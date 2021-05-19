Какие тайные знаки зашифровал художник-математик Альбрехт Дюрер в своих 5 знаменитых гравюрах

Альбрехт Дюрер — известный немецкий художник эпохи Возрождения, математик и теоретик искусства. Наследие, которое он оставил, поражает масштабом и красотой. Творец создавал алтарные картины, автопортреты, портреты, гравюры, трактаты, экслибрисы, а также работы по теоретической части живописи.

Его шедевры имеют большую художественную ценность, наряду с творчеством многих творцов итальянского Ренессанса. Дюрера считают «Северным Леонардо да Винчи». Художник соединил в своих работах гуманизм итальянского Ренессанса с духовной силой немецкой готики. Наибольшая часть его работ — портреты. Фон художник выбирал такой, чтобы не отвлекать от самого главного — лица модели. Он сочетает в себе немецкую детализацию и итальянскую сосредоточенность на внутреннем мире человека. В этой статье приоткроется тайна, какие символы и знаки художник зашифровал в своих загадочных гравюрах.

«Адам и Ева»

Гравюра «Адам и Ева»





Эта гравюра считается одной из любимых работ самого Дюрера. Он настолько ей гордился, что указал свое авторство прям в центре самой композиции. На ветке, где сидит попугай, висит табличка с надписью: «Альбрехт Дюрер сделал это в 1504 году». Сюжет этой гравюры относит нас к событиям, описанным в Библии, где рассказывается о вкушении Адамом и Евой запретного, но такого манящего плода.

Данная работа - гордость Дюрера, поэтому он указал свое авторство в центре гравюры





Путешествуя по любимой Италии, Дюрер изучал различные древние статуи и работы передовых мастеров этой страны. Их воздействие видно в традиционном анатомическом изображении фигур на гравюре. Исследователям известно большое количество теоретических работ Альбрехта Дюрера про изображение людей. Наиболее объемным из которых считается трактат, написанный в 1512 году, под названием «Четыре книги о пропорциях человека». Кстати, Дюрер потом не один раз его переделывал, дополнял и изменял.



Рядом с прародителями всего человечества художник изобразил пару значимых деталей. На этой гравюре все неслучайно. Например, изображенные четверо животных означают четыре типа темперамента. Кот — олицетворение холерика, склонного к ярости и гордыне. Лось — меланхолик, которому присуща жадность и впадение в отчаяние. Бык — это флегматик, грехи которого уныние и чревоугодие. Кролик — сангвиник, которым движет похоть.



Древние греки узнавали, к кому из четырех типов темперамента относится человек, выясняя, какая жидкость преобладает в его организме: лимфа (флегматик), кровь (сангвиник), черная (меланхолик) или желтая желчь (холерик). Существует теория, что первоначально все эти жидкости были в идеальной пропорции, но после вкушения запретного плода, данное равновесие нарушилось, а люди утонули в различных грехах.



Мышь на этой гравюре у ног Адама, не замечающая кота, готового в любой подходящий момент на нее напасть, олицетворяет его самого, не задумывающегося о результатах своих действий. А змей, расположенный на древе познания, которое изображено за спиной Евы, символизирует различные соблазны и коварство. Попугай, изображенный напротив него, является олицетворением добра, мудрости и благополучия. Он восседает на ветке древа жизни, за которую держится Адам. Бытует мнение, что изображенный вверху в горах козел — это серна, которая символизирует Божий глаз.

«Меланхолия»

«Меланхолия» - самая загадочная гравюра Альбрехта Дюрера





Эта гравюра, наверное, самая загадочная и многозначительная в своем роде, она не имеет себе равных. Благодаря большой концентрации символов, ее считают одним из наиболее значительных ребусов за всю историю искусства. Многие ученые различных наук, в том числе философии, истории, математики, географии, расшифровывали по частям данную гравюру, используя данные своих познаний.



