5 признаков воздействия негативной энергии и способы защиты

Если вы в последнее время не можете обрести гармонию и душевное спокойствие, не исключено, что вы стали жертвой именно тёмной энергии. Её негативная сила способна заметно подпортить вам жизнь, особенно если вы не знаете, как эту энергию нейтрализовать.

Вы, вероятно, в целом не очень хорошо себя чувствуете – как физически, так морально и эмоционально.

Давайте попробуем определить признаки воздействия на вас тёмной энергии и найти выход из такой ситуации.

Кстати, если вы отыщете её «источник», вы не должны посылать плохую энергию обратно, это только станет причиной, так сказать, круговорота зла. Вам просто нужно научиться защищать себя и «обезвреживать» такую энергию, а не распространять её.

1. У вас низкий уровень энергии, приступы апатии и упадок сил

Хотя вы упорно стараетесь жить полноценной и активной жизнью, вы всё равно чувствуете себя обессиленно, даже если вы нормально питаетесь, работаете, ходите на тренировки и делаете попытки поддерживать позитивное мышление.Вы ясно ощущаете, что что-то не так, поскольку ваша энергия вытекает в никуда, словно через сито.

2. Вы испытываете проблемы со сном

Вам постоянно хочется отдохнуть и полежать, но как только вы укладываетесь спать, вас одолевают тревожные состояния, а в голове бродят беспокойные мысли, которые не дают вам заснуть.

3. Вы не испытываете никакой радости

При этом уровень стресса увеличивается в геометрической прогрессии. И даже если вы засыпаете, вам либо снятся кошмары, либо вы к утру чувствуете себя снова разбитым, уставшим и выдохшимся.

Вы понимаете, что больше не испытываете радости от деятельности, которая раньше приносила мотивацию, восхищение и счастье. Хотя вы и сейчас пытаетесь взбодрить себя любимыми хобби или развлечениями, вам это не помогает.

Вы испытываете ощущение, что из вас вытянули всю положительную энергию.

4. Вы разрешаете другим направлять вашу жизнь

Вы постоянно в поисках поддержки со стороны других людей, и вы позволяете их мнению влиять на вашу жизнь, но всё равно ощущаете себя более одиноким, чем когда-либо.

Кроме того, вы пытаетесь соответствовать чужим ожиданиям, а не реализовывать свои мечты и цели.



В подобном состоянии вы также можете слишком болезненно реагировать на критику в свой адрес и воспринимать её чуть ли не как личное оскорбление.

5. Вы испытываете страх

Вы весь во власти страхов. Вас пугает новый день, новые жизненные вызовы, встречи с новыми людьми и будущее в целом. Вы намертво застряли в зоне комфорта и не чувствуете энергии, необходимой для того, чтобы справиться со всеми проблемами и затруднениями.

Кроме того, вы ощущаете нарастающее разочарование в самом себе!

Что вы можете предпринять, чтобы изгнать тёмную энергию из своей жизни?

Вам вполне по силам защитить себя от внешних негативных сил и неблагоприятного воздействия, чтобы в дальнейшем не испытывать все вышеперечисленные симптомы. В дальнейшем старайтесь всецело доверять своей интуиции, и каждый раз, когда вы чувствуете «атаки», сразу же принимайте ответные меры.

1. Ничто не может случиться без вашего разрешения

Неприятная правда в том, что если тёмная энергия присутствует в вашей жизни, то это потому, что, сознательно или нет, вы сами дали на это разрешение.

Например, если вы продолжаете грызть себя, вы усиливаете негативные энергии, поскольку испытываете ненависть к себе или к окружающим. Пересмотрите своё мышление.

2. Очищение с помощью воды

Пейте воду и медитируйте. Кстати, когда вы пьёте, думайте о хороших чувствах и старайтесь их ощущать. Вода обладает способностью концентрировать нашу энергию.

А ещё вы можете окуривать своё жилое пространство белым шалфеем или пало-санто.

3. Пересмотрите свои личные границы

Это не означает, что вы должны стать жестокосердным и безразличным человеком – просто вам не нужно «впитывать» и пропускать через себя всю энергию, которую вам намереваются послать извне.

Избегайте откровенно токсичных людей и манипуляторов, желающих «поживиться» за ваш счёт и не забывайте всегда стоять на страже своих личных границ.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2421999228247083388/

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