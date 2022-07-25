Детские задачки, хватит ли у вас смекалки, чтобы их распутать

Задачки — отличная зарядка для мозга, но не всегда то, что называется “детскими” головоломками под силу решить умным взрослым.

Смотрим!

Загадки:

Из какого слова из 7 букв можно убрать одну “букву”, чтобы осталось только две буквы? У фермера было 17 овец. Все, кроме 9, умерли. Сколько овец осталось? Из какой посуды никто не ест? Как найти прошлогодний снег? Где вода стоит столбом? Что больше: сумма всех чисел или их произведение? Горят два дома — бедный и богатый. Какой полиция станет тушить первым? Как из бутылки шампанского выпить шампанского, не раскрывая и не разбивая ее? Сколько яиц можно съесть натощак? Учитель рисует на бумаге несколько кружков и задает ученику вопрос:

– Сколько здесь кружков?

– Семь — отвечает тот.

– Правильно. Так сколько здесь кружков? - задает он вопрос другому.

– Пять.

– Верно.

Сколько было кружков? У пуговицы 4 дырочки, у свистка — одна. Во сколько раз громче свистит пуговица? Карандаш положили на пол и попросили людей перепрыгнуть через него. Никто не смог. Почему? Какая гора была самой высокой до открытия Эвереста? Когда человек находится дома без головы? Как спрыгнуть невредимым с 10-метровой лестницы?

Ответы:

Из слова “Букварь” убираем слово “буква” и остается только “рь”. Ответ следует из вопроса. У фермера осталось 9 овец. Из пустой. Выйти на улицу после Нового года. В стакане или пробирке. Больше сумма, так как произведение равно 0. (Умножая на ноль мы получаем 0) Полиция не тушит дома, это работа пожарных. Перевернуть бутылку и налить шампанского из другой емкости в углубление в бутылке. Только одно — после этого желудок уже будет полным. Всего нарисовано 12 кружков: пять на одной стороне листка и семь — на другой. Пуговица не свистит. Карандаш положили у стены. Эверест. То, что ее открыли, ничего не изменило. Когда выглядывает в форточку. Спуститься на самую нижнюю ступеньку.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2528399940170287123/

А вы знали об этом?

Трудно поверить, но среди самураев были не только мужчины. Онна-бугейши – это женщины-воины из японского дворянства, которые сражались так же яростно, как и представители противоположного пола. Но есть один нюанс: эти могущественные воительницы не использовали два меча, как мужчины. Их оружием было нагинату, древковый вариант с изогнутым клинком.Несмотря на уверения в исторических текстах, что девушки-японки из аристократических семей в основном были домохозяйками, есть доказательства участия дам в боевых действиях. После раскопок, проведенных на месте крупного сражения, были найдены остатки 105 бойцов. Из них треть - женские.

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