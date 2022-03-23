Из красавца в пришельца. История Энтони Лоффредо

Энтони Лоффредо мог бы остаться простым охранником из Французского прованса, если бы однажды не понял, что он не хочет быть человеком, он - Рептилоид.

Энтони Лоффредо до преображения

Для себя он поставил цель, добиться внеземного внешнего вида и начал своё преображение с того, что переехал в Австралию. Имея внешность типичного "качка" и "альфа-самца" парень никогда не был обделён вниманием противоположного пола, но в 24 года он начал покрывать своё тело плотной татуировкой, изменяя цвет кожы.

Энтони Лоффредо во время сеанса татуировки

Естественно одна лишь татуировка не сделает из него эталонного инопланетянина, тогда Энтони решил изменить форму черепа при помощи имплантов, приблизив её к форме головы ящерицы, предварительно избавившись от волос.

Энтони Лоффедо с татуировкой и имплантами

Вы, когда-нибудь видели у голливудских пришельцев уши? Вот и Лоффредо решил, что этот "аксесуар" в его теле лишний, сделав операцию по удалению ушных раковин. Раздвоенным языком нынче никого не удивишь, но ящероподобному существу такой положен. Всё бы ничего, но глаза выдавали его человеческую сущность и тогда он залил чернилами глазные яблоки, сделав белки глаз абсолютно чёрными.

Кожа человека тоже не устраивала Этони и он решил прибегнуть к шрамированию, особенно заметны следы "скаринга" на щеках, где красуются рубцы в форме молний.

На лбу появились импланты с металлическими микродермалами. Казалось бы ну что ещё можно в себе изменить?

Энтони Лоффредо без ушных раковин

Нос! Пришелец с носом выглядит не гармонично, не правда ли? Лоффредо был вынужден отправиться в Барселону, чтобы сделать операцию по удалению кончика носа, полностью открыв ноздри. Теперь это точно не человек. Энтони сменил своё имя на "The Black alien project"(Проект Чёрный Инопланетянин), да-да Вы не ослышались именно проект, ведь свои модификации парень ещё не закончил.

Энтони Лоффредо уже без носа

Далее нашего героя я обозначу, как П.Ч.И.

П.Ч.И. удалил лишние пальцы на руках, оставив лишь большой, указательный и средний, приближая внешность к рептилоиду. Кроме этого наш "инопришеленец" пытался вывернуть верхнюю губу, но что-то пошло не так и часть губы теперь просто напросто отсутствует, обнажая оскал.

Из последнего П.Ч.И. сделал тоннель в нижней губе, покрасил зубы и язык, а так же изменил цвет белков глаз на зелёный(очень интересно как?). Естественно проект продолжается, по его словам сейчас он достиг результата лишь на 29 %. Его целью далее являются (внимание) механические протезы ног. Очень надеюсь, что не найдутся хирурги, которые могут согласиться на подобную операцию.

Одни из последних фото Энтони Лоффредо

Как Вам такие преображения? Согласны ли Вы, что на пути к мечте можно и пожертвовать ушами или как и я считаете, сто парню нужен хороший психиатр и терапия?

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