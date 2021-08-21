Флора и фауна Галапагосских островов

Галапагосские острова (они же Черепашьи) — родина эволюционной теории Чарльза Дарвина. Такое биоразнообразие, как здесь, мало где еще встретишь на планете. До 1936 года архипелаг был местом ссылки каторжников, после стал национальным парком, а в 1978 году вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас острова — заповедник всемирной биосферы. Многие завезенные колонистами и пиратами виды животных представляют для коренных жителей архипелага огромную угрозу. Это собаки, кошки, козы, свиньи и т. п.

Полюбоваться фотографиями редких видов флоры и фауны можно благодаря ежегодному фотоконкурсу Galapagos Conservation Trust Photography Competition, в котором принимают участие работы, сделанные только на Галапагосских островах. Существует несколько номинаций: «Пейзаж», «Портрет животного», «Поведение животных», «Люди на островах» и «Ботаника». Публикуем выборочные снимки победителей. Организаторы считают, что знакомство с редкими обитателями островов поможет обществу проявить желание защищать их в правовом и ином поле.

Большая голубая цапля, схватившая детеныша морской черепахи

Красноклювый фаэтон

Галапагосский конолоф на острове Пласа-Сур

Галапагосский пересмешник кормит птенца

Прямохвостая качурка в поисках пропитания у побережья острова Фернандина

Галапагосская мухоловка

Фрегаты. У самцов — раздувающийся красный зоб, у самок —белое горлышко

Морская игуана на острове Исабела

Галапагосская чайка

Крабы Grapsus grapsus на острове Москера.

Опунция на острове Пласа-Сур