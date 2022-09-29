Как в СССР создали автомобиль, работающий на воде, и что из этого вышло?

Что ни говори, а в Советском Союзе было много научно-технических разработок, ставших прорывными и опередивших время на несколько десятков лет. Как вам, например, такой факт – на рубеже 50-х - 60-х гг. военные инженеры пытались создать сеть, напоминающую современный интернет? Правда, пытаться мало, нужно еще и сделать. С сетью не задалось, а вот автомобиль, работающий на воде, стал реальностью в середине 70-х, и это при том, что в современности подобная разработка пошла в серию только в 2015 г, да и то не всему миру (речь идет о Toyota Mirai)!

Именно на такой "Москвич" поставили водородную силовую установку.

Гениальная идея

В 60-е годы люди стали задумываться о том, что запасы нефти на планете мало того, что истощимы, так еще и не настолько большие, как считалось еще перед ВОВ. Стали искать альтернативные варианты топлива и, соответственно, начали разрабатывать новые двигатели – экономичные, относительно простые в производстве, уникальные. В итоге советские инженеры остановили выбор на таком «горючем», как… вода. Ну а что, неплохой выбор:

запасы на земле огромные;

добывать не сложно;

экологическая чистота абсолютная (об этом, правда, не думали, но так оно и есть).

Путем проб и ошибок к 1976 году был представлен первый экспериментальный автомобиль, работающий на воде, сделанный на базе «Москвича-412».

И устроен он был намного проще, чем может показаться!

Это водородная Toyota Mirai, о которой говорилось выше. Изображение из открытых источников.

Принцип действия

Если сказать совсем точно, то работала эта машина не на воде, а на водороде. Устройство примерно такое:

в бак заливается вода;

при запуске двигателя начинают работать насосы, поставляющие «топливо» по отдельным трубкам в камеру с катализаторами (окислы разных металлов);

при взаимодействии с катализаторами начиналась химическая реакция, в результате которой вода распадалась на водород и кислород.

Именно водород и был тем самым топливом, на котором работал двигатель, при этом экологическая чистота была действительно идеальной – вместо выхлопных газов из отдельной трубы шел простой пар.

А из основной трубы – классические выхлопные газы… Все верно, автомобиль был гибридным, работал он и на воде, и на бензине, причем без бензинового двигателя водородная силовая установка запуститься попросту не могла. Проблема эта, конечно, не сильно большая, разработка прорывная, реально опередившая время почти на полвека, но в серию уникальный «Москвич-412» не пошел, более того, даже в экспериментальных целях не производился – точно не известно, но, скорее всего, собрали всего один опытный образец.

В свое время "Москвич-412" был едва ли не самым желанным автомобилем в СССР, но к середине 70-х безнадежно устарел, даже водородный двигатель не спас бы эту модель :(

Судьба передовой разработки

Судьба у «Москвича», работавшего на воде, была печальной. После нескольких пробных заездов проектная документация была передана в архив, а сам опытный образец исчез в неизвестном направлении. И дело не в том, что разработка получилась неудачной, напротив, настоящий прорыв в науке и технике. Дело в том, что для запуска такой машины в серию, то есть в народ, нужно было создавать новую уникальную модель, следовательно, тратить много денег, времени и человеческих ресурсов.

Ну а в Советском Союзе предпочитали «массовость», «популярность» и «испытанность», и всеми этими качествами отличался классический «Москвич-412». Кстати, это одна из причин отсталости отечественного автопрома – задачей Советского правительства было удовлетворение базовых потребностей людей, а не создание новых благ для повышения комфорта. Так и жили – инженеры создавали автомобили, работающие на воде, а люди ездили на устаревших морально и технически «Москвичах».

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