Эта работа получила свое название благодаря надписи «Melencolia I» на крыльях летучей мыши. Что означает символ «I» до настоящего времени непонятно. У искусствоведов пока есть две версии. Это может быть обычная цифра один или сокращение сова «ire», что означает «отпускать». Поэтому суть данного произведения, возможно, объясняется как «Меланхолия, уходи!»



Меланхолия, как описано в предыдущей гравюре, это один из четырех типов темперамента. Причем с точки зрения ученых-философов античности такой темперамент наиболее опасный, ведь он достаточно часто вызывал депрессию, а также другие заболевания. На этой гравюре саму меланхолию обозначает девушка, у которой на голове венок из водяных цветов, использующихся в былые времена как средство от меланхолии, ведь этот недуг ассоциировали с сухостью и землей.



У девушки на бедре свисают ключи и кошелек, которые означают богатство и власть. Считается, что все это девушка-меланхолия попросила у бога Сатурна, ведь он одаривал людей могуществом. Кстати, его тоже считали представителем меланхоличного темперамента. Собака, спящая около девушки, свернувшись клубком, также символизирует меланхолический тип темперамента.

«Квадрат Сатурна» на этой гравюре до сих пор полностью не расшифрован, известно лишь, что автор там зашифровал день смерти его матери (16.05) и год создания «Меланхолии» (1514), а все остальное до сих пор загадка





За девушкой находится еще один персонаж — маленький Амур. Причем он не порхает в поисках жертвы, которую поразят его любовные стрелы, а прикорнул за чтением книги. Скорей всего, таким непривычным состоянием этого милого пухлячка Дюрер показал его меланхоличные настроения, где страсти и желания утихают, уходя на второй план.



Также на этой гравюре неслучайно художник изобразил символы научного знания, так как в XV - XVI веках сама идея восхваления людского разума была достаточно популярной. Отсюда и появились здесь такие предметы, как циркуль и книга, представляющие геометрию; ромбоэдр и шар — архитектуру; а песочные часы и весы — измерение времени и меры. Однако всех представленных предметов не хватает для того, чтобы разгадать и понять многочисленные загадки мироздания, из-за этого Меланхолия опечалена и ничего не хочет делать. Научный и творческий поиск — бесконечен и непостижим, его символизирует мельничный жернов, который находится в центре этой работы.

«Рыцарь, Смерть и Дьявол»

Гравюра «Рыцарь, Смерть и Дьявол»





Действие происходит в мрачном лесу, будто из кошмаров. Везде голые стволы деревьев, колючие сучки, каменистая тропа и разбросанные черепа. По этой тропе едет на своем коне рыцарь, закованный в латы. Многие исследователи полагают, что при создании образа рыцаря художника вдохновила статуя итальянского кондотьера Бартоломео Коллеони, которую Дюрер заприметил во время одной из поездок в Венецию.



Образ рыцаря, которого изобразил Альбрехт Дюрер, в первую очередь ассоциируется с настоящим христианским воином, описанным философом Эразмом в сочинении под названием «Руководство воина Христова». В нем автор призывает всех мужчин не бояться трудностей и опасностей, а верить в себя и Бога, и идти только вперед. Рыцарь восседает на коне, в хвост и гриву которого вплетены листья дуба, как знак силы и мощи духа.



В верхней части этой гравюры изображена крепость на вершине горы, обозначающая Царствие Небесное, которое является финальной, можно сказать, главной целью на жизненном пути любого христианина.



За спиной рыцаря справа подкрадывается сам Дьявол, представленный с мордой кабана и большими рогами барана. Но рыцарь гордо проезжает мимо, не оборачиваясь своим страхам. Слева едет Смерть, представленная на этой гравюре в образе ожившего мертвеца, у которого лицо наполовину сгнило так, что стало видно провалы носа и глазниц. На голове Смерти корона, вокруг зубцов которой вьются змеи, подобно могильным червям.

