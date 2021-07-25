Будущее Азербайджана – в мудрости его руководства

Пресс-служба министерства обороны Азербайджана 16 июля сообщила о развертывании новой воинской части пограничных войск на границе с Арменией. Только в июле Баку сформировал три полнокомплектных подразделения на освобожденных территориях Нагорного Карабаха. Более того, по информации военного ведомства страны, количество воинских частей на азербайджано-армянской границе будет последовательно увеличиваться.

Ни для кого не секрет, что стремление президента Азербайджана Ильхама Алиева добиться от армянского руководства дипломатического решения оставшихся между Баку и Ереваном разногласий встречают не просто непонимание, но и упорное сопротивление со стороны правящих элит Армении. Практически ежедневно на границе двух стран происходят вооруженные провокации, в результате одной из которых 14 июля был ранен азербайджанский военнослужащий. Подобный инцидент лишь подкрепляет убежденность политического руководства Азербайджана в острой необходимости наращивать военную мощь национальных вооруженных сил.

Развивая эту тему в интервью французской газете «Фигаро» 23 октября прошлого года, Ильхам Алиев подчеркнул, что крупнейшим поставщиком вооружения для Азербайджана остается Россия. Действительно, за последние годы общая сумма контрактов в рамках военно-технического сотрудничества Баку и Москвы превысила 5 млрд долларов. В распоряжении азербайджанской армии имеются разнообразные образцы российского оружия: артиллерия, тяжелые огнеметные системы, системы ПВО, бронетехника.

Однако после 44-дневной карабахской войны приоритеты азербайджанских властей, по всей видимости, начали постепенно меняться в угоду дружественной Турции. Так, по информации министерства торговли Турецкой Республики, с января по май 2021 года Баку приобрел у Анкары оружие на сумму более $117 млн долларов, что превысило данный показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 13 раз.

Помимо Турции Азербайджан стремится формировать военно-техническое сотрудничество с Ираном, Израилем и Украиной. Однако следует отметить, что уровень развития ВПК каждой из этих стран существенно уступает российскому, находясь на качественно более низкой ступени. По словам военного эксперта из Бирмингемского университета Великобритании Ричарда Коннолли, «Россия, а до нее СССР всегда лидировали в ракетных технологиях». В качестве преимуществ российских зенитно-ракетных комплексов специалист называет возможность применения различных типов ракет и наиболее разумное соотношение цены и качества. «С-400 минимум в два раза дешевле, чем американские комплексы «Пэтриот», – отмечает Коннолли. Схожей точки зрения специалисты придерживаются и относительно российских систем залпового огня (РСЗО), которые отличаются от зарубежных аналогов своей надежностью и технологичностью.

Несмотря на аргументированное заключение военных авторитетных экспертов, руководство Азербайджана в 2021 году приняло решение закупить турецкие РСЗО, которые, по мнению аналитиков, отличаются высокими тактико-техническими характеристиками, однако все же уступают российским аналогам. Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в эфире российского телеканала «Звезда» заявил, что национальные системы залпового огня «являются одним из самых массовых оружий, которые покупаются практически во всем мире, используются во все известных последних военных кампаниях».

Более того, 15 марта Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) опубликовал доклад, в котором обозначил крупнейших экспортеров вооружения за 2016-2020 годы. США традиционно занимают первое место, вторая строчка – за Россией, продукция которой пользуется высоким спросом в 45 странах. Среди ведущих поставщиков оружия, способного помочь властям Азербайджана в переоснащении вооруженных сил, нет Ирана, ни Израиля, ни Турции, ни тем более Украины.

