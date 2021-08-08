Удивительные факты о Франции

Есть много странных, но интересных фактов о Франции, которые вы можете не знать. Некоторые из них крутые, некоторые отвратительные, а другие совершенно невероятные. Есть и такие, которые заставят вас содрогнуться. Общее в них то, что каждый из них странный.



Некоторые из этих фактов могут стать своего рода культурным шоком для не-французов, если им когда-нибудь выпадет шанс лично пережить подобный опыт - например, законный брак с умершим или участие в ипотечных или страховых схемах, которые становятся прибыльными только после смерти другой стороны, участвующей в сделке.



10. Вы официально можете заключить брак с умершим









Похоже, фраза «Пока смерть не разлучит нас» не всегда применима к французам, которые совершенно законно могут сочетаться браком с умершими. Некрогамия - брак между живыми и мертвыми, считается во Франции законным с 19-го века, но он не был важным вплоть до Первой мировой войны. В то время большинство подобных браков заключалось между женщинами и их покойными женихами, погибшими на фронте. Эти браки были необходимы для того, чтобы дети погибших солдат стали законными наследниками своих отцов. Однако нынешний закон о некрогамии впервые появился в 1959 году, когда из-за обрушения плотины Малпассет (Malpasset) погибли 423 человека.

Ирэн Джодар (Irene Jodar), невеста одного из жертв, Андре Капра (Andre Capra), написала письмо президенту де Голлю, чтобы тот разрешил ей выйти замуж за покойного. Президент де Голль согласился.

Однако существуют строгие условия, связанные с некрогамными браками. Во-первых, накануне смерти одного из потенциальных супругов пара должна готовиться к свадьбе. У живого партнера также должна быть веская причина, чтобы вступить в брак. Когда мертвый партнер-мужчина, это часто происходит потому, что его невеста беременна. Даже после того, как брак был заключен, живой партнер не может наследовать имущество умершего человека или решить вопрос иным способом. Однако он может получать пенсию или страховку жизни умершего. Женщины также могут взять фамилию умершего мужчины, за которого они вышли замуж. Датой заключения брака указывается дата за день до смерти партнера.



9. Правительство запретило английские слова



Фото: Bundesarchiv, B 145 Bild-F010324-0002/Steiner, Egon/CC-BY-SA 3.0

Французское правительство обеспокоено тем, что английский язык разрушает французский. Фактически в 1966 году президент Шарль де Голль запретил введение во французский словарь любых английских слов. Он также создал комиссию «d'enrichissement de la langue francaise», которая должна заниматься поиском альтернативы для каждого нового английского слова, которое может проникнуть во французский язык.



Комиссия добилась больших успехов. Слово «e-mail» они заменили на «courriel», «dark web» на «internet clandestine», а «Walkman» на «baladeur». Они также заменили «fake news» на «infox» и «hashtag» на «mot-diese». Тем не менее, на фоне успехов есть и некоторые неудачи. Комиссии не удалось найти идеальное французское слово, которым можно было бы заменить слово «smartphone». Сначала они попробовали «ordiphone», но этот вариант быстро отклонили. Отвергли также и слово «terminal de poche». Сегодня смартфон называют «многофункциональным мобильным».



8. Система Viager как возможность получить дом



Забудьте об ипотеке: французы используют систему Viager, которую можно рассматривать, как брак между азартными играми и ипотекой. Система Viager похожа на обычную ипотеку, за исключением того, что вы завладеваете домом только тогда, когда домовладелец умирает. Вот кратко как это работает: будущий домовладелец, которого мы назовем «покупатель», делает авансовый платеж домовладельцу (продавцу) в зависимости от стоимости дома. Затем каждый месяц покупатель продолжает делать меньшие платежи продавцу, пока последний не умрет. После этого собственность переходит к покупателю.