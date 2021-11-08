Использовать ароматы для привлечения денег и богатства можно разными способами. Ароматы, привлекающие в дом богатство и изобилие. Ароматы, привлекающие в дом богатство и изобилие.

Во-первых, можно регулярно жечь ароматические палочки или зажигать аромалампу с определенными благовонием, тогда запах богатства и успеха распространится по всему дому.

Во-вторых, можно капать аромамаслом на сам кошелек или даже деньги. Такой способ практикуется в фэн-шуй и оказывает влияние непосредственно на ваш кошелек.

В-третьих, использовать ароматы можно в виде личного парфюма. Для этого достаточно купить духи или туалетную воду с желаемым ингредиентом.

Бергамот — привлекает жизненную энергию;

Лимон — способствует адаптации к новым обстоятельствам;

Орхидея — вносит финансовую стабильность;

Пачули — одаривает достатком, привлекает богатство;

Розмарин — хранитель энергии, не дает жизненной энергии покинуть ваш дом;

Сосна — обеспечивает постоянство и стабильность, прочность финансового положения;

Кедр — привлекает деньги;

Корица — способствует процветанию, успеху в делах, побуждает стремление к творчеству, развивает умственные способности;

Мускат — способствует процветанию;

Имбирь — дает богатство;

Вербена — удача;

Апельсин — дает деньги и удачу;

Гвоздика садовая — дает богатство и процветание;

Жасмин — дарит деньги;

Мята перечная — дает энергию и деньги

СПРАВОЧНИК БЛАГОВОНИЙ (перечень и свойства)

Если вы являетесь поклонником агарбати, возможно, вам будет полезен краткий справочник ароматов, содержащий характеристики запахов и их психоэмоционального действия, по которым вам будет легче подобрать благовония, подходящие именно вам.

В перечне присутствует настоящее восточное разнообразие, перечислены не только моноароматы (запахи одного растения), но и цветочные, медовые и другие композиции.

АМБЕР (АМВЕR) Аромат смолистый, сладкий, теплый, веселящий. Усиливает стихию огня в организме, согревает сердце, делает его добрым и отзывчивым. Улучшает взаимопонимание между людьми.

АПЕЛЬСИН (ОRАNGЕ) Аромат нежный, легкий, сладковатый, холодный. Снимает депрессию, состояние страха, раздражительность. Лечит судороги, бессонницу, фригидность и импотенцию.

АФРОДЕЗИЯ (АFRODESIA) Аромат легкий, изысканный, дурманящий. Придает уверенность в себе, укрепляет ум и тело, располагает к чувственности.

БЕРГАМОТ (BERGAMOT) Аромат холодный, кисло-сладкий, нежный, свежий. Обладает сильным тонизирующим действием. Успокаивает, дает силы, снимает усталость, напряжение, улучшает память и внимание.

ВАНИЛЬ (VANILLA) Аромат сладкий, приторный, веселый. Дает радость чувствам, делает сердце добрым, располагает к доверительному общению.

ГАРДЕНИЯ (GARDENIA) Аромат легкий, холодный, сладковато-терпкий. Способствует расслаблению, успокаивает нервы, обладает антистрессовым действием, находит резервные силы в организме.

ГЕРАНЬ (GERANIUM) Аромат мягкий терпкий, охлаждающий, свежий. Обладает сильным противовоспалительным действием, снимает головные боли, мигрени, приступы гипертонии.

ГИАЦИНТ (HYACINTH) Аромат свежий, прохладный, лёгкий. Дает свежесть телу и чувствам, укрепляет защитную силу организма. Располагает к самосозерцанию и самоанализу.

ЖАСМИН (JASMIN) Аромат изысканный, нежный, сладковато-холодный, утяжеленный. Этот аромат называют «лунным светом любви». Он обладает антистрессовым, расслабляющим действием, устраняет утомляемость, мобилизует резервные силы организма. Усиливает чувственность, считается «женским» ароматом.

ИЛАНГ-ИЛАНГ (YLANG-YLANG) Аромат легкий, изысканный, свежий, бодрящий. Хороший антидепрессант, вызывает чувство уверенности в себе. Избавляет от судорог, нервного тика, головной боли. Отличный афродизиак, «мужской» запах.

КАМФОРА (CAMPHOR) Аромат чистый, свежий, теплый, резкий. Обладает свойством снимать воспаления и согревать. Способен оказывать отрезвляющее действие и успокаивать сексуальное перевозбуждение.

КЕДР (CEDAR WOOD) Аромат мягкий, бархатный, смолистый, теплый. Упорядочивает саморегуляцию организма, лечит заболевания дыхательных путей. Усиливает чувственное восприятие, наполняет тело энергией, возбуждает и согревает.

КОКОС (COCONUT) Аромат сладкий, теплый, душистый. Возбуждает аппетит, усиливает обменные процессы в организме. Снимает апатию и сонливость.

КОРОЛЕВА ночи (NIGHT QUEEN) Аромат бодрящий, свежий, тонкий. Обостряет эмоции, усиливает чувственность, помогает лучше понять друг друга при близком общении.

КОРИЦА(CINNAMON) Аромат теплый, острый, сладкий, веселый. Стимулирует кровообращение, снимает последствия интоксикаций, укрепляет нервную систему. Согревает, веселит, снимает депрессию.

ЛАВАНДА ( LAVENDER) Аромат холодный, свежий, тонкий, горьковатый. Обладает сильными антисептическими и противомикробными свойствами. Благоприятно использовать при гриппе, бронхитах, пневмонии, как индивидуально, так и в местах скопления людей. Снимает переутомление, бессонницу, укрепляет иммунитет организма. Стимулирует кровообращение, устраняет умственную вялость, раздражительность, истерии и состояния беспричинного страха.

