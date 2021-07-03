9 невероятных исторических фактов, которые не проходят в школе

Часто в школе учителя вынуждены сосредотачиваться на более «классической» программе по истории, упуская из виду весьма забавные детали, которые в итоге оказываются забытыми. Более того, учёные и исследователи каждый день открывают что-то новое, и это полностью меняет наше представление о прошлом. Вы когда-нибудь слышали о «Троянском коне»? По мнению одного морского археолога, он на самом деле был финикийским кораблём.

Далее вы найдёте десять невероятных исторических фактов, о которых вам вряд ли рассказывали на уроках истории в школе.

Картины Адольфа Гитлера

Венский государственный оперный театр, Адольф Гитлер, 1912 год



Не все знают, что Гитлер, величайший диктатор в истории, увлекался рисованием и живописью в период с 1904 по 1914 год. К сожалению, он отказался от своих художественