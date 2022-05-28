Как Александр Невский монголов на Русь позвал

Даже много лет спустя сложно переоценить вклад новгородского князя Александра Невского в русскую историю и значение его побед для русской боевой славы. Однако святой по-прежнему остается фигурой противоречивой. В предыдущей статье мы пытались выяснить, за что вече изгнало князя и как ему удалось вернуться. Сегодня расскажем, кто вел на Русь Неврюеву рать, и почему брат пошел на брата.

О восстании против монголо-татар, вспыхнувшем на северо-востоке Руси в 1252 году подробнее и достовернее всего повествует Суздальская летопись. Согласно ей, дабы усмирить младшего брата Андрея и самому заполучить власть, Александр сначала поехал в Орду и позвал сына Батыя Сартака наводить порядки, а потом, когда дело было сделано, вернулся сам, чтобы сесть на престоле уже князем владимирским. По отношению к родному брату выглядит несомненно подло, однако исследователям есть что сказать в защиту Александра Невского.

Во-первых, канонической версией о предательстве мы обязаны «Истории Российской» В. Н. Татищева, который из множества исследователей обвинял Александра Ярославича больше всех. Вторил ему В. Л. Егоров, говоря о жестокости и нетерпимости князя. Однако кое-кто все же считает, что Александр Невский был не властным, а более дальновидным правителем, чем его младший брат, мечтавший приобщить Русь к западной культуре. Якобы князь понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет и, пока еще Русь слишком слаба, нужно налаживать отношения с Ордой.

Другие ученые уверены, что князь Андрей первым пошел на монголо-татар сразу после отъезда брата, спровоцировав тем самым настоящую карательную операцию. Якобы Андрей Ярославич стоял во главе целого антимонгольского союза суздальских князей. К чему тогда было вмешиваться Александру? Есть и вовсе интересное предположение: князей могли пригласить в Орду вдвоем, вот только Андрей поехать не пожелал. В былые времена русичам прощали подобное, но теперь все было по-другому; Батый решил раз и навсегда проучить князя.

Но вернемся к самому конфликту. 23 июля 1252 года противники схлестнулись впервые, и произошло это под Владимиром. Против ордынцев выступили собственно князь Андрей Ярославич, князь Переяславский и Тверской Ярослав Ярославич и его воевода Жидислав. Спасаясь от разгневанных татар, князья сначала бежали в Новгород, где их принимать отказались; так Андрей решил скрываться в Швеции, а Ярослав Ярославич – во Пскове. Тем временем, Неврюй разорил Переяславль-Залесский и Суздаль, справедливо оставив в покое другие города.

Таким было первое крупное нашествие монголов на Северо-восточную Русь, спустя более 10 лет относительного спокойствия. Пленив людей «бещисла», азиаты убрались восвояси. А когда из Швеции вернулся Андрей Ярославич, князь Александр восстановил его во всех правах и даровал Суздаль.

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А вы знали об этом?

Жители Дании Купленное в магазине сразу из упаковки отправляется в салат. Яблоки высыпают в чашу и так и едят — не моют и не протирают. Жители Дании уверены, что естественный иммунитет человека и так защищает его от бактерий. И они практически никогда не болеют кишечными инфекциями.

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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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