чаще всего подростки скрывают от родителей плохие оценки и другие проблемы в школе, отношения с противоположным полом, сексуальную жизнь, настроения и эмоции, суицидальные мысли и то, что они пробовали алкоголь и наркотики.
При этом чаще от гиперконтроля страдают именно девочки. А чрезмерное давление и попытка выведать их секреты еще больше портят отношения с родителями.
Если не хотите испортить отношения с дочерью, не стоит выпытывать у нее следующие секреты.
О подробности сексуального опыта
Даже если дочь делится с вами тем, что уже начала заниматься сексом, не стоит допрашивать ее о подробностях интимной жизни.
Лучше расскажите о предохранении и границах.
Если ребенок ничего не рассказывает вам об этом, не стоит выпытывать или искать доказательства того, что дочь уже ведет половую жизнь. Тем более не нужно водить ее к врачу, чтобы проверить на девственность или заболевания, передающиеся половым путем. Вспомните себя в подростковом возрасте. Хотелось ли вам говорить о сексе с мамой?
О чужих секретах
Конечно, многим родителям хочется все знать о тех, с кем общаются и дружат их дети. Но устраивать дочери допрос с пристрастием о жизни, семье и интересах ее подруг и друзей не стоит. Чужие секреты на то и секреты, чтобы не обсуждать их с посторонними.
Если хотите узнать друзей ребенка получше, приглашайте их в гости или устраивайте совместные мероприятия.
Так вы получите возможность пообщаться в неформальной обстановке и ненароком задать интересующие вас вопросы. Ключевое слово — «ненароком». Устраивать допросы друзьям детей тоже не стоит.
Также можно посмотреть, что они выкладывают в социальные сети. Но не стоит относиться к этому контенту слишком серьезно. Иногда дети, чтобы завоевать авторитет, преувеличивают свои достижения и показывают то, чего они на самом деле не делают.
Freepik.com
О симпатиях и антипатиях
Эмоции — это сокровенное. Ими хочется делиться только с теми, кому действительно доверяешь.
Дети не всегда уверены, что родители одобрят их выбор или отнесутся к нему серьезно, поэтому скрывают отношения и чувства от взрослых. Если дочь сама не делится с вами своими симпатиями, не нужно выпытывать, кто из одноклассников ей нравится, кто проявляет симпатию к ней и с кем она хотела бы встречаться. Это очень грубое вмешательство в личное пространство ребенка, и оно не вызовет ничего, кроме отторжения и еще большей скрытности.
О сексуальной ориентации
Если ребенок не уверен в вас и вашей реакции, он будет скрывать от вас и то, что ему нравятся представители своего пола.
Прежде чем устраивать допрос с пристрастием, подумайте, сможете ли вы адекватно отреагировать на признание дочери в «неправильной» ориентации. Если нет, лучше не поднимать эту тему. Когда девушка будет готова, она сама расскажет вам об этом.
О сокровенных мечтах
Дети скрывают мечты, потому что боятся, что над ними будут смеяться или не воспримут их всерьез. Подумаешь, очередная детская фантазия? Сколько их уже было!
Поэтому, когда ребенок мечтает получить профессию художника-аниматора, переехать в другой город или другую страну, посвятить себя волонтерству или отправиться в путешествие, он боится, что родители запретят ему это делать.
Если вы не готовы поддержать дочь или считаете, что она тратит время на ерунду, не стоит расспрашивать ее о мечтах и стремлениях.
Разговоры с подростком напоминают переход через минное поле — никогда не знаешь, от каких слов или фраз он взорвется или закроется. Однако есть несколько ключевых правил, которые помогут вам обойти большинство сложных моментов.
Depositphotos
Правила общения с подростками
Постарайтесь вспомнить себя в подростковом возрасте: о чем вы хотели говорить с родителями, а о чем предпочитали молчать, как воспринимали их наставления и советы, когда разговоры с родителями только усугубляли ситуацию и что вам не нравилось в их поведении.
В общении с собственной дочерью используйте те приемы, которые вам нравились, и избегайте того, что вас раздражало.
Кроме того, обязательно используйте эти правила:
- Уважайте ребенка, его мнение и его интересы, даже если они не нравятся вам.
- Не давайте советов, если о них не просили. Если очень хочется высказаться, используйте Я-сообщения (например, «Я переживаю за твое здоровье»).
