10 вещей, которые я перестала делать и обрела свободу

Оглядываясь на свою жизнь, я прихожу к пониманию, что моим худшим врагом было стремление к совершенству. Я была воспитана в условиях высоких ожиданий, и в школе я каждый день чувствовала, что соревнуюсь с другими и борюсь за то, чтобы стать лучшей в своём классе.

В возрасте десяти лет я верила, что я глупа – только потому, что мой мозг не мог понять физику и математику. Я хорошо справлялась с литературой, рисованием и иностранными языками, но это не считалось чем-то выдающимся в той восточно-европейской культуре, которая меня сформировала.

Намного позже, став взрослой женщиной, я считала, что недостаточно хорошо выгляжу, не слишком красива, не слишком умна и не слишком успешна. Я чувствовала, что недостойна любви прекрасного мужчины, что мои навыки и талант не заслуживают хорошей зарплаты, и что я слишком мало собой представляю, чтобы подать заявление на заманчивую вакансию.

Сегодня моя жизнь выглядит совершенно иначе, и я отношусь к своему обновлению с большой благодарностью и радостью. Я люблю себя такой, какая я есть. Я счастлива в браке. Я занимаюсь тем, для чего была рождена .

Так как же произошли такие перемены?

Я вспоминаю, как почувствовала себя разбитой после долгого совещания на работе и стала искать способ избавиться от стресса и почувствовать себя лучше.

Когда я искала на YouTube фильм «Секрет», то случайно наткнулась на другое видео, которое попало мне прямо в сердце: фильм Луизы Хей «Вы можете исцелить свою жизнь» ("You Can Heal Your Life").

Сегодня я знаю, что это произошло не случайно, учитель может научить только того, кто готов к обучению. Я была так захвачена и поглощена этим фильмом, что не могла оторваться. Слова Луизы были настоящей магией, каждое отдельное слово попадало мне прямо в сердце. Я наконец-то почувствовала свой дом тем местом, где я отлично себя чувствую: «Я люблю и одобряю себя такой, какой я есть. Я целостна и полноценна, жизнь любит меня».

В течение следующего года я обнаружила работы других «просветлённых» энтузиастов – Уэйна Дайера, Байрон Кейти и Дона Мигеля Руиса – которые вовлекли меня в глубокое изучение драгоценного влияния самооценки. Это учение помогло мне избавиться от старых стереотипов мышления и ограниченных культурных убеждений, которые не слишком хорошо влияли на меня.

После многих проб и ошибок, применяя их советы в своей повседневной жизни, я приобрела новое для меня ощущение свободы. Вот что я сделала:

1. Я прекратила гоняться за совершенством.

Я совершенно красива и красиво несовершенна, и это то, что позволяет мне быть собой.

Совершенство – это иллюзия, его не существует. Я перестала изнурять себя погоней за совершенством, теперь я стремлюсь к «достаточно хорошему». Я научилась принимать свои ошибки как необходимость, которая сопровождает рост и делает меня мудрее. Если я терплю в чём-то неудачу, это не значит, что я неудачница, просто я занялась не своим делом. Мы либо выигрываем, либо учимся. Но мы никогда не проигрываем.

«От раза к разу вы будете чувствовать себя всё лучше, это похоже на выздоровление больного. Просто делайте всё возможное при любых обстоятельствах, и вы избежите самоосуждения, самоуничижения и сожалений». (Мигель Руис)

2. Я перестала считать необходимым всё время что-нибудь делать.

Постоянно куда-то рваться – это не признак добродетели. Я научилась слушать своё тело, и я больше не чувствую вины за то, что ничего не делаю. Я знаю, что моему телу и моей душе иногда нужна подзарядка, и я не считаю, что должна кому-то что-либо объяснять.

Смотрю хорошие фильмы, слушаю спокойную музыку, читаю любимые книги, пою, гуляю на природе – я делаю всё, что заставляет моё сердце петь.

«Я человек для жизни, а не для работы. Не оценивайте себя по тому, насколько хорошо вы что-то делаете в своей жизни. Вы не то же самое, что ваши дела. Не думайте, что если нет дел… то нет и вас». (Уэйн Дайер)

3. Я перестала заниматься самокритикой.

