Легенда о том, как прекрасная императрица жила под личиной простой женщины

Потеря детей сильно сказалась на слабом здоровье на тот момент уже императрицы Елизаветы Алексеевны. В 1825 году ей было настоятельно рекомендовано уехать на юг для поправки здоровья. Император Александр I поддержал жену и отправился с ней в Таганрог. В сентябре супруги поселились на берегу Азовского моря и впереди их ждало безмятежное время.

«Их Величества делали частые экскурсии в экипаже, вдвоем, по окрестностям, оба восхищались видом моря и наслаждались уединением. Государь совершал, кроме того, ежедневные прогулки пешком; трапезы тоже обыкновенно происходили без лиц свиты, словом, все время протекало так, что супруги оставались часами вместе и могли непринуждённо беседовать между собой, так, как это было им приятно. Казалось, наступила пора вторичного lune de miel (медового месяца), и все окружающие были поражены таким отношением между супругами», - писал великий князь Николай Михайлович, изучавший жизнь императора и его жены.

Однако, все хорошее быстро заканчивается. В конце октября император решил посетить Крым, где простудился. Было принято решение возвращаться в Таганрог.

«Я чувствую маленькую лихорадку, которую схватил в Крыму, несмотря на прекрасный климат, который нам так восхваляли. Я более чем когда-либо уверен, что, избрав Таганрог местопребыванием для моей жены, мы поступили в высшей степени благоразумно»

Александр оказался довольно капризным пациентом - отказывался принимать лекарства и не слушал врачей. Его жена, священнослужители и медик стояли на коленях и молили принять их лечение и только после этого он согласился. Однако, было уже поздно - император умер.

Вдова осталась в Таганроге еще на полгода, а затем решила отправиться в Петербург. Ей навстречу выехала свекровь императрица Мария Федоровна, но им не суждено было встретиться. В Тульской области, недалеко от Белёва, Елизавета почувствовала себя плохо. Она обратилась к семье купца Дорофеева за помощью, а ночью умерла.

С этого момента начинаются удивительные вещи. Купчиха говорила о том, что утром она не узнала в мертвой женщине Елизавету Алексеевну, а после того, как тело увезли, в Белёве появилась путница по имени Вера. Прошлое Веры никому не было известно, никто не знал от куда она пришла.

Женщина была очень тихой, никогда ни о чем не рассказывала и не спрашивала, но народ заметил, что она обладает исключительными манерами и набожностью. В 1830 году она приняла обет молчания и не проронила ни слова в течение 23 лет. Однажды, Веру Молчальницу отправили в заведение для душевнобольных, но графиня Орлова-Чесменская похлопотала и ее перевели в монастырь, где предоставили келью.

В монастыре Веру недолюбливали, а однажды игуменья отправилась к митрополиту с просьбой выгнать молчальницу. На что он ей ответил:

«Ах ты дура баба! Да нас скорее с тобой выгонят, чем её; и вспоминать об этом не смей».

В народе думали, что Вера Молчальница это и есть покойная императрица Елизавета Алексеевна. Тем более, что отношение к женщине было явно лучше, чем к остальным жительницам монастыря. Кроме того у нее была глухая прислужница, на тот случай, если во сне Вера что-то будет говорить так та не услышит. Порой к женщине приезжали знатные люди - граф Михаил Толстой, митрополит Григорий и даже сам император Николай I. Скончалась Вера в мае 1861 года, а в ее келье нашли листочки с монограммой Е,П и А.

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