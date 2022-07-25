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Детские задачки, хватит ли у вас смекалки, чтобы их распутать

Детские задачки, хватит ли у вас смекалки, чтобы их распутать

Задачки — отличная зарядка для мозга, но не всегда то, что называется “детскими” головоломками под силу решить умным взрослым.

Смотрим!

Загадки:

  1. Из какого слова из 7 букв можно убрать одну “букву”, чтобы осталось только две буквы?
  2. У фермера было 17 овец. Все, кроме 9, умерли. Сколько овец осталось?
  3. Из какой посуды никто не ест?
  4. Как найти прошлогодний снег?
  5. Где вода стоит столбом?
  6. Что больше: сумма всех чисел или их произведение?
  7. Горят два дома — бедный и богатый. Какой полиция станет тушить первым?
  8. Как из бутылки шампанского выпить шампанского, не раскрывая и не разбивая ее?
  9. Сколько яиц можно съесть натощак?
  10. Учитель рисует на бумаге несколько кружков и задает ученику вопрос:

    – Сколько здесь кружков?
    – Семь — отвечает тот.
    – Правильно. Так сколько здесь кружков? - задает он вопрос другому.
    – Пять.
    – Верно.
    Сколько было кружков?

  11. У пуговицы 4 дырочки, у свистка — одна. Во сколько раз громче свистит пуговица?
  12. Карандаш положили на пол и попросили людей перепрыгнуть через него. Никто не смог. Почему?
  13. Какая гора была самой высокой до открытия Эвереста?
  14. Когда человек находится дома без головы?
  15. Как спрыгнуть невредимым с 10-метровой лестницы?
praga-praha.ru

Ответы:

  1. Из слова “Букварь” убираем слово “буква” и остается только “рь”.
  2. Ответ следует из вопроса. У фермера осталось 9 овец.
  3. Из пустой.
  4. Выйти на улицу после Нового года.
  5. В стакане или пробирке.
  6. Больше сумма, так как произведение равно 0. (Умножая на ноль мы получаем 0)
  7. Полиция не тушит дома, это работа пожарных.
  8. Перевернуть бутылку и налить шампанского из другой емкости в углубление в бутылке.
  9. Только одно — после этого желудок уже будет полным.
  10. Всего нарисовано 12 кружков: пять на одной стороне листка и семь — на другой.
  11. Пуговица не свистит.
  12. Карандаш положили у стены.
  13. Эверест. То, что ее открыли, ничего не изменило.
  14. Когда выглядывает в форточку.
  15. Спуститься на самую нижнюю ступеньку.

Детские задачки, хватит ли у вас смекалки, чтобы их распутать

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2528399940170287123/

А вы знали об  этом?

Трудно поверить, но среди самураев были не только мужчины. Онна-бугейши – это женщины-воины из японского дворянства, которые сражались так же яростно, как и представители противоположного пола. Но есть один нюанс: эти могущественные воительницы не использовали два меча, как мужчины. Их оружием было нагинату, древковый вариант с изогнутым клинком.Несмотря на уверения в исторических текстах, что девушки-японки из аристократических семей в основном были домохозяйками, есть доказательства участия дам в боевых действиях. После раскопок, проведенных на месте крупного сражения, были найдены остатки 105 бойцов. Из них треть - женские.

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