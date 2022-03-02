Удивительные и пугающие факты

Жизнь — это не только милые животные, забавные произведения искусства и полезные истории. Наш мир полон неудобных исторических и научных фактов, которые заставят любого почувствовать себя неловко и немного тошнотворно. Однако мы думаем, что факты есть факты: мы должны сделать все возможное, чтобы увидеть полную картину, даже если мы не чувствуем себя слишком радужно и уютно, читая некоторые вещи.





Мы собрали самые «несвязные» факты о жизни на планете Земля, которыми поделились интернет-пользователи. Прокрутите вниз, чтобы прочитать. Хотя мы должны вас предупредить, эти факты действительно не для слабонервных.

1.

Когда ваша кожа становится красной из-за того, что вы слишком много времени проводите под солнечным светом, это в основном потому, что ваши клетки кожи совершают самоубийство, чтобы не стать злокачественными.



2.

Самым молодым человеком, когда-либо родившим ребенка, была перуанская девочка Лина Медина, индеец кечуа, которая родила ребенка в 1939 году в возрасте 5 лет. У нее преждевременное половое созревание, и первые месячные начались в возрасте восьми месяцев. Возможно, ее изнасиловали на развратном религиозном фестивале коренных народов, куда люди часто привозили маленьких детей, и были известны случаи изнасилований.

Мужчину, изнасиловавшего ее, так и не нашли, а о том, как она забеременела, она умалчивала. Роды были выполнены путем кесарева сечения, так как роды через естественные родовые пути были сочтены невозможными. Ее сыну сказали, что он ее младший брат, и она тоже так с ним обращалась.

3.

Есть кит по имени 52 Blue, который поет только на этой частоте, что означает, что он не может общаться с другими китами. Его прозвали самым одиноким китом на планете.



4.

Существует фатальная семейная бессонница. Это редкое неизлечимое прионное заболевание мозга, которое постепенно разрушает способность вашего мозга спать. В конце концов, вы совсем перестаете спать, сходите с ума, у вас возникают судороги и вы умираете.



5.

Аневризма головного мозга может возникнуть у любого человека в любом возрасте. Независимо от состояния вашего здоровья.



6.

Большинство животных убьют вас, прежде чем съесть, медведи просто начнут вас есть.



7.

Сегодня рабов больше, чем когда-либо в истории.



8.

Ваш голос на записях — это то, как на самом деле звучит ваш голос. Ваш голос в вашей голове немного приглушен и глубже, потому что звук проходит через вашу голову, а не по воздуху. Вот почему так странно слышать свой собственный голос в записи.



9.

Только одна из 1000 рожденных морских черепах доживает до взрослого возраста.



10.

Однажды умрет последний человек, знавший ваше имя, и вас забудут.



11.

В человеческом зубе 36 калорий.



12.

Наиболее частой причиной смерти высоких людей является сердечный приступ, вызванный тем фактом, что их сердцам естественным образом приходится работать усерднее, чем обычно, чтобы циркулировать всю эту кровь по большому телу.



13.

Согласно квантовой механике, есть небольшой шанс, что вся Вселенная внезапно исчезнет в следующие 5 секунд, также есть небольшой шанс, что Вселенная, Земля, все люди, здания, весь Интернет, ваши знания обо всем, о вашей личности, ваших воспоминаниях, вашем существовании и т. д. был создан всего 1 секунду назад.



14.

В США всего 2 штата запретили детские браки. Один из них только что принял закон несколько недель назад. В 23 штатах даже нет возрастных ограничений для вступления в брак.

