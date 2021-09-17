5 народных суеверий, связанных с золотом

Золото – драгоценный металл, украшения из которого любят все представительницы прекрасного пола. Этому металлу с давних пор приписывали много магических свойств, поэтому с ним все обращались и обращаются бережно.

С золотом также связано много примет, которые передавались из поколения в поколение.



Нельзя сказать, что все суеверия работают. Но некоторые из них доказали на практике свое право на существование.

О таких приметах будет рассказано далее.

Найти золотые украшения на земле

Удачу и счастье золотые изделия в таком случае не принесут. Все дело в том, что золото накапливает энергию того, кто его носил, а потом передает тому, кто взял в руки изделия из него.

Не стоит рисковать, поднимать найденные украшения. Есть большая вероятность того, что жизнь после такого действия испортится.

Уронить обручальное кольцо

Это тоже не сулит ничего хорошего. Обручальное кольцо является символом любви. Если человек уронил это украшение, то с партнером он станет конфликтовать, ссориться.

Вполне возможно, что очередной скандал приведет к завершению романтических отношений.

Обручальные кольца должны быть одного цвета

Только так супруги смогут сохранить брак, остаться вместе на долгие годы. Если кольца будут разных цветов, то в паре постоянно будут возникать разногласия.

Приснилось золото

Ссоры не укрепят отношения, а только испортят их, доведут до того, что партнеры просто расстанутся.

Пугаться такого сновидения нельзя. Оно свидетельствует о том, что человек духовно развивается, что он выходит на новый уровень.

В обозримом будущем его жизнь может измениться к лучшему, что его точно порадует.



Носить одновременно серебро и золото

Часто можно услышать, что это является признаком отсутствия вкуса. Но эти два металла отталкивают друг друга, лишают вместе с тем человека своего благоприятного воздействия.

Навредить индивиду одновременное ношение золота и серебра не сможет, но и помогать оно ему не будет.

Обо всех этих приметах нельзя забывать, их всегда надо соблюдать. В таком случае благополучию ничего не будет угрожать.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2302193651609504227/

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