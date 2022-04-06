Легенда о том, как прекрасная императрица жила под личиной простой женщины

Судьба Луизы Марии Августы Баденской не может не удивлять. В возрасте 14 лет юная девушка стала супругой 16-летнего цесаревича Александра Павловича, приняла православную веру и стала носить имя Елизавета Алексеевна. Вся Европа восхищалась этой нежной, умной и приветливой принцессой, но она вынуждена была подстраиваться под порядки российского двора и дворцовых интриг.
Изначально казалось, что Александр и Елизавета составляют отличную пару. Молодые супруги прониклись друг к другу симпатией и нежностью.
«Однажды вечером, когда мы рисовали вместе с остальным обществом за круглым столом в бриллиантовой комнате, Великий Князь Александр подвинул мне письмо с признанием в любви, которое он только что написал. Он говорил там, что, имея разрешение своих родителей сказать мне, что он меня любит, он спрашивает меня, желаю ли я принять его чувства и ответить на них, и может ли он надеяться, что я буду счастливой, выйдя за него замуж. Я ответила утвердительно, также на клочке бумаги, прибавляя, что я покоряюсь желанию, которое выразили мои родители, посылая меня сюда. С этого времени на нас стали смотреть как на жениха и невесту. Мне дали учителя русского языка и Закона Божия»
Однако, спустя некоторое время цесаревич устал от игры в семейную жизнь и стал заводить отношения с многочисленными придворными дамами. Кстати, ходили слухи, что и Елизавета не отставала от мужа и обеих своих дочерей родила от других мужчин. Однако, Александр Павлович не обращал внимания на слухи признал Марию и Елизавету своими дочерьми. К сожалению обе девочки скончались не дожив до двух лет.
Потеря детей сильно сказалась на слабом здоровье на тот момент уже императрицы Елизаветы Алексеевны. В 1825 году ей было настоятельно рекомендовано уехать на юг для поправки здоровья. Император Александр I поддержал жену и отправился с ней в Таганрог. В сентябре супруги поселились на берегу Азовского моря и впереди их ждало безмятежное время.
«Их Величества делали частые экскурсии в экипаже, вдвоем, по окрестностям, оба восхищались видом моря и наслаждались уединением. Государь совершал, кроме того, ежедневные прогулки пешком; трапезы тоже обыкновенно происходили без лиц свиты, словом, все время протекало так, что супруги оставались часами вместе и могли непринуждённо беседовать между собой, так, как это было им приятно. Казалось, наступила пора вторичного lune de miel (медового месяца), и все окружающие были поражены таким отношением между супругами», - писал великий князь Николай Михайлович, изучавший жизнь императора и его жены.
Однако, все хорошее быстро заканчивается. В конце октября император решил посетить Крым, где простудился. Было принято решение возвращаться в Таганрог.
«Я чувствую маленькую лихорадку, которую схватил в Крыму, несмотря на прекрасный климат, который нам так восхваляли. Я более чем когда-либо уверен, что, избрав Таганрог местопребыванием для моей жены, мы поступили в высшей степени благоразумно»
Александр оказался довольно капризным пациентом - отказывался принимать лекарства и не слушал врачей. Его жена, священнослужители и медик стояли на коленях и молили принять их лечение и только после этого он согласился. Однако, было уже поздно - император умер.
Вдова осталась в Таганроге еще на полгода, а затем решила отправиться в Петербург. Ей навстречу выехала свекровь императрица Мария Федоровна, но им не суждено было встретиться. В Тульской области, недалеко от Белёва, Елизавета почувствовала себя плохо. Она обратилась к семье купца Дорофеева за помощью, а ночью умерла.
С этого момента начинаются удивительные вещи. Купчиха говорила о том, что утром она не узнала в мертвой женщине Елизавету Алексеевну, а после того, как тело увезли, в Белёве появилась путница по имени Вера. Прошлое Веры никому не было известно, никто не знал от куда она пришла.
Женщина была очень тихой, никогда ни о чем не рассказывала и не спрашивала, но народ заметил, что она обладает исключительными манерами и набожностью. В 1830 году она приняла обет молчания и не проронила ни слова в течение 23 лет. Однажды, Веру Молчальницу отправили в заведение для душевнобольных, но графиня Орлова-Чесменская похлопотала и ее перевели в монастырь, где предоставили келью.
В монастыре Веру недолюбливали, а однажды игуменья отправилась к митрополиту с просьбой выгнать молчальницу. На что он ей ответил:
«Ах ты дура баба! Да нас скорее с тобой выгонят, чем её; и вспоминать об этом не смей».
В народе думали, что Вера Молчальница это и есть покойная императрица Елизавета Алексеевна. Тем более, что отношение к женщине было явно лучше, чем к остальным жительницам монастыря. Кроме того у нее была глухая прислужница, на тот случай, если во сне Вера что-то будет говорить так та не услышит. Порой к женщине приезжали знатные люди - граф Михаил Толстой, митрополит Григорий и даже сам император Николай I. Скончалась Вера в мае 1861 года, а в ее келье нашли листочки с монограммой Е,П и А.
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