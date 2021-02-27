10 самых интересных и удивительных фактов о сексе.

Временами мысли о сексе посещают каждого из нас, особенно если речь идет о подростковом возрасте. Когда либидо достигает своего пика, тинэйджеры часто фантазируют, что из себя представляет так называемый «половой акт». Любопытство заводит их на запрещенные вебсайты, как известно, являющиеся весьма сомнительными источниками информации, часто с исключительно порнографическим наполнением. Не получив должного полового воспитания в школе, они часто прибегают к экспериментам, опасным для здоровья и сексуальной жизни.

Именно поэтому так важно отметить 10 важных, мало кому известных, фактов о сексе.

1. ФЕМИНИЗМ И СЕКС

дивительно, но даже в сексе присутствуют проявления феминизма! Независимо от того, кто находится сверху, это значит, что половой акт полностью основан на равенстве. Если вы когда-нибудь услышите, что женщины не могут возбуждаться так же быстро, как мужчины, запомните: это миф! Представители обоих полов способны достичь пика возбуждения всего за 10 минут.

Возможно, женщинам просто требуется время, чтобы осознать свое желание. Мужчины, в свою очередь, всего лишь более привычны к своей эрекции. Да здравствует феминизм!

2. ЗНАЧЕНИЕ ИММУНИТЕТА

Если спросить у мужчин, что их больше всего привлекает в женщинах, скорее всего, они скажут про фигуру типа «песочные часы», длинные блестящие волосы, большие глаза или роскошные ресницы.

При этом вряд ли кто-то задумывается о роли иммунной системы в процессе полового акта, несмотря на то, что именно она определяет ваш индивидуальный аромат.

Речь идет не о том, как пахнет ваш спрей для тела или дезодорант, а о вашем природном запахе, который является вашей личной характеристикой. Очевидно, что у каждого человека он свой, поскольку иммунитет у всех разный.

Мало кто знает, но именно этот аромат привлекает вашего партнера больше, чем что бы то ни было. Считается, что обонятельные нервы наиболее чувствительны к запаху наиболее генетически отличных ДНК. Таким образом, чем больше люди отличаются, тем сильнее они будут привлекать друг друга. Так, даже с научной точки зрения, противоположности действительно притягиваются! Более того, чем больше отличаются ДНК родителей, тем сильнее будет иммунитет у их потомства.

3. БЕРЕМЕННОСТЬ И ОРГАЗМЫ

Легенда гласит, что без хорошего секса шансы забеременеть сводятся к нулю. Однако, важно знать, что это может случится и до того, как у мужчины происходит эякуляция, не говоря уже о достижении оргазма. Даже при защищенном половом акте! Вы спросите, как это возможно?

Мало кто знает, что еще во время прелюдии у мужчин может происходить преждевременное извержение семени, в процессе которого выходит около 40% сперматозоидов, производимых мужским организмом. Поверьте, это более, чем достаточно, чтобы забеременеть.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Помимо очевидных преимуществ, таких как снижение уровня стресса и поддержание баланса гормонов в организме, секс несет в себе и другие выгоды для здоровья. Считается даже, что от сексуальной жизни представительниц слабого пола зависит их менструальный цикл. Вопреки распространенному мнению, нерегулярные циклы никак не связаны с сексом.

Как правило, это происходит потому что у женщины наблюдается повышенный уровень гормона стресса, недосып или прибавка в весе. Секс оказывает влияние на менструальный цикл путем снижения уровня гормона стресса в женском организме. Исследования показали, что женщины, которые подвергаются воздействию так называемого «мужского экстракта», становятся более спокойными и не испытывают проблем с месячными.

5. УХОД ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ



На самом деле, половой акт не имеет ничего общего с косметическими процедурами, профессионально выполненными в дорогих спа-салонах. Несомненно, секс дарит наслаждение обоим партнерам, но представительницы слабого пола при этом получают еще одно преимущество – повышение уровня эстрогена в организме.

Этот гормон не только позволяет женщинам выглядеть более здоровыми и сияющими, но также значительно улучшает текстуру и состояние кожи и волос. Именно поэтому женщин, которые счастливы в браке или отношениях, окружает особая аура, что очень просто объясняется их активной половой жизнью. Это вовсе не миф!

6. ПОРНО СМОТРЯТ ТОЛЬКО ЖИВОТНЫЕ



Считается, что человек произошел от обезьяны. Но мы бы очень удивились, увидев, как наши так называемые «предки» смотрят порнофильм, не так ли? Еще бы! Совсем недавно обезьяны стали объектом интересного исследования. В ходе данного эксперимента животным дали выбор между фотографией, на которой изображена задняя часть самки, и фруктовым соком.

Обезьяны выбирают первое! Это, безусловно, говорит о том, что основные потребности и желания у различных особей мало чем отличаются. Лингва франка между всеми живыми существами – это любовь!

7. ЧУВСТВО ОТВРАЩЕНИЯ



Не в обиду будет сказано, но часто люди, которые упорно ищут свою «родственную душу», считают половой акт чем-то противным и мерзким. На первый взгляд, это действительно выглядит чем-то нездоровым и негигиеничным. Секс с разными партнерами фактически несет в себе риск переноса нежелательных бактерий и вирусов.

Но это отвращение исчезает сразу же, когда появляется возбуждение. Есть люди, которые готовы сделать все, что угодно, чтобы испытать это поистине непередаваемое чувство, однако, сам процесс может казаться им отвратительным или по своей сути грязным. В конце концов, думать, что во всем остальном секс отвратителен, совершенно нормально!

8. СЛЕДИТЕ ЗА ВАШИМ МЕНСТРУАЛЬНЫМ ЦИКЛОМ



Это необходимо не только для того, чтобы избежать риска нежелательной беременности, но еще и лучше узнать о желаниях и потребностях слабого пола. Вероятно, женщину сильнее всего влечет к мужчине в момент овуляции. Очевидно, что виной этому сама мать-природа, благодаря которой шансы женщины забеременеть увеличиваются. Поэтому следует быть осторожным, если вы не планируете заводить детей.

9. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОВОГО АКТА



Вы действительно думали, что все пары ночи напролет только и делают, что занимаются диким, страстным сексом? Забудьте! Сам по себе коитус длится не более 10 минут.

Испытав возбуждение, в течение следующих пары часов молодой человек даже думать не может о сексе. Большая продолжительность достигается всего лишь за счет времени, которое тратится на прелюдию. Естественно, если она качественная.

10. МУЖЕСТВЕННОСТЬ И ПОТЕНЦИЯ



Что, по мнению девушек, самое главное в парнях? Глубокий, хрипловатый баритон, от которого бегут мурашки по коже и растет возбуждение, верно? Однако, некоторые могут возразить против такого объяснения. Возможно, общепринятые представления о мужественности не подразумевают повышенного уровня тестостерона в организме представителей сильного пола. Это значит, что хотя женщины и ведутся на низкий, хрипловатый баритон, в действительности же потенция у таких мужчин ниже, чем у обладателей высокого голоса.

Плотность спермы гораздо больше у представителей сильного пола, которые используют в своей речи высокие нотки. Таким образом, у оперных певцов, очевидно, возможность зачатия ребенка выше, чем, скажем, у мачо из тренажерного зала. Поэтому когда в следующий раз решите сбежать от мужчины с женоподобным голосом, задумайтесь!

Источник : https://batop.ru/udivitelnye-fakty-o-sekse

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