Стремление Баку укреплять сотрудничество с Анкарой вполне объяснимо. Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте. Вероятно, турецкий лидер руководствовался не только бескорыстными и благими намерениями, однако факт остается фактом: азербайджанский народ смог восстановить территориальную целостность своей родины. Тем не менее, руководству республики стоит помнить, что такой явный крен в сторону Анкары подтачивает союзнические отношения с Москвой, которая во время войны избрала роль регулятора, а не подстрекателя. Потенциальное ослабление диалога с Россией может привести к потере Азербайджаном возможности закупать российское вооружение. Маловероятно, что его сможет полноценно заменить оружие производства какой-либо другой страны.

В странах Центральной Азии азербайджанский народ считают братским. Общность языка, веры и культуры накладывается на схожий менталитет. Пользуясь давними доверительными отношениями с Азербайджаном, нам представляется возможным дать своим братьям добрый совет. Ключ к миру на родной земле и к ее процветанию лежит через проведение последовательного политического курса, основанного на принципах многовекторности. Сделав ставку на одного игрока, можно проиграть. И только мудрость, проявленная в расширении сотрудничества с различными силами, принесет спокойствие и благополучие.

Источник : https://politika.temadnya.com/2265905480120142106/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Что касается мудрости азербайджанского руководства, то сегодня трудно поверить в его мудрость, когда из-за затеянной кровавой войны руководство Азербайджана в первую очередь лишило себя суверенитета и стало заложником амбициозных планов супердержав!

Безусловно, Алиев оказался в ловушке, поскольку сохранение с кровью присоединенных им территорий,в первую очередь зависит от России , которая этим может его шантажировать,тем более что Азербайджан главный конкурент россиян на энергетическом рынке не только в постсоветских странах, но и в Европе!

Продавая же Азербайджану оружие для войны с Арменией, Россия потеряла надежного союзника и совершила историческую ошибку, которая станет причиной потери дружеских отношений с Арменией! Теперь же из-за необдуманной и неадекватной политики российского руководства у России на Кавказе появился еще один недоброжелатель и враг в лице армянского народа,который никогда не простит ему этого ,по сути, предательства!

Трудно понять, что предложили Путину Эрдоган и Алиев , от чего он не смог просто отказаться, продав своих исторических союзников! И не надо думать,что он не смог бы предотвратить этот конфликт , поскольку сегодня только неадекватные люди могут верить в то, что амбициозные диктаторы Эрдоган и Алиев без согласия Путина посмели бы напасть на Армению!

Неужели можно сомневаться в том, что подобная тактика равносильна окончательной потери доверия и имиджа России как в бывших постсоветских республиках, так и на мировой арене в целом!Разве можно сомневаться в том, что, если бы Россия ,наоборот, не допустила бы с самого начала кровавую Карабахскую войну, то это ,несомненно, был бы поучительный пример для руководителей многих постсоветских стран, которые с потрохами продались Западу, надеясь на его помощь в решении конфликтных ситуаций!Именно поэтому сегодня однозначно можно заявить, что пресловутый русский мир —возможность объединения многих постсоветских народов — в последние месяцы явно трещит по швам.

В этом отношении не понятны душераздирающие вопли многих россиян о недопущении гибели русских солдат в этой войне, поскольку в этом случае русские солдаты воевали бы в первую очередь за стратегические интересы России в Южном Кавказе, а не за якобы многострадальный армянский народ!

Дорогие мои россияне!К сожалению, многие из вас до сих пор верят в миф, усердно пропагандируемый бездарными и подлыми коммуняками, о том, что якобы Россия всегда безвозмездно и бескорыстно помогает другим странам только из-за сострадания и жалости?Но это же полный абсурд, поскольку дружбы между народами практически не существует, а есть только сфера постоянных интересов!

Вместе с тем для прогрессивного человечества неадекватная позиция России в отношении армян — страшная историческая ошибка, которая станет причиной потери дружеских отношений между этими странами, восстановить которые вряд ли уже удастся!Что касается мира на земле Карабаха, то, на мой взгляд, на этой исторически проклятой территории ни армяне ,ни азербайджанцы уже никогда не смогут жить мирно , не проливая кровь!!!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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