Я обращаю внимание на то, как разговариваю сама с собой. Я не обзываю себя, я отношусь к себе с достоинством и уважением. Я перестала говорить себе то, что я никогда не сказала бы хорошему другу. Я самодостаточна и самоценна.

Я пришла к пониманию того, что в жизни мы получаем не то, чего хотим. Мы получаем то, чего мы заслуживаем, по нашему собственному мнению. Вот почему надо верить в себя и относиться к себе как к человеку, достойному всего самого лучшего, что только может предложить жизнь.

«Вы критиковали себя в течение многих лет, и это не сработало. Попробуйте себя хвалить и посмотрите, что произойдёт». (Луиза Хей)

4. Я перестала обвинять других.

Теперь я понимаю, что каждый раз, когда я кого-то в чём-то виню, я выступаю в роли жертвы. Обвиняя других за потраченное впустую время, выброшенные на ветер деньги или несправедливость в любви, я всегда думаю о том, каким был мой вклад в произошедшее. Никто не может причинить мне вред или расстроить меня без моего сознательного (или бессознательного) согласия.

Вместо этого, я теперь беру на себя ответственность за то, что я чувствую, думаю и как я действую. Я отвечаю за свои поступки, и я знаю, что моё будущее будет результатом моего сегодняшнего выбора. Я – то, во что я верю, и всё то, чем я хочу быть.

«Все обвинения – это пустая трата времени. Независимо от того, насколько виноваты посторонние, это не изменит вас. Вы можете успешно заставить кого-то почувствовать себя виноватым, но это не поможет вам изменить в себе то, что делает вас несчастными». (Уэйн Дайер)

5. Я перестала оценивать других

Я знаю, что каждый идёт своим путём, и моя задача состоит в том, чтобы сосредоточиться на собственных целях. Я также знаю, что каждый раз, когда я оцениваю других людей, это является реакцией на то, что беспокоит меня в себе. Если я считаю кого-то недалёким, это означает, что, возможно, я и сама такая – в противном случае как бы я смогла это разглядеть?

«Возложение вины на другого или оценка его действий лишает вас возможности изменить себя; принятие ответственности на себя даёт вам такую возможность». (Байрон Кейти)

6. Я перестала делать предположения о том, что другие люди чувствуют, хотят или думают.

Я – это не они, поэтому не существует никакого способа узнать, что они чувствуют или думают.

Я прекратила разыгрывать воображаемые сценарии и позволять моему разуму играть со мной. Каждый раз, когда я ловлю себя на беспокойстве о том, что другие люди делают или говорят, я считаю, что пришло время вернуться в реальность.

Благодаря книге Байрон Кейти «Работа», я научилась анализировать те мысли, которые меня беспокоят, и спрашивать себя: «Это правда?» Вероятно, многие из моих предположений обманчивы. Например, я могу предполагать, что кто-то меня не любит, хотя на самом деле у человека просто плохой день. Или, может быть, человек просто стесняется. Всегда по-разному.

В тот момент, когда я понимаю, что не могу узнать чужие мысли просто потому, что этот человек – не я, у меня в мозгах проясняется, и я могу действовать с открытым сердцем.

«Я обнаружил, что несомненными причинами всех войн и всех перемирий в моём мирке были мои предположения». (Байрон Кейти)

7. Я перестала конкурировать с другими.

Теперь я знаю, что моё стремление к борьбе было проявлением моего эго, которое нуждалось в самопроверке. Чтобы хорошо себя чувствовать, совсем необязательно знать, что кто-то другой проиграл. Я люблю гармонию, сотрудничество и обоюдный выигрыш.

Я перестала сравнивать себя с другими. Я выбираю союз с людьми на основании любви, а не страха, и я верю в успех. Я хочу верить, что мы живём в благосклонной Вселенной, где достаточно места для всего и для всех, включая меня.

«Любовь – это сотрудничество, а не конкуренция». (Уэйн Дайер)

8. Я перестала строить будущее счастье.

