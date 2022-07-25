Детские задачки, хватит ли у вас смекалки, чтобы их распутать
Задачки — отличная зарядка для мозга, но не всегда то, что называется “детскими” головоломками под силу решить умным взрослым.
Смотрим!
Загадки:
- Из какого слова из 7 букв можно убрать одну “букву”, чтобы осталось только две буквы?
- У фермера было 17 овец. Все, кроме 9, умерли. Сколько овец осталось?
- Из какой посуды никто не ест?
- Как найти прошлогодний снег?
- Где вода стоит столбом?
- Что больше: сумма всех чисел или их произведение?
- Горят два дома — бедный и богатый. Какой полиция станет тушить первым?
- Как из бутылки шампанского выпить шампанского, не раскрывая и не разбивая ее?
- Сколько яиц можно съесть натощак?
- Учитель рисует на бумаге несколько кружков и задает ученику вопрос:
– Сколько здесь кружков?
– Семь — отвечает тот.
– Правильно. Так сколько здесь кружков? - задает он вопрос другому.
– Пять.
– Верно.
Сколько было кружков?
- У пуговицы 4 дырочки, у свистка — одна. Во сколько раз громче свистит пуговица?
- Карандаш положили на пол и попросили людей перепрыгнуть через него. Никто не смог. Почему?
- Какая гора была самой высокой до открытия Эвереста?
- Когда человек находится дома без головы?
- Как спрыгнуть невредимым с 10-метровой лестницы?
Ответы:
- Из слова “Букварь” убираем слово “буква” и остается только “рь”.
- Ответ следует из вопроса. У фермера осталось 9 овец.
- Из пустой.
- Выйти на улицу после Нового года.
- В стакане или пробирке.
- Больше сумма, так как произведение равно 0. (Умножая на ноль мы получаем 0)
- Полиция не тушит дома, это работа пожарных.
- Перевернуть бутылку и налить шампанского из другой емкости в углубление в бутылке.
- Только одно — после этого желудок уже будет полным.
- Всего нарисовано 12 кружков: пять на одной стороне листка и семь — на другой.
- Пуговица не свистит.
- Карандаш положили у стены.
- Эверест. То, что ее открыли, ничего не изменило.
- Когда выглядывает в форточку.
- Спуститься на самую нижнюю ступеньку.
Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2528399940170287123/
А вы знали об этом?
Трудно поверить, но среди самураев были не только мужчины. Онна-бугейши – это женщины-воины из японского дворянства, которые сражались так же яростно, как и представители противоположного пола. Но есть один нюанс: эти могущественные воительницы не использовали два меча, как мужчины. Их оружием было нагинату, древковый вариант с изогнутым клинком.Несмотря на уверения в исторических текстах, что девушки-японки из аристократических семей в основном были домохозяйками, есть доказательства участия дам в боевых действиях. После раскопок, проведенных на месте крупного сражения, были найдены остатки 105 бойцов. Из них треть - женские.
Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.
Рекомендую также прочесть:
Праздник наготы(https://otari.mirtesen.ru/blog/43671155466/)
Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии