Насколько вы сильны в математике

На просторах интернета все большую популярность набирает новая математическая задача, решить которую может далеко не каждый. Но если у вас зоркий, внимательный глаз, то вы можете попасть в тот 1% людей, которым она по плечу.

Итак, перед вами 4 строки с различными математическими операциями. В первых 3-х результат известен, в последней его предстоит найти.

Если она вам пока не по силам, воспользуйтесь советами американского математика Преша Талвакара, раскрывающего секреты самых коварных задач в своем блоге «Mind Your Decisions»:

1. Обратите внимание, насколько разные фрагменты попали в последнюю строку – 2:00 на часах вместо 3:00, в каждой банановой грозди по 3 банана вместо 4-х, а геометрическая фигура состоит всего из 11-ти линий, так как в ней отсутствует внутренний квадрат.

2. Мы знаем, что сумма линий в 1-й строке составляет 45, так как в каждой фигуре по 15 линий (грань – это одна линия).

3. Теперь перейдем к бананам. 2 грозди по 4 банана прибавляем к полученному числу линий (15) и получаем 23 – пока все логично.

4. В следующем ряду нас ждут следующие цифры – 4 (одна банановая гроздь с 4-мя плодами), 3 и 3 (время на каждом циферблате), итого – 10.

5. В последней строке следует сложить 2 (время на циферблате), дважды по 3 банана и умножить на 11 – количество линий в последней фигуре.

То есть, формула выглядит следующим образом:

Что за мистика? Весь секрет в том, что в этой математической цепи в первую очередь выполняется операция умножения, и только очень внимательные люди могут сразу получить правильный результат. Это было действительно очень сложно!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2421341797500062015/

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