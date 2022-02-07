«Волховник» и другие: что было написано в самых «страшных» книгах средневековой Руси

Кроме канонической церковной литературы на Руси в ходу были и так называемые отреченные книги, они же апокрифы. В них по большей части содержались рассказы или чьи-либо размышления на библейскую и в целом религиозную тематику. Также к числу отреченных относились и гадальные книги.

Судьба отреченной литературы

Церковными патриархами были составлены списки (индексы) запрещенных произведений. Отсюда и название — «отреченные», буквально отвергнутые церковью. За распространение таких произведений священника могли лишить сана, а обычного человека – отлучить от церкви. Но, как все запретное и таинственное, апокрифы обладали особой привлекательностью для самой широкой аудитории, манили, как запретный плод в Эдемском саду.

Апокрифы были очень распространены. Почти в каждом боярском доме можно было найти отреченные книги. Нередко в укромных местах они хранились и в домах служителей церкви. Многие тексты из таких книг позднее вошли в разрешенные церковью литературные произведения: жития святых, поучающие книги (измарагды), сборники похвальных речей для чтения во время церковных служб (торжественники). Например, много апокрифических моментов в известной проповеди XII века «Поучение Владимира Мономаха».

Волховник

Одной из самых распространенных отреченных книг был Волховник. Название происходит от слова «волхв», что значит «провидец», «жрец». Волховник — самое явное литературное свидетельство языческого прошлого Руси. В этой книге давался огромный свод народных примет, суеверий и способов гадания. Были описаны предсказания по полету птиц, пению петухов, встречным путникам, снам, необычным ощущениям в теле и пр. Книга имела огромную популярность у всех, кто умел читать.

Рафли

Аналогичным содержанием отличались и рафли, гадательные тетради. Слово «рафли» обозначало обычные графы. Гадательные тетради были особым образом расчерчены, графы – пронумерованы. Содержание рафлей буквально представляло собой список разных примет и гаданий по порядку.

Позднее появились не только тетради, но и отдельные листы с подобным содержанием. В XVI веке все они были запрещены, но спустя 3 века опять стали распространяться в виде так называемого гадания Соломона (нарисованный на листе круг с цифрами, по которому гадали ячменными зернами).

Шестокрыл

Еще одним примером популярной на Руси отреченной литературы является Шестокрыл. Уникальность произведения — в том, что оно отражает основные каноны распространившейся в XV веке ереси жидовствующих. Последователи этого учения отрицали троичность Бога и божественное происхождение Иисуса. Последнего считали простым человеком.

Шестокрыл являлся адаптированным переводом с иврита. В нем были представлены всевозможные таблицы, с помощью которых можно было вычислять фазы луны. Также в Шестокрыле давалось общее представление о знаках Зодиака, солнечном затмении и созвездиях, что для Киевской Руси было вообще чем-то из ряда вон выходящим, сродни колдовству. Естественно, вся эта «магия» обладала колоссальной притягательностью для широкого круга читателей.

Протоевангелие Иакова

Классическим примером апокрифа является Протоевангелие Иакова. Книга была написана еще во II веке и с тех пор постоянно пользовалась спросом. Эта известность объясняется просто: в Протоевангелии описываются события, о которых ничего не сказано в каноническом Евангелии. Это детство Богородицы, события, происходящие во время рождения ею младенца Иисуса в пещере, и пр.

Протоевангелие Иакова, как и вся отреченная литература, давала любознательным людям пищу для размышления. Она вызывала сомнения в каноническом учении и провоцировала возникновение всевозможных ересей, что было неугодно официальной церкви. Отсюда – строжайший церковный запрет и громадный интерес к «черным книгам» со стороны мирян.

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