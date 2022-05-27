Сильные молитвы о помощи святым угодникам и Богородице

Верующие люди знают, что земные блага даются всем как временное явление, и они не смогут защитить в трудную минуту. Когда приходит беда, даже атеисты интуитивно взывают к Создателю. Кому можно возносить молитвы о помощи, каким святым угодникам? Конечно, просьбу о спасении слышит и Сам Господь, но просить о молитвенной поддержке можно не только его.

В православной среде принято обращаться с молитвенной просьбой к многочисленным святым, ангелам, архангелам и Пресвятой Богородице. Моя бабушка научила нас молитвам на Покров, которые спасают от сезонной простуды и гриппа. Но молиться о помощи и защите можно не только на Покров. В статье я расскажу вам, к каким Божьим угодникам нужно обращаться в трудную минуту.

МОЛИТВЫ В БЕЗВЫХОДНОЙ СИТУАЦИИ

Иногда обстоятельства складываются так, что человек не видит выхода из ситуации. В этот момент многие впадают в отчаяние, а некоторые даже пытаются свести счеты с жизнью. Но это неправильное решение: всегда есть шанс обрести спасение через молитву. Сегодня не будем рассматривать вопрос, почему Господь допускает нападение нечистой силы на человека. Сегодня поговорим о том, что молитва помогает рассеять вражеские силы и даровать спасение от бед и болезней.

Эти молитвы именуются Божественным покровом. К ним относятся следующие молитвенные воззвания:

ко Господу;

святому Архистратигу Божию Михаилу;

святому мученику Трифону;

свт Никите Новгородскому;

свт Георгию Победоносцу;

свят великомученику Никите;

иконе «Покров Пресвятой Богородицы».

Ко Господу:

Архангел Михаил, архистратиг войска небесного, всегда приходит на помощь в трудную минуту. Он и его воинство победили полки Люцифера с восставшими ангелами. Все беды на земле происходят из-за вмешательства сатаны, ненавистника людей, поэтому помощь архангела Михаила будет как раз кстати.

Святой мученик Трифон перед своей смертью сказал, что будет молиться перед Престолом Господа за нужды просящих. Этот молодой человек погиб в муках за имя Христа, претерпел нечеловеческие страдания. При жизни святого Трифона слушались бесы и дьяволы: он смог изгнать из одержимой девушки страшного беса, с которым никто не мог справиться. Так как Трифон всегда изображен на иконах с соколом, его именуют на Руси Трифоном Сокольническим. Он почитался наравне с Георгием Победоносцем и Николаем Угодником. В Акафисте святом Трифону поется «скорый помощниче». Это говорит о том, что мученик очень быстро отвечает на молитвы страждущих.

Святой Никита Новгородский (день памяти 13 февраля) был затворником в Киево-Печерской Лавре, поэтому его именуют также Никитой затворником Печерским. В юности он впал в прелесть бесовскую, из-за которой чуть не погиб. И только молитвенная поддержка монахов Лавры спасла душу юного насельника. Никита дослужился до сана епископа Новгородского, всю жизнь посвятив служению Господу. К святому обращаются с просьбами об исцелении, укреплении веры, преодолении соблазнов, решении трудных житейских вопросов. Также к Никите обращаются с вопросом поиска достойной работы.

Святой великомученик Георгий Победоносец (день памяти 6 мая) претерпел нечеловеческие страдания (колесование) за имя Христа, удостоился венца мученика на Небесах. Прославился тем, что уже после своей кончины избавил жителей одного города (близ Бейрута) от пожирающего детей змея. К иконе святого обращаются военнослужащие и их родители, она не раз спасала Отечество от нападения вражеских полков. Также святому молятся и гражданские люди, попавшие в зону военного конфликта.

К святому Георгию обращаются в защите от нещадных врагов и вражьих происков, когда жизнь человека буквально висит на волоске. Помимо воззваний о защите, к иконе святого молятся и о даровании победы в намеченном деле. Это может касаться выздоровления больного (победа над болезнью), поступления в университет, сдачи экзаменов и сессии, устройства на работу. Любое дело, которое требует удачи, может решить молитва к Георгию Победоносцу.

