Удивительные факты о Франции

Есть много странных, но интересных фактов о Франции, которые вы можете не знать. Некоторые из них крутые, некоторые отвратительные, а другие совершенно невероятные. Есть и такие, которые заставят вас содрогнуться. Общее в них то, что каждый из них странный.
Некоторые из этих фактов могут стать своего рода культурным шоком для не-французов, если им когда-нибудь выпадет шанс лично пережить подобный опыт - например, законный брак с умершим или участие в ипотечных или страховых схемах, которые становятся прибыльными только после смерти другой стороны, участвующей в сделке.
10. Вы официально можете заключить брак с умершим
Ирэн Джодар (Irene Jodar), невеста одного из жертв, Андре Капра (Andre Capra), написала письмо президенту де Голлю, чтобы тот разрешил ей выйти замуж за покойного. Президент де Голль согласился.
Похоже, фраза «Пока смерть не разлучит нас» не всегда применима к французам, которые совершенно законно могут сочетаться браком с умершими. Некрогамия - брак между живыми и мертвыми, считается во Франции законным с 19-го века, но он не был важным вплоть до Первой мировой войны. В то время большинство подобных браков заключалось между женщинами и их покойными женихами, погибшими на фронте. Эти браки были необходимы для того, чтобы дети погибших солдат стали законными наследниками своих отцов. Однако нынешний закон о некрогамии впервые появился в 1959 году, когда из-за обрушения плотины Малпассет (Malpasset) погибли 423 человека.
Однако существуют строгие условия, связанные с некрогамными браками. Во-первых, накануне смерти одного из потенциальных супругов пара должна готовиться к свадьбе. У живого партнера также должна быть веская причина, чтобы вступить в брак. Когда мертвый партнер-мужчина, это часто происходит потому, что его невеста беременна. Даже после того, как брак был заключен, живой партнер не может наследовать имущество умершего человека или решить вопрос иным способом. Однако он может получать пенсию или страховку жизни умершего. Женщины также могут взять фамилию умершего мужчины, за которого они вышли замуж. Датой заключения брака указывается дата за день до смерти партнера.
9. Правительство запретило английские слова
Фото: Bundesarchiv, B 145 Bild-F010324-0002/Steiner, Egon/CC-BY-SA 3.0
Французское правительство обеспокоено тем, что английский язык разрушает французский. Фактически в 1966 году президент Шарль де Голль запретил введение во французский словарь любых английских слов. Он также создал комиссию «d'enrichissement de la langue francaise», которая должна заниматься поиском альтернативы для каждого нового английского слова, которое может проникнуть во французский язык.
Комиссия добилась больших успехов. Слово «e-mail» они заменили на «courriel», «dark web» на «internet clandestine», а «Walkman» на «baladeur». Они также заменили «fake news» на «infox» и «hashtag» на «mot-diese». Тем не менее, на фоне успехов есть и некоторые неудачи. Комиссии не удалось найти идеальное французское слово, которым можно было бы заменить слово «smartphone». Сначала они попробовали «ordiphone», но этот вариант быстро отклонили. Отвергли также и слово «terminal de poche». Сегодня смартфон называют «многофункциональным мобильным».
8. Система Viager как возможность получить дом
Забудьте об ипотеке: французы используют систему Viager, которую можно рассматривать, как брак между азартными играми и ипотекой. Система Viager похожа на обычную ипотеку, за исключением того, что вы завладеваете домом только тогда, когда домовладелец умирает. Вот кратко как это работает: будущий домовладелец, которого мы назовем «покупатель», делает авансовый платеж домовладельцу (продавцу) в зависимости от стоимости дома. Затем каждый месяц покупатель продолжает делать меньшие платежи продавцу, пока последний не умрет. После этого собственность переходит к покупателю.
Такая сделка является своего рода азартной игрой, учитывая, что предсказать смерть человека невозможно. Покупатели часто пытаются найти признаки плохого самочувствия у домовладельца, прежде чем согласиться на сделку. Например, они наблюдают за его поведением, или изучают ванную комнату на предмет наличия лекарств. Некоторые умные продавцы это уловили и часто, когда будущий покупатель приходит осмотреть дом, выставляют «напоказ» признаки своей «болезни». Они накрывают ноги пледом и не встают с дивана во время встречи с покупателем. Они также избегают делать какие-либо движения, которые могут указывать на то, что продавец проживет дольше, чем надеется покупатель. Для последнего система не всегда является выигрышем, поскольку он может потерять дом, если перестанет делать ежемесячные платежи. Продавцы не обязаны возвращать предыдущие платежи и даже могут снова выставить дом на Viager.