Я больше не рассчитываю на своё счастье в воображаемом будущем, в надежде, что однажды, когда у меня будет работа, дом, автомобиль и успех, я буду счастлива. Я научилась находить счастье в маленьких радостях жизни, и я восхищаюсь той единственной реальностью, которая в настоящий момент приносит мне много радости.

Я прекратила ожидать выходные, чтобы почувствовать себя живой, потому что каждый день – это подарок, и каждый момент является драгоценным и не менее важным.

В течение дня я концентрирую своё внимание не на плохом, а на хорошем, и всё меняется. Я благодарна за всё, что происходит вокруг, и за всё, что у меня есть: здоровое тело и ум, любящая семья, несколько настоящих друзей, работа, которую я люблю и в которую верю.

«Я заметила, что Вселенная любит благодарность. Чем больше вы благодарите, тем больше положительных моментов происходит». (Луиза Хей)

9. Я перестала беспокоиться о будущем.

Я принимаю то, что в жизни есть вещи, которые я не могу контролировать, независимо от того, сколько усилий я приложу. Каждый раз, когда я ловлю себя на том, что волнуюсь, я говорю себе: «Время покажет».

Я не всегда могу получить то, чего я хочу, но я знаю, что я всегда получаю то, что мне необходимо. Я доверяю течению жизни и хочу верить, что мы живем в разумной Вселенной, где всё прекрасно складывается. Иногда в жизни приходится ждать.

«Жизнь проста. Всё происходит с вами, а не исходит от вас. Всё происходит точно в нужный момент, не слишком рано и не слишком поздно. Вам это не нравится... вы делаете что-то просто для того, чтобы вам стало легче». (Байрон Кейти)

10. Я больше не стремлюсь понравиться окружающим.

Я больше не нуждаюсь в чьём-либо одобрении или принятии . Беспокойство о том, что думают другие – это пустая трата времени. Другие люди смотрят на меня через свою призму, и их мнение не имеет для меня значения.

Я перестала ожидать от других того, чего я не давала сама себе: любовь, заботу и внимание. Любить себя всю, и тело, и ум, и душу – это не эгоизм. Меня переполняет любовь к себе, и я забочусь о своих потребностях и желаниях моего сердца.

Я научилась делать выбор, беспокоясь о себе, а не о разочаровании других. Люди сами виноваты в своих разочарованиях, потому что ждут от меня, что я буду действовать в соответствии с их желаниями.

Говорить «нет» тому, что нам не нравится, является общепринятой практикой и признаком заботы о себе. Если мне говорят что-то похожее на слово «должна», я не делаю этого. Я отзываюсь тогда, когда спрашивают о моём желании. Мои желания исходят от меня, а не от других людей. Я всегда выбираю, на что или кого потратить своё драгоценное время. Я знаю, что моё время – это моя жизнь, и оно никогда не вернётся.

Моя жизнь принадлежит мне, и я имею право делать свой выбор. Жизнь должна быть жизнью, а не существованием, и я выбираю подлинную жизнь безо всяких оправданий и извинений.

«Никто и ничего не сделает за вас. То, что говорят и делают другие, зависит от их собственной реальности, их собственной мечты. Если вы невосприимчивы к мнениям и действиям других людей, вы не станете жертвой ненужных страданий». (Мигель Руис)

Моё самопреображение произошло не в одночасье. Это непрерывный процесс, который требует постоянной внутренней работы.

Сегодня я всё ещё учусь в школе жизни, и каждый день даёт мне прекрасную возможность приобрести новые знания. Я знаю, что у меня хватает сил создать собственную реальность, реализовать свои мечты. Поэтому я хочу быть уверена, что питаю свой ум здоровыми мыслями. Я знаю, что он у меня сильный.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в

Рекомендую также прочесть :

Как итальянским мастерам удавалось создавать из мрамора тончайшие вуали(https://otari.mirtesen.ru/blog/43197624839/)

Как ликвидировали Цезаря, или Что на самом деле произошло на мартовских идах (https://otari.mirtesen.ru/blog/43269799364/)

Какие тайны скрывал подземный мир Колизея, и Как в наши дни почувствовать себя гладиатором (https://otari.mirtesen.ru/blog/43449586517/)