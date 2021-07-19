10 ошеломляющих фактов о животном мире, которые покруче всякого похода в зоопарк

Какими бы достижениями ни гордились люди, найдутся животные, которые могут их в чем-то обставить. Например, материал, который используется человеком для пошива бронежилетов — кевлар, — в 10 раз уступает по крепости обычной паутине паука Дарвина. Притом что сама паутина еще и тонкая, и легкая.

Колибри могут лететь 20 часов без перерыва и за этот перелет тратят больше жирового запаса, чем у них есть

Рубиновогорлый колибри может, не останавливаясь, лететь 800 км подряд. Так как вес птицы маленький — всего 3 г, — перед перелетом она удваивает свою жировую массу, а за перелет тратит весь излишек калорий подчистую.

Пингвины бывают не только бело-черными, но и желтыми

Именно такого невероятно красивого королевского пингвина — впрочем, всего одного — нашел на острове Южная Георгия бельгийский фотограф Ив Адамс.

Предполагается, что красочное оперение вызвано недостатком меланина у птицы.

«Язык» луговых собачек настолько развит, что они могут объяснить своим сородичам, с каким врагом им придется иметь дело: койотом, ястребом или человеком



В зависимости от того, с каким из хищников придется иметь дело, луговые собачки будут вести себя по-разному. При виде домашней собаки они просто приподнимаются на задние лапы и следят, чтобы та не приблизилась к ним.

Шимпанзе способны создавать «моду» и подражать ей

Койотов они выглядывают у краев нор, а от людей и ястребов прячутся в глубине норы.



Однажды в заповеднике Замбии самка шимпанзе по имени Джули взяла травинку и засунула себе в ухо. Возможно, она так хотела выделиться из толпы других обезьян, поскольку шимпанзе обладают самосознанием. Когда травинка терялась, она заменяла ее на другую. Но вскоре произошла еще более озадачивающая вещь: ее примеру последовали ее сын и подруги. А мода на ношение «сережки» не исчезла даже после того, как Джули не стало.

Морская губка — единственное из живых существ, которое можно буквально превратить в фарш, пропустив через сито, а она сможет «собрать» себя по частям заново

Заботливые бабушки есть не только у людей, но и у кашалотов и слонов



Пока пожилые самки кашалотов присматривают за внуками, молодые и энергичные мамы отправляются на поиски пищи.В слоновьих стадах вообще царит матриархат: стадо возглавляет пожилая самка, возраст которой может доходить до 80 лет. А если слонята живут не только с мамой, но и с бабушкой, вероятность выживания у них возрастает в 8 раз. Дело в том, что молодые мамы не всегда знают, как помочь детенышу, попавшему, например, в грязевую яму, а вот мудрая пожилая бабуля легко решает эту проблему.

Самки слонов сами вызывают роды



Для этого они едят ветки и листья определенных деревьев. Как оказалось, из коры и листьев тех же деревьев кенийские женщины заваривают чай, когда необходимо стимулировать роды.

Сейф осьминоги, конечно, не вскроют, а вот банку из-под таблеток с защитой от детей — запросто. А источник света найдут даже с завязанными глазами



Самка гигантского тихоокеанского осьминога по имени Билли, увидев внутри баночки еду, вскрыла нажимно-поворотную крышку за каких-то 5 минут. Таким удивительным навыкам есть простое объяснение: осьминогам часто приходится открывать раковины моллюсков перед тем, как съесть их.

Любопытно, что осьминоги могут видеть свет не только глазами, но и своими щупальцами — ученые предполагают, что это спасает животного от других хищников, которые могли бы принять щупальце за маленькую рыбку или червя.

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