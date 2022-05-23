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Почему Олега Даля похоронили в могиле с балериной

Почему Олега Даля похоронили в могиле с балериной

Как известно, могила советского актера Олега Даля находится на Ваганьковском кладбище столицы. Наверняка многие из поклонников артиста замечали слева от его памятника крест. Под ним похоронена балерина Любовь Рославлева. Именно к ней и «подселили» Даля.

Без званий и наград

Олег Иванович Даль скончался в 1981 году. Умер он не в родной Москве, а в столице Украины городе Киеве. Туда он приехал в качестве претендента на главную роль в мелодраме Николая Рашеева «Яблоко на ладони». Артиста обнаружили без признаков жизни в номере местной гостиницы. У Даля остановилось сердце. Меньше 3-х месяцев оставалось до его 40 лет. После смерти актера его место в картине Рашеева занял Анатолий Васильев.
Впервые Олег Даль появился на экране в киноленте Александра Зархи «Мой младший брат». Тогда ему шел всего 21-ый год. С того момента до дня своей кончины он сыграл в десятках фильмов, театральных и телевизионных спектаклей. Многие критики называли каждую исполненную им роль гениальной работой. Тем не менее, за всю свою творческую карьеру Олег Даль так и не удостоился ни наград, ни званий.

Почему Олега Даля похоронили в могиле с балериной

Вместе с балериной

По традиции известных людей, в том числе и народных артистов, хоронят на Ваганьковском или Новодевичьем кладбищах.

Однако когда скончался Олег Даль, его близким отказали как администрация одного, так и второго кладбищ, сославшись на отсутствие свободных мест. Родственники актера обратились за помощью в театр, в котором служил Даль. Начальство театра в свою очередь привлекло Союз кинематографистов. Вскоре директора Ваганьковского кладбища известили о том, что он просто обязан выделить участок для усопшего артиста, и тот нашел выход.
Тело Даля подхоронили в могилу к балерине Большого театра Любови Андреевны Рославлевой. Она тоже умерла молодой. Ей было всего 30 лет. Это произошло в 1904 году. Примечательно, что сотрудники кладбища во время рытья могилы для Даля нашли гроб балерины почти нетронутым временем. Поэтому яму выкопали чуть поодаль. В связи с этим обстоятельством советский актер лежит не под своим памятником, а в 3-х метрах от него, фактически за оградой участка.

Почему Олега Даля похоронили в могиле с балериной

По закону

На самом деле подобная практика захоронения тела в могилу другого человека вовсе не является редкостью. Согласно санитарным нормам, в могилу к усопшему можно подхоронить еще одного уже через 15 лет после смерти первого, если кладбище находится в столице страны, и через 20 лет, если участок расположен на территории Московской области. Исключение составляют только кремированные покойники. Урны с их прахом разрешается хоронить в пределах кладбищенской ограды, не дожидаясь окончания санитарных сроков.
Стоит отметить, что со временем некоторые участки приходят в запустение, а надгробия без должного ухода просто исчезают с лица земли. Примечательно, что на том же Ваганьковском кладбище покоится более 500 тысяч человек, а сохранившихся памятников в 5 раз меньше.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об  этом?                                                                                                                                                             

 Почему Олега Даля похоронили в могиле с балериной

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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