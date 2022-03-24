Удивительные факты об Исландии

Исландия – удивительная страна. Здешняя природа вдохновляет, а люди очень дружелюбные. Этот остров не оставит вас равнодушным. Неудивительно, что в Исландии огромное количество писателей – окружающая среда способна мотивировать на создание чего-то интересного и необычного. В Исландии, также, можно заметить и много необычных вещей, и здесь вы узнаете о самых интересных из них.
1.
Самая популярная еда в Исландии – хот-доги. Их продают практически везде на заправках, в ресторанах и в придорожных заведениях.
2.
В 1998 году было проведено исследование, в результате которого оказалось, что большинство исландцев верит в существование эльфов.
Некоторые считают, что эльфы могут быть разных размеров, от нескольких сантиметров до 3-х метров в высоту.
Они могут жить в домах, иногда многоэтажных, и если оставить их в покое – они просто будут заниматься своим делом.
3.
Почти всю электрическую энергию и отопление в Исландии получают благодаря геотермальным станциям и гидроэлектростанциям.
4.
В Рейкьявике, столице Исландии, есть Фаллологический музей, в котором представлены законсервированные пенисы млекопитающих.
5.
С 2010 года в Исландии стриптиз клубы запрещены законом.
6.
До 1984 года в Рейкьявике было запрещено иметь собаку.После 1984 года этот запрет частично был снят.
7.
В Исландии вообще нет комаров.
8.
В Исландии более 300 000 жителей, из которых каждый десятый является писателем. В процентном соотношении здесь пишут и читают больше книг, чем во всем остальном мире.
9.
Рейкьявик является самым северным городом из всех городов независимых государств.
10.
В Исландии в мороз можно увидеть коляски с детьми, которых родители оставили дышать свежим воздухом, пока малыши спят.
11.
В большинстве случаев исландцы не имеют фамилии в привычном для нас смысле. Их фамилия на самом деле является именем их отца, но с приставкой -dottir (-дочь) или –son (сын). Например, Олафур Йонссон (Olafur Jnsson) означает, что Олафур является сыном Йонссона.
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До 1989 года пиво в Исландии было запрещено.
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В Исландии самое лучшее соотношение числа бассейнов на душу населения в мире. Благодаря богатству геотермальной энергии, в стране любой желающий, за скромную цену, может посетить бассейн, даже открытый.
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В Исландии нет постоянной армии.
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Климат Исландии не такой уж холодный, как многие считают. Средняя температура воздуха зимой составляет около 2 градусов по Цельсию.
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Согласно последнему рейтингу самых счастливых стран мира, составленному ООН, Исландия находится на 3-м месте.
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Мясо ядовитой акулы является исландским национальным блюдом.
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Называется блюдо Хаукарль и съедобно оно в вяленом виде, так как свежее мясо полярной акулы содержит мочевину, что делает его ядовитым.
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Исландия на карте
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