ЛАДАН (FRANKINCENSE) Аромат дымный, сладкий, терпкий, маслянистый. Укрепляет и осветляет ауру, способствует усилению ума и разума. Одухотворяет, пробуждает интерес к жизни и оптимизм.

ЛИМОН (LEMON) Аромат кисловатый, прохладный, легкий, тонкий. Укрепляет иммунную систему человека, Обладает противовирусным и противоинфекционным действием. Снимает головные боли, головокружения, тошноту. Имеет сильные тонизирующие свойства.

Ароматы, привлекающие в дом богатство и изобилие

ЛИМОННИК (LEMONGRASS) Аромат кисловатый, прохладный, тонкий. Улучшает память, помогает концентрировать внимание, Повышает собранность, устраняет последствия переутомлений и недосыпаний.

ЛОТОС (LOTUS) Аромат легкий, изысканный, свежий, сладковатый. Дает свежесть телу и чувствам, избавляет от усталости. Одухотворяет мысли и существование, благоприятствует духовному развитию человека.

МАГНОЛИЯ (MAGNOLIA) Аромат прохладный, сладковатый, изысканный, тонкий. Успокаивает, способствует расслаблению и отдыху. Отгоняет страхи и тревоги.

МИНДАЛЬ (ALMOND) Аромат бархатистый, горьковатый, дымный, мягкий. Способствует улучшению теплообмена в организме, согревает. Приносит радость уму и сердцу, обостряет чувственное восприятие.

МИРРА (MYRRH) Аромат душистый, обволакивающий, сладкий. Сильное противовоспалительное средство. Помогает при бессоннице, смягчает стрессовые потрясения. Благоприятен для укрепления ауры, для медитации и достижения результатов в духовном поиске.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК (JUNIPER) Аромат нежный, свежий, бархатный. Проясняет мироощущение, устраняет бездеятельность и страх, повышает интуицию и личностный психологизм.

МУСК (MUSK) Аромат теплый, дурманяще пряный, слегка терпкий. Помогает при волнениях, умственных переутомлении, снимает стресс.

НЕРОЛИ (NEROLI) Аромат нежный, тонкий, прохладный, легкий. Укрепляет сердце, улучшает его работу. Обладает мощным седативным эффектом, помогает при бессоннице, перенапряжении, депрессиях.

ОПИУМ (OPIUM) Аромат холодный, смолистый, терпкий, горьковатый. Отлично тонизирует, взбадривает, дает остроту уму, холод разуму и огонь сердцу.

ПАЧОЛИ (PACHOLI) Аромат терпкий, дурманящий, сладкий. Сильное антивирусное средство. Питает, освежает, придает силы и решительность. Сильный эротический стимулятор, усиливает чувственность, избавляет от фригидности и импотенции.

РОЗА (ROSE) Аромат дымный, сладковатый, теплый, пьянящий. Преобразует непродуктивную энергию озлобления, разочарования и печали в энергию самосовершенствования. Люди, вдыхающие аромат розы, вызывают симпатию окружающих, имеют светлую ровную ауру, доброжелательны и ненавязчивы. Роза помогает при депрессиях, бессоннице, стрессах и нервном напряжении. Избавляет от состояния страха, ночных кошмаров, от аритмии. Улучшает циркуляцию крови.

РОЗМАРИН (ROSEMARY) Аромат легкий, мягкий, свежий, сладковатый. Обладает сильным противомикробным действием. Считается ароматом сердца, улучшает кровоснабжение сердечной мышцы.

РОДОДЕНДРОН (RHODODENDRON) Аромат влажный, легкий, слегка вяжущий. Сильное средство для очищения и концентрации ума, обостряет восприятие, улучшает память.

САНДАЛ (SANDAL WOOD) Аромат изысканный, тонкий, туманный, терпкий. Способствует расслаблению, медитации, успокаивает нервы. Открывает энергетические родники творчества, таланта. Уплотняет энергетический слой, позволяет быстро и ровно восстановиться истонченной ауре. Помогает при депрессии, бессоннице, икоте на нервной почве, раздражении горла, насморке, тошноте, изжоге. Является мягким афродизиаком, повышает чувственность, лечит фригидность и импотенцию.

СОСНА (PINE) Аромат свежий, холодный, легкий, маслянистый. Активизирует дыхание, потенциирует легочное кровообращение. Обладает сильным противовоспалительным действием, ускоряет процесс реабилитации после длительных, тяжелых заболеваний.

ТУЛАСИ (TULSI FLORA) Аромат нежный, шелковистый, теплый, волнующий. Снимает головокружения, головные боли, раздражительность. Помогает при бессоннице, депрессиях и приступах меланхолии.

ТУЯ (TUJA WOOD) Аромат терпкий, смолистый, прохладный. Освежает, восстанавливает силы. Эротический стимулятор, усиливает чувственность, избавляет от фригидности и импотенции.

ФИАЛКА (VIOLET) Аромат легкий, нежный, шелковистый. Способствует расслаблению, успокаивает нервную систему, обладает антистрессовым действием.

ЧАМПА (CHAMPA) Аромат мягкий, сладковатый, влажный, таинственный. Благоприятен для уплотнения и осветления энергетической оболочки, ауры. Способствует концентрации ума, снимает нервное напряжение и переутомление.

ЭВКАЛИПТ (EUCALYPTUS) Аромат терпкий, вяжущий, резкий. Очищает атмосферу, убивает бактерии. Мощное антивирусное и противовоспалительное средство.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2338339346167105956/

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