Все усложняется, если покупатель умирает первым, что иногда случается. Продавцы, которые часто являются вдовами и вдовцами, стараются получить дополнительные деньги. Дети покупателя обязаны продолжать делать ежемесячные платежи, и, если они этого не делают – то могут потерять дом. Вот одно печально известное дело такого рода. В 1965 году Жанна Калмент (Jeanne Calment) заключила соглашение Viager со своим адвокатом Андре-Франсуа Раффре (Andre-Francois Raffray). В то время Калмент было 90 лет, что заставило Раффрея, которому было около 45 лет, думать, что сделка будет удачной. Раффрей заплатил определенную сумму авансом, и ежемесячно выплачивал по 2500 франков (около 500 долларов). Калмент прожила еще 32 года до 122 лет, что делает ее рекордсменом-долгожителем. Раффрей умер в 1995 году. Его жена продолжала платить Калмент каждый месяц, пока та не умерла два года спустя. Сделка была ужасно неудачной, потому что Раффрей и его вдова заплатили в два раза больше стоимости дома.
7. Страхование жизни Tontine
Если система Viager - это брак между азартными играми и ипотекой, то Tontine - это брак между азартными играми и страхованием. Система основывается на том, что люди образуют группу и вкладывают деньги. Давайте рассмотрим тех людей, которые застрахованы, и деньги, которые они внесли. Застрахованные получают проценты от внесенной суммы. Однако система Tontine становится действительно выгодной, когда один из застрахованных умирает. Его доля не аннулируется, а делится между другими членами группы. Это продолжается до тех пор, пока в группе не останется только один человек. Он получает долю каждого в группе. После его смерти все отходит правительству.
Эта система является детищем итальянца Лоренцо Де Тонти (Lorenzo de Tonti), который предложил ее французскому королю Людовику XIV в 17 веке. Она быстро стала распространенной среди французских королей, которые использовали ее, чтобы получать деньги на финансирование многочисленных войн. Интересно, что эта система в 19 веке была распространена в США. К 1905 году было девять миллионов участников, хотя в то время в США было всего 18 миллионов семей. Для примерно 7,5% населения США эта система стала основным источником дохода. Однако к концу 20 века число участников в США снизились.
6. Правительство заставляет радиостанции крутить французские песни
Французское правительство не считает английские слова единственным оружием в борьбе против французского языка. Еще одним важным противником они считают англоязычную музыку. В 1994 году правительство Франции обязало радиостанции крутить 40 процентов песен на французском языке в исполнении французских исполнителей. С течением времени это привело к странной практике, когда радиостанции просто крутили одну и ту же песню снова и снова, чтобы удовлетворить данное требование. 75 процентов времени играли всего 10 песен. Отчасти это было связано с тем, что французских песен и музыкантов просто не хватало, кроме того, многие французские исполнители пели на английском языке.
Однако еще большей проблемой стала аудитория, явно предпочитавшая английскую музыку. Позже радиостанции утверждали, что теряют слушателей, которые предпочитают потоковые сервисы, не подпадающие по закон. Радиостанции также заявили, что французские законодатели сохранили закон, потому что сами инвестировали в потоковые сервисы. В 2015 году радиостанции в знак протеста целый день отказывались крутить французские песни. Позже правительство внесло поправки в закон, уменьшив квоту до 35 процентов. Также было добавлено, что в течение половины отведенного времени радиостанции могут крутить только десять самых известных и распространенных французских песен.
5. Водители обязаны иметь алкотестеры
Во Франции решили бороться с пьянством за рулем странным способом. Вместо того, чтобы полицейские прятались за кустом в ожидании пьяных водителей, последних обязали иметь в автомобилях алкотестеры. Идея заключается в том, чтобы водители сами проверяли, насколько они пьяны, перед те, как сядут за руль. На момент его принятия в 2012 году закон был спорным. Для начала, Даниэль Оргеваль (Daniel Orgeval), президент группы по борьбе с пьянством за рулем I-Test, которая лоббировала принятие этого закона, работал в компании Contralco, одном из двух французских предприятий, изготавливающих и алкотестеры нужного стандарта. Оргеваль создал группу всего за восемь месяцев до принятия закона.
