Как защититься от чужой негативной энергии?

Эзотерики считают, что на каждого из нас переодически бывают психические и энергетические атаки, которые идут от других людей и сущностей тонкого мира. И чтобы сохранить хорошее самочувствие нужно уметь защищаться.

Вот способы, которые рекомендует Роберт Брюс. Это известный эзотерик, мистик, автор книг:

Используйте проточную воду

Самый простой способ — это при энергетических атаках использовать обычный душ. Только важно, чтобы он был длительным. Вода снимает плохую энергию, но чтобы усилить её действие рекомендуется визуализировать, как вы стоите под белым светом, который смывает чужие вредоностные вибрации с вас.

Так же можно, если нет возможности, принять душ, положить обе руки под струи прохладной воды, при этом воображать, что всё плохое уходит.

В качестве энергетической гигиены это можно делать всякий раз после прибывания в людных местах.

Читайте защитные фразы

Роберт Брюс верит в защитную силу аффирмаций. Но опять же их нужно проговаривать обязательно длительно, чтобы они помогли. Лучше вслух. Вот слова, которые он рекомендует

Я защищен и свободен!Я нахожусь в полной безопасности! Читать их нужно при негативных воздействиях и перед сном.

Так же можно использовать любые защитные молитвы или мантры.

Другие способы

Кроме данных способов эзотерик рекомендует дома регулярно зажигать благовония, они очищают атмосферу от злых вибраций. Так же их можно применять после ссор, чтобы нейтрализовать их воздействие.

И использовать различные практики заземления. Например, хорошо помогают длительные пешите прогулки.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2255105094266390980/

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