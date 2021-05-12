7 нетривиальных фактов о гениальном Эйнштейне

Альберт Эйнштейн — без преувеличения человек с большой буквы. Многое нам о нем известно, и все же что-то до сих пор остается загадкой. Его знаменитым фото уже никого не удивить. Однако человек, высунувший язык с забавным выражением на лице, надо признать, прожил непростую жизнь. И несмотря на то, что при жизни он скромно говорил лишь о безумном любопытстве, свойственном ему, забыть его гениальные достижения невозможно.

Король истерик

Альберт Эйнштейн в детстве



Это может показаться странным, но в детстве наш будущий гений был еще тем забиякой. Бросаться предметами, когда он был чем-то недоволен, как оказалось, было обычным делом для него. Однажды досталось даже его школьному учителю. Да что там учитель! Сестра Эйнштейна говорила, что быть сестрой гения — дело нелегкое, нужно иметь крепкий череп.

IQ гения



До сих пор специалисты со всего мира пытаются узнать, какой IQ был у знаменитого физика. Во многих источниках заявляют, что уровень его интеллекта был равен 160, но способа проверить эту теорию пока нет.

Противник моды

Мало кто знает, но мода всегда была слабой стороной Эйнштейна. Забавляет даже тот факт, что ему нравилось ходить без носков. Потому еще он получал огромное удовольствие во время лекций в Оксфорде в 1930-х годах, ведь там ему их носить не приходилось.



Аргументировал эту странность ученый тем, что большой палец его ноги всегда рвался наружу — проделывал дырку в носках. А вот рубашка, мешковатые брюки, подпоясанные веревкой, и пара (иногда даже женских) сандалий были излюбленным им вариантом гардероба.

Страсть к спорту

В свои студенческие годы, которые проходили в Цюрихе, Альберт пристрастился к парусному спорту. С того времени он не бросал попыток покорить волны, но, как говорят факты, был в этом ужасен.



Эйнштейн на яхте



В 1935 году издание «Нью-Йорк Таймс» выдало статью о его морских злоключениях, однако мы не намерены высмеивать эти неудачи, поскольку, целеустремленность гения достойна уважения и свидетельствует о наличии большой силы воли.

Знаменитая прическа

В молодости у Эйнштейна не было такого знакомого нам «творческого беспорядка» на голове, ведь он посещал парикмахера. А вот когда у него родился сын, он, как и большинство родителей, стал много работать, поэтому перестал уделять своим волосам достаточно внимания. И так родился культовый образ.





Хотя стоит заметить, что его жена Эльза позже занялась этой проблемой и начала стричь мужа всякий раз, когда на голове у того появлялся бардак.

Письма от детей

По мере того как ученый становился знаменит, его связь с общественностью росла. Неудивительно, что ему присылали письма. Но интересно то, что в первую очередь он брался отвечать на те, которые прислали дети. При этом у него получалось красиво писать ответы.





Был один случай, когда ему написала молодая девушка. Она рассказала ему о своих проблемах с математикой. На что получила следующий ответ: «Не беспокойтесь о своих трудностях в математике. Я могу заверить вас, что мои еще больше».

Прототип Йоды

Да, вы все правильно увидели, здесь нет никакой опечатки. Лицо вымышленного персонажа из художественного фильма «Звездные войны», мастера Йоды, было частично скопировано с обличия гения.





Вымышленный персонаж Йода из фильма «Звездные войны»



При этом произошло это случайно. Со слов художника по спецэффектам, портрет физика висел позади скульптуры персонажа, и из-за этого кое-что было позаимствовано. Получается, появлением Йоды мы обязаны Эйнштейну.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2210027163231193933/

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