Граждане считают, что закон приняли в пользу производителей алкотестеров, а не по соображениям безопасности, как утверждали Оргеваль и правительство. Однако Оргеваль не увидел в этом никакой проблемы. По его словам, закон по-прежнему является удовлетворительным, поскольку он обеспечивает рабочие места для французских предприятий. В начале 2013 года правительство приостановило действие закона, но позже в том же году снова его ввело. Однако сейчас не предусматривается штраф или наказание за отсутствие алкотестера.
4. Водители не могут использовать телефон, припарковав машину на обочине
В Соединенных Штатах законы штата определяют, как водители могут использовать свои телефоны во время вождения. Однако в большинстве стран считают, что для использования телефона водитель должен остановиться или использовать громкую связь. Правительство Франции так не считает.
В 2018 году французское правительство приняло закон, запрещающий водителям использовать свои телефоны вручную при парковке на обочине. Запрет действует даже тогда, когда двигатель автомобиля заглушен. Водители могут пользоваться телефонами только тогда, когда останавливаются на стоянке или в другом месте, где парковка разрешена. Пользоваться мобильным на обочине разрешено только в том случае, если автомобиль неисправен. В противном случае взимается штраф за пользование телефоном во время вождения. Наказание предполагает три штрафных пункта и штраф в размере 135 евро (167 доллара).
3. Согласно французским законам, фотографировать Эйфелеву башню ночью запрещено
Вы когда-нибудь видели фотографию Эйфелевой башни ночью? Подобных фотографий не так много, как можно было бы подумать. Все потому, что фотографировать башню ночью запрещено. Подсветка на Эйфелевой башне считается произведением искусства, защищенным авторским правом, что делает ее съемку и обмен изображениями незаконным без соответствующего разрешения.
Закон основан на законе Европейского Союза об авторских правах, который защищает оригинальные произведения искусства на протяжении всей жизни их создателей и еще 70 лет после их смерти. Эйфелева башня была построена Гюставом Эйфелем, который скончался в 1923 году. Фотографировать башню разрешили в 1993 году. Однако ночная съемка все еще запрещена, потому что освещение добавили только в 1985 году.
2. Для поездки в поезде животным нужен билет
Для поездки на французских поездах животным нужны билеты. По данным Societe Nationale des Chemins de fer francais (SNCF), государственного оператора французских железных дорог, пассажиры в настоящее время обязаны платить 7 евро за животных весом менее 6 килограммов. Билеты для животных весом более 6 килограммов стоят вдвое дешевле билета второго класса. Только собаки-поводыри могут путешествовать на поездах бесплатно.
Однажды от закона пострадал пассажир, перевозивший несколько улиток без билетов. Контролер сообщил ему, что он должен купить для улиток билеты за 5,10 евро, что пассажир и сделал. Инцидент попал в новости, и по какой-то причине позже SNCF вернули деньги пассажиру.
1. Правительство выдает награды семьям, которые успешно воспитывают детей
26 мая 1920 года французское правительство ввело медаль d'Honneur de la famille francaise, которую выдают женщинам, в одиночку и успешно воспитавшим по крайней мере четырех детей. Награда была учреждена, чтобы почтить женщин, чьи дети остались без отца после того, как их супруги погибли в Первой мировой войне.
Существовали три варианта этой награды: золотая для женщин с восемью и более детьми, серебряная для женщин с шестью или семью детьми и бронзовая для женщин с четырьмя или пятью детьми. Некоторые бронзовые медали в виде исключения выдавались вдовам с тремя детьми. Вдовцы получили право на медаль только в 1983 году. Одним из первых награду получил католический священник отец Майотта (Pere Mayotte), хотя его нельзя было считать вдовцом. Майотта усыновил и воспитал шестерых детей после смерти их матери, вдовы, которая была его экономкой. Сегодня медаль переименовали в La Medaille de la Famille, и выпускается только ее бронзовая версия.
Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2275493355013278690/
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