Дюрер уделил особое внимание деталям образа Смерти





Смерть поднимет перед лицом рыцаря песочные часы, напоминая о краткости человеческой жизни, а также, что конца не избежать никому. Пес, сопровождающий рыцаря — это единственный его друг и положительный герой, на этой гравюре, являющийся символом верности. Ему приходится бежать, чтобы не отстать от своего хозяина в этом страшном лесу. Рыцарь показывает свое полное презрение опасности и сомнению. Величественность человека, который способен справиться со страхом смерти, а также победить свои пороки — это главная идея данной гравюры.

«Морское чудовище»

Гравюра «Морское чудовище»





Изначально художник назвал данную работу «морское чудо», однако в историю искусства эта гравюра попала под названием «Морское чудовище». Ученые до настоящего времени дискутируют о подлинном смысле, заложенном Дюрером в эту работу. Главными персонажами здесь являются чудище, похожее на водяного из известных русских сказок, а также девушка, которую он пытается утащить и похитить. Прическа у девушки очень сложная, по моде времен Дюрера. Что примечательно, у девушки лицо спокойно и невозмутимо, она не пытается сопротивляться чудовищу. Также есть еще один герой, человек бегущий к морю, который очень похож на главного персонажа из другой гравюры под названием «Семья турка».



За всю историю искусства было достаточно схожих сюжетных линий, например, Нептун и Амимона, похищение Деяниры, а также другие известные картины. Возможно, в своих поездках по любимой Италии, Альбрехт вдохновился многочисленными саркофагами, где зачастую изображены подводные полубожества или другие обитатели воды. Также искусствоведы считают, что, возможно, художник позаимствовал такой сюжет из немецкого фольклора или литературы эпохи средневековья. Это предположение было выдвинуто после детального изучения фона данной работы. Архитектура города на вершине холма — чисто немецкая, с детально прорисованными классическими фахверковыми домами.

Но самое интересное в этой гравюре то, что, если правильно найти точку и смотреть с того расстояния, на которое рассчитывал мастер, то можно увидеть, как все на ней оживает. Становится видно, как чудовище разрезает водную гладь, уплывая вперед, а утес с замком напротив удаляются. Все это чувство движения происходит за счет расположения всех деталей и героев. Девушка и чудище немного сдвинуты вправо, в сравнении с вертикальной осью гравюры, а утес с замком - левее. Поэтому зачастую любующиеся гравюрой думает не о секретах, заложенных автором, а восхищаются чудом, когда неподвижное начинает двигаться.

«Святой Иероним в келье»

Гравюра Дюрера «Святой Иероним в келье»





На этой гравюре центральным персонажем является канонизированный ученый-богослов Иероним. Жил он в IV веке в Риме. Иероним изучал философию, а со временем принял крещение, впоследствии чего оставил в прошлом все мирское, начав жить отшельником в монастыре. Святой Иероним перевел на латынь Библию, причем, его версию церковь в 1546 году признала единственно верной.



Есть легенда, что как-то раз лев забрел в монастырь. И все монахи с ужасом разбежались, и лишь Иероним увидел, что этот хищник хромает. Он подошел к страдающему зверю и вытащил из его лапы занозу. С этого момента этот царь зверей повсюду ступал за своим героем-спасителем, что и видно на данной гравюре.



В этой работе художник сделал акцент на скромности и простоте Иеронима. На это указывает кардинальская шляпа, висящая на стене. Святому однажды предложили стать кардиналом, но он не согласился, выбрав для себя труд философа и ученого. Он решил жить в уединении, посвятив себя Богу.



Изображение в келье таких предметов как книги, песочные часы, череп, различные колбы и сосуды, стоящие на полках, намекают о том, что это мастерская алхимика. А устойчивые горизонтальные линии и композиции подчеркивают настроение абсолютного покоя. Здесь будто видно, что царит невозмутимая тишина. Данная гравюра — воплощение образа чистой и ясной человеческой мысли. Это путь к святости, через смирение, созерцание и конечно же искреннюю молитву.

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