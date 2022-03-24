Удивительные факты об Исландии

Исландия – удивительная страна. Здешняя природа вдохновляет, а люди очень дружелюбные. Этот остров не оставит вас равнодушным. Неудивительно, что в Исландии огромное количество писателей – окружающая среда способна мотивировать на создание чего-то интересного и необычного. В Исландии, также, можно заметить и много необычных вещей, и здесь вы узнаете о самых интересных из них.

1.

Самая популярная еда в Исландии – хот-доги. Их продают практически везде на заправках, в ресторанах и в придорожных заведениях.

2.

В 1998 году было проведено исследование, в результате которого оказалось, что большинство исландцев верит в существование эльфов.



Некоторые считают, что эльфы могут быть разных размеров, от нескольких сантиметров до 3-х метров в высоту.



Они могут жить в домах, иногда многоэтажных, и если оставить их в покое – они просто будут заниматься своим делом.

3.

Почти всю электрическую энергию и отопление в Исландии получают благодаря геотермальным станциям и гидроэлектростанциям.

4.

В Рейкьявике, столице Исландии, есть Фаллологический музей, в котором представлены законсервированные пенисы млекопитающих.

5.

С 2010 года в Исландии стриптиз клубы запрещены законом.

6.

До 1984 года в Рейкьявике было запрещено иметь собаку.

7.

После 1984 года этот запрет частично был снят.

В Исландии вообще нет комаров.

8.

В Исландии более 300 000 жителей, из которых каждый десятый является писателем. В процентном соотношении здесь пишут и читают больше книг, чем во всем остальном мире.

9.

Рейкьявик является самым северным городом из всех городов независимых государств.

10.

В Исландии в мороз можно увидеть коляски с детьми, которых родители оставили дышать свежим воздухом, пока малыши спят.

11.

В большинстве случаев исландцы не имеют фамилии в привычном для нас смысле. Их фамилия на самом деле является именем их отца, но с приставкой -dottir (-дочь) или –son (сын). Например, Олафур Йонссон (Olafur Jnsson) означает, что Олафур является сыном Йонссона.

12.

До 1989 года пиво в Исландии было запрещено.

13.

В Исландии самое лучшее соотношение числа бассейнов на душу населения в мире. Благодаря богатству геотермальной энергии, в стране любой желающий, за скромную цену, может посетить бассейн, даже открытый.

14.

В Исландии нет постоянной армии.

15.

Климат Исландии не такой уж холодный, как многие считают. Средняя температура воздуха зимой составляет около 2 градусов по Цельсию.

16.

Согласно последнему рейтингу самых счастливых стран мира, составленному ООН, Исландия находится на 3-м месте.

17.

Мясо ядовитой акулы является исландским национальным блюдом.

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Называется блюдо Хаукарль и съедобно оно в вяленом виде, так как свежее мясо полярной акулы содержит мочевину, что делает его ядовитым.

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Исландия на карте