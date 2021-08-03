Тайна смерти Королева: почему врачи не спасли учёного №1 в СССР

Великий советский ученый, конструктор, академик, создатель советской космической программы Сергей Павлович Королев умер в возрасте 59 лет, умер неожиданно для всех, не завершив и половины тех проектов, над которыми он раздумывал и работал. Его жизнь была так окутана секретностью, а смерть так внезапна, что неизбежно возникло множество толков и слухов. Вплоть до историй о «врачах-убийцах».

Что же случилось в операционной больницы 4-го управления (иначе – «кремлевка») 14 января 1966 года?Прежде всего следует вспомнить арест в 1938 году. Молодого, но многообещающего сотрудника Реактивного института, начальника отдела ракетных летательных аппаратов, арестовали по доносу и подвергли допросу с жесточайшими избиениями. В итоге будущий генеральный конструктор оказался на Колыме.

В 1940 году его перевели «на материк» и поместили, как многих других талантливых инженеров и конструкторов в одну из «шарашек». Условия пребывания в «шарашке» были не в пример лучше, чем в колымском лагере, однако, здоровье Королева было уже подорвано. К моменту освобождения в 1944 году (реабилитация последовала лишь в 1957), у него был уже «букет» из многочисленных переломов и травм, цинги, заболевания легочной системы, мерцательной аритмии, приведшей впоследствии к ишемической болезни сердца.



Впоследствии работа над космическим проектом принесла Сергею Павловичу не только поводы для законной радости и гордости от сознания успехов, но и невероятные физические и нервные перегрузки. Он месяцами жил на Байконуре в фанерном домике, лишенном намека на комфорт, и излишне говорить, чего стоили генеральному конструктору неудачи и срывы, которые неизбежны в любой работе, тем более, в такой сложной, как запуск в космос летательных аппаратов.

Он производил впечатление крепыша и здоровяка – плотный, с короткой шеей, неизменно бодрый и активный, не знающий усталости и уныния. Но впечатление было внешним. Как всякий прирожденный лидер, Сергей Павлович не мог позволить окружающим видеть себя слабым. Мало кто знал о его больном сердце, высоком артериальном давлении, о беспокоившей его постепенной потере слуха. А в 1962 году к прочим проблемам прибавились кишечные кровотечения и боли в брюшной полости.



В декабре 1965 года Королев прошел обследование. Был поставлен предварительный диагноз: причиной кровотечений является полип в прямой кишке. Операция была назначена на январь. Королева вели лучшие врачи «кремлевки», операция сама по себе тяжелой не считалась, обычно после нее больной уже на следующий день был практически здоров. Сергей Павлович вполне доверял благоприятному прогнозу медиков и множество незавершенных важных дел просто перенес на вторую половину января.

Тем не менее близкие вспоминают, что его мучили тяжелые мысли и предчувствия. Келдыш вспоминал, что Королев говорил: «Ложусь в больницу, и какое-то у меня плохое предчувствие, не знаю — выйду ль оттуда...». Оперировали Королева видные советские хирурги — В.С. Маят, С.Н. Ефуни. На операции присутствовал министр здравоохранения академик Б.В. Петровский, позднее присоединился профессор А.А. Вишневский.

Операция началась, как и положено, при местной анестезии. Однако, после удаления полипа началось сильное кровотечение, которое не удалось остановить. Было решено вскрывать брюшную полость. Когда это сделали, стало ясно, что первоначальный диагноз был ошибочным – у Королева обнаружилась саркома крупных размеров. Опухоль удалили, и операция была благополучно завершена. Королев начал приходить в себя после наркоза. Однако, спустя 30 минут после операции он умер, так и не придя в сознание.



Смерть произошла от острой сердечной недостаточности. Случилось это по всей видимости, оттого что, когда было принято решение о вскрытии брюшной полости, Королеву пришлось дать общий наркоз, тяжело действующий на сердце. Ввести в трахею трубку для более «легкого» наркоза не удалось, поскольку челюсти больного не размыкались в полной мере.

Причиной этого называют сломанную во время допроса на Лубянке нижнюю челюсть. Королев никогда не рассказывал о подробностях того страшного допроса, однако, у него всю жизнь были проблемы с раскрыванием рта. Жена вспоминала, что из-за этого любой визит к стоматологу был для Королева особенно мучительным. О сломанной челюсти говорила и дочь Королева.

Некоторые исследователи указывают, что причиной неудачи с введением трубки в трахею явились особенности анатомии Королева. У него была слишком короткая шея. Впрочем, существует мнение, что смерть наступила из-за того, что врачи опасались приступить к операции, которая оказалась более сложной, чем они ожидали, ждали появления Вишневского. В результате больной находился под наркозом слишком долго. Ясно одно: усталое сердце генерального конструктора не выдержало не просто длительного наркоза. Дала знать о себе вся его предшествующая нелегкая жизнь.

Ольга Ельникова



Использован материал : https://russian7.ru/post/tayna-smerti-koroleva-pochemu-vrach...

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