- Пообещайте себе и дочери, что не будете ее ругать за нарушение правил.
- Предложите ей самой определить для себя наказание за проступки.
- Старайтесь не читать нотаций и не оценивать поведение девушки и ее друзей.
- Поддерживайте ребенка в любой ситуации. Даже в той, в которой он неправ.
- Если подростку сложно говорить, обменивайтесь аудиосообщениями или письмами.
- Все секреты, которыми с вами делится ребенок, должны остаться между вами.
Помните, что подросток — это уже не ребенок, но еще не взрослый. Он не может принимать аргументированные взвешенные решения и остро нуждается в вас, хотя никогда об этом и не скажет. Чем больше вы доверяете детям, тем больше они доверяют вам.
Многие уверены, что хорошие родители должны знать о своих детях абсолютно все. Именно поэтому мамы и папы стараются выпытать у ребенка все его тайны и секреты. Но чем взрослее становится дочь, тем меньше она хочет делиться всем, что происходит в ее жизни. И это совершенно нормально. Почему так происходит и какие тайны не стоит выпытывать у девочек-подростков?
На эти вопросы ответила Карина Рихтере, психолог с многолетним стажем, эксперт в детско-родительских отношениях и мама пятерых детей-погодок (@mamazonka.ru).
Карина Рихтере, психолог с многолетним стажем, эксперт в детско-родительских отношениях
Почему у детей появляются секреты
До младшего школьного возраста дети абсолютно искренне хотят делиться с родителями всем, что происходит в их жизни. Даже если у ребенка появляется тайна, он желает, чтобы мама обязательно ее раскрыла.
Однако, чем старше становится ребенок, тем больше он отдаляется от семьи. И это нормально. Причины, по которым дети скрывают от нас значимую часть своей жизни, лежат в самых разных плоскостях. Выделим основные из них.
- Отношения в семье. Если родители очень заняты и на все откровения дочери реагируют формально, рано или поздно она поймет, что маме неинтересно, а значит, и делиться чем-то нет никакого смысла. И если вдруг родители начнут проявляться интерес к тому, что происходит в жизни дочери, она будет отвечать формально и скрывать все, что для нее важно.
- Взросление. Тайны и секреты — один из признаков взросления. Примерно в 10–12 лет для ребенка более важными и значимыми становятся отношения со сверстниками.
И свои проблемы дети предпочитают обсуждать в кругу друзей, а не обращаться за помощью к родителям.
С одной стороны, это хорошо — дети взрослеют, отделяются от взрослых и учатся находить выходы из сложных ситуаций. С другой — их опыта и знаний не всегда хватает для того, чтобы принять верное решение.
- Страх осуждения или наказания. Если ребенок знает, что он сделал что-то неправильно, он не расскажет об этом родителям из-за боязни, что их отчитают или накажут. Кроме того, дочь может думать, что ее поведение расстроит или огорчит родителей, и не будет делиться секретом, чтобы сохранить их душевное равновесие.
- Недоверие. Если ребенок поделился с вами тайной, а об этом узнали все члены семьи, он не будет доверять вам из страха, что вы разболтаете его секреты всему свету.
Стоит ли выведывать тайны ребенка вопреки его желаниям? Нужно ли читать дневники дочери и просматривать ее переписку? Однозначно нет. Этим вы показываете, что не доверяете ребенку, не уважаете его, не считаетесь с ним, его мнением и его границами. Это увеличит дистанцию между вами.
Depositphotos
Что не стоит выпытывать у дочери-подростка
Чаще всего подростки скрывают от родителей плохие оценки и другие проблемы в школе, отношения с противоположным полом, сексуальную жизнь, настроения и эмоции, суицидальные мысли и то, что они пробовали алкоголь и наркотики.
При этом чаще от гиперконтроля страдают именно девочки. А чрезмерное давление и попытка выведать их секреты еще больше портят отношения с родителями.
Если не хотите испортить отношения с дочерью, не стоит выпытывать у нее следующие секреты.
О подробности сексуального опыта
Даже если дочь делится с вами тем, что уже начала заниматься сексом, не стоит допрашивать ее о подробностях интимной жизни.
Лучше расскажите о предохранении и границах.