Великомученик Никита (день памяти 28 сентября) — один из первых христиан. Он был сыном языческого царя Максимиана. За свою веру и упорство Никита был заключен в темницу, где провел 3 года. Там ему удалось победить дьявола и заточить его в кандалы, за что его назвали Бесогоном. Также Никита прославился воскресением умерших: оживил двоих человек на глазах своего отца. По преданию, святому Никите удалось окрестить более 18 000 человек. К святому обращаются с просьбой избавить от напущенной порчи, которая испортила здоровье или отношения между людьми. Также молитва святого избавляет от приворота и любовного наваждения.

ИКОНА «ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»

Икона «Покров Пресвятой Богородицы» является чудотворной, это самый сильный оберег от любых бед и несчастий. По преданию, икона запечатлела в себе чудо спасения православных христиан от нападения полчищ сарацин. Богородица покрыла своим Покровом сотни людей, которые неустанно молились и взывали к ней о помощи и защите.

День почитания иконы 14 октября.

Во время молитвы святой Андрей увидел, как Богородица спускается с Небес в окружении ангелов и святых угодников. Приснодева Мария начала молиться Богу вместе с людьми, взывая к нему о помощи и защите. Молитвенная поддержка Богоматери играет огромную роль в вопросе спасения людей, это заметили многие христиане. Чистая молитва чистого сердца, обращенная к своему Сыну Иисусу Христу никогда не остается без ответа.

Затем святой Андрей увидел, как после теплой молитвы за народ Богородица встала с колен и накрыла своим головным Покровом молящийся народ, чтобы укрыть его от сарацин. В тот же момент Царьград был спасен от атаки врагов. По мотивам этого события была написана икона «Покров Пресвятой Богородицы».

Икона помогает:

в защите дома от врагов, порчи и колдовства;

в защите от бедности и недостатка;

в обретении второй половинки;

в обретении собственного жилья;

в избавлении от бесовских соблазнов.

Также икона помогает преодолеть негативные качества характера, обрести мудрость и упование на бога. В праздник Покрова незамужние девицы молились о ниспослании женихов.

В этот день можно было избавиться от тоски и депрессии. Молиться нужно было так:

Молитва возвращала радость жизни, надежду на лучшее будущее и исполнении мечты.

Обережный заговор

Обережный заговор на икону Покрова Богородицы защищал семью целый год от разных бед и напастей. Для этого в праздник нужно было прочитать молитвы иконе, а после них специальный заговор. В этом нет ничего бесовского: заговорные слова выражают просьбу человека к Богу.

Обряд выполняли так. Нужно было сначала пропустить чистую воду через сито, а потом кропить этой водой членов семьи, говоря заговор. Можно и по-другому поступить: сначала начитать на воду заговор 3 раза, а потом окропить ею домочадцев. Если кого-то нет дома в этот момент, можно окропить его фотографию или какие-либо вещи.

Молитва от болезней

На Покров можно попросить Богородицу об избавлении от недугов и болезней. Для этого рано утром заговаривали святую водицу и умывались ею. Воду нужно взять в церкви заранее, там же купить икону и свечи. Утром после чтения молитв нужно трижды наговорить на воду заговорные слова и умыться ею. Иногда делают смыв с иконы: поливают икону крестообразно святой водой, а потом эту водичку заговаривают и умываются. Можно испить три глоточка, а потом умыться.

Вытираться после умывания не нужно, пусть вода высохнет на коже сама.

Заговор от простудных заболеваний на Покров

Чтобы защитить себя от простуды на время холодов, читали особый заговор. Нужно утром на Покров встать пораньше, прочитать утреннее молитвенное правило и молитву «Богородице дево», затем поклониться на все 4 стороны, перекреститься и сказать трижды:

Можно этот заговор прочитать на воду и после умыться, отпив 3 глотка. Вытирать лицо не нужно.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2484973439116118193/

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