 А вы знали об этом?(Статья 49)

1.

Зингер - талантливый изобретатель и не менее талантливый делец, сумел сколотить миллионы, создав, по сути, первую по-настоящему эффективную и удобную модель швейной машины. Кстати, в жизни этот человек, как истинный гений, перепробовал много профессий – кроме изобретателя он был и актером, и даже начальником переездной театральной труппы. В личной жизни он отличался по-настоящему бурным темпераментом. Женился Исаак впервые в 19 лет, но достаточно быстро завел вторую семью. Незаконная жена родила ему 10 детей, и под гнетом этих весьма весомых обстоятельств он расторгнул первый брак (обвинив, кстати, жену в измене). Однако недавняя любовница вскоре в полной мере ощутила себя в роли супруги, застукав Зингера в экипаже с новой пассией. Она, однако, оказалась неробкого десятка и обвинила его в двоеженстве. Зингера арестовали, но он освободился под залог и удрал в Лондон вместе с очередной любовницей.Именно здесь 50-летнего американского богача и настигло глубокое и светлое чувство к юной Изабелле Бойер.

Надо отдать этой женщине должное, кажется, ее темперамент был под стать любвеобильному магнату. От нее он, во всяком случае, не ушел. Пара поженилась в 1863 году, и в этом браке за 12 лет родились 6 детей.

Всего же у Исаака Зингера было 18 отпрысков от разных жен. Правда, и состояние он сумел сколотить по тем временам огромное – около 22 миллионов долларов, поэтому после его смерти вокруг этого «пирога» разгорелись нешуточные страсти. Однако Изабелла сумела доказать в судах свое право на наследство и стала в результате одной из самых богатых женщин Америки. Долго, правда, она вдовий наряд не носила, буквально через несколько лет повторно вышла замуж за известного на весь мир голландского скрипача Виктора Ройбстета. Благодаря этому мужу она сумела получить графский титул. В 40 с небольшим лет графиня Кампоселице выглядела по-прежнему прекрасно и была звездой модных салонов.

В этот период своей жизни она познакомилась со скульптором Огюстом Бартольди, будущим создателем Статуи Свободы, и именно в этой женщине он увидел тот образ, который затем стал символом Америки. Таким образом, женщина, ставшая моделью для символа Америки,была женой Исаак Зингера!

2.

Автор теории естественного отбора и работы «Происхождение видов» Чарльз Роберт Дарвин, в частности, очень много времени и работ написал о слабости потомства вследствие близкородственного скрещивания. Впрочем, это совершенно не помешало самому Дарвину жениться на собственной двоюродной сестре. Супруги имели десять детей, трое из которых умерли во младенческом возрасте, а остальные не отличались крепким здоровьем. Есть сведения, что это постоянно вызывало у отца чувство вины, так как он не применил собственные научные выводы на практике.

3.

В 1806 г. состоялось морское сражение при Трафальгаре, в ходе которого Нельсон был смертельно ранен выстрелом с вражеского корабля. Перед офицерами возникла непростая проблема – как доставить тело национального героя к берегам Англии. По морской традиции моряков, погибших во время плаванья, заворачивали в саван и спускали на воду. Весьма разумно, ведь холодильников еще не существовало, а путь домой мог занимать долгие месяцы.Адмирал Нельсон был слишком важной фигурой, чтобы поступить с ним подобным образом. И тогда команда приняло сложное… очень сложное решение!Дабы почтить память любимого адмирала и обеспечить ему достойные похороны, команда отказалась… от своего рома!Даже в военное время каждому члену экипажа полагалась пинта рома.

На корабле могла закончится еда, вода, но ром быть просто обязан. Даже в военное время этот обычай строго соблюдался, а то мало ли, что придет в голову матросам, если лишить их самой приятной части плаванья.Однако, любовь британских моряков к своему адмиралу оказалась сильнее и они согласились отказаться от положенной им пинты. Тело Нельсона поместили в бочку с ромом и таким образом удалось транспортировать его и захоронить со всеми полагающимися почестями.Правда, тут же появилась байка,что некоторые моряки все же недооценили своей тяги к алкоголю и просверлили в бочке маленькую дырочку, через которую по чуть-чуть сливали ром!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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