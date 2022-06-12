10 причин жениться на женщине с ребенком

Какие бы сильные чувства ни испытывал мужчина к женщине, у которой уже есть ребенок, его первой мыслью, скорее всего, будет: "Зачем мне на ней жениться?".

И действительно, зачем?

Вот 10 преимуществ разведенной дамы с ребенком перед барышнями, которые еще не успели обзавестись детьми.

1. Она - полностью сформировавшаяся личность

Женщина с ребенком уже успела понять, чего она хочет от жизни и отношений, а также - какой именно партнер ей нужен. Огромный плюс по сравнению с девушкой, которая еще ни разу не была в серьезных отношениях и не понимает, подходит ей мужчина или нет.

2. Она знает, что такое ответственность

Если у женщины есть ребенок от первого брака или вообще внебрачный, то она ведет себя с мужчинами совсем иначе, чем юная девушка. Она более ответственна и изначально ищет только сильного и надежного мужчину. Так что ее желание выйти за вас замуж должно вам льстить!

3. Она не будет сидеть на шее

Ей не не нужен спонсор! Она прекрасно растила ребенка без мужчины, поэтому вряд ли захочет бездельничать рядом с ним. Женщина с ребенком прекрасно понимает, что жизнь намного легче, если рядом есть крепкое мужское плечо. Но у нее уже хватает ума не путать плечо с шеей!

4. Она выражается прямо, а не говорит намеками

Намеками она уже говорила в прошлом браке.

5. Она не спешит рожать сразу после свадьбы

.. Поэтому теперь женщина с ребенком всегда подробно объясняет, что ей именно не нравится и почему.

Мало кто из современных девушек откладывает беременность после брака. Скорее, они выходят замуж тогда, когда собираются познать радость материнства. А вот женщина, у которой уже есть ребенок, стать мамой вторично, как правильно, не спешит. Супруги могут спокойно притереться друг к другу, прежде чем планировать пополнение в семье.

6. Она научит мужчину общаться с детьми

Поскольку у такой женщины уже есть ребенок, мужчине придется научиться с ним взаимодействовать. А возможно, и принимать участие в его воспитании (если мама позволит). Отличный способ понять, что такое дети!

7. Ее родители будут обожать нового мужа

Конечно, если он - адекватный человек! Дело в том, что старшее поколение до сих пор сильно напрягает тот факт, что их дочь является "разведенкой" или матерью-одиночкой. Поэтому тот мужчина, который возьмет на себя ответственность за женщину с ребенком, моментально заслужит искреннее расположение ее родителей. А вот с юной барышней такое бывает очень редко!

8. Она умеет строить серьезные отношения

Она не тешит себя сказками о вечной любви. Женщина с ребенком прекрасно знает о том, что над любыми отношениями нужно работать, поэтому готова идти на компромиссы, мириться с недостатками партнера и согласовывать важные решения.

9. Она заинтересована в счастливом браке

Женщина с ребенком - настоящая находка для мужчины с серьезными намерениями! Ведь она готова прикладывать все усилия для того, чтобы этот брак был счастливым.

10. Она - любовь всей жизни!

Вот она - самая главная причина! Если мужчина действительно любит женщину, то ее ребенок не станет помехой браку. Он окружит свою новоиспеченную семью теплом и заботой, но не будет пытаться заменить для ребенка отца, а просто станет ему другом. И это правильно!

Какова бы ни была причина, ясно одно - на женщине с ребенком способен жениться только по-настоящему сильный мужчина, который не боится трудностей. Как бы банально это ни звучало!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2497971367133055120/

А вы знали об этом?

После разгрома наполеоновской армии, в декабре 1812 года Лезюр издает книгу, в которой описывает возрастание мощи Российского государства. Автор ссылается на некое «Завещание Петра Великого». По одной из версий послание Петра Великого потомкам нашел в секретных хранилищах императрицы Елизаветы I прославленный авантюрист и тайный агент шевалье д`Эон якобы в 1757-ом. По итогам «Завещания» выходило, что Петр придумал идеальный план установления мирового господства путем постоянного ведения войн и использования коварных дипломатических ходов. Четкие руководства, как это следует делать и к каким странам какие тактики применять, придавало документу еще больше достоверности и значимости.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43685221862)

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