Если ребенок ничего не рассказывает вам об этом, не стоит выпытывать или искать доказательства того, что дочь уже ведет половую жизнь. Тем более не нужно водить ее к врачу, чтобы проверить на девственность или заболевания, передающиеся половым путем. Вспомните себя в подростковом возрасте. Хотелось ли вам говорить о сексе с мамой?
О чужих секретах
Конечно, многим родителям хочется все знать о тех, с кем общаются и дружат их дети. Но устраивать дочери допрос с пристрастием о жизни, семье и интересах ее подруг и друзей не стоит. Чужие секреты на то и секреты, чтобы не обсуждать их с посторонними.
Если хотите узнать друзей ребенка получше, приглашайте их в гости или устраивайте совместные мероприятия.
Так вы получите возможность пообщаться в неформальной обстановке и ненароком задать интересующие вас вопросы. Ключевое слово — «ненароком». Устраивать допросы друзьям детей тоже не стоит.
Также можно посмотреть, что они выкладывают в социальные сети. Но не стоит относиться к этому контенту слишком серьезно. Иногда дети, чтобы завоевать авторитет, преувеличивают свои достижения и показывают то, чего они на самом деле не делают.
Freepik.com
О симпатиях и антипатиях
Эмоции — это сокровенное. Ими хочется делиться только с теми, кому действительно доверяешь.
Дети не всегда уверены, что родители одобрят их выбор или отнесутся к нему серьезно, поэтому скрывают отношения и чувства от взрослых. Если дочь сама не делится с вами своими симпатиями, не нужно выпытывать, кто из одноклассников ей нравится, кто проявляет симпатию к ней и с кем она хотела бы встречаться. Это очень грубое вмешательство в личное пространство ребенка, и оно не вызовет ничего, кроме отторжения и еще большей скрытности.
О сексуальной ориентации
Если ребенок не уверен в вас и вашей реакции, он будет скрывать от вас и то, что ему нравятся представители своего пола.
Прежде чем устраивать допрос с пристрастием, подумайте, сможете ли вы адекватно отреагировать на признание дочери в «неправильной» ориентации. Если нет, лучше не поднимать эту тему. Когда девушка будет готова, она сама расскажет вам об этом.
О сокровенных мечтах
Дети скрывают мечты, потому что боятся, что над ними будут смеяться или не воспримут их всерьез. Подумаешь, очередная детская фантазия? Сколько их уже было!
Поэтому, когда ребенок мечтает получить профессию художника-аниматора, переехать в другой город или другую страну, посвятить себя волонтерству или отправиться в путешествие, он боится, что родители запретят ему это делать.
Если вы не готовы поддержать дочь или считаете, что она тратит время на ерунду, не стоит расспрашивать ее о мечтах и стремлениях.
Разговоры с подростком напоминают переход через минное поле — никогда не знаешь, от каких слов или фраз он взорвется или закроется. Однако есть несколько ключевых правил, которые помогут вам обойти большинство сложных моментов.
Depositphotos
Правила общения с подростками
Постарайтесь вспомнить себя в подростковом возрасте: о чем вы хотели говорить с родителями, а о чем предпочитали молчать, как воспринимали их наставления и советы, когда разговоры с родителями только усугубляли ситуацию и что вам не нравилось в их поведении.
В общении с собственной дочерью используйте те приемы, которые вам нравились, и избегайте того, что вас раздражало.
Кроме того, обязательно используйте эти правила:
- Уважайте ребенка, его мнение и его интересы, даже если они не нравятся вам.
- Не давайте советов, если о них не просили. Если очень хочется высказаться, используйте Я-сообщения (например, «Я переживаю за твое здоровье»).
- Пообещайте себе и дочери, что не будете ее ругать за нарушение правил.
- Предложите ей самой определить для себя наказание за проступки.
- Старайтесь не читать нотаций и не оценивать поведение девушки и ее друзей.
- Поддерживайте ребенка в любой ситуации. Даже в той, в которой он неправ.
- Если подростку сложно говорить, обменивайтесь аудиосообщениями или письмами.
- Все секреты, которыми с вами делится ребенок, должны остаться между вами.
Помните, что подросток — это уже не ребенок, но еще не взрослый. Он не может принимать аргументированные взвешенные решения и остро нуждается в вас, хотя никогда об этом и не скажет. Чем больше вы доверяете детям, тем больше они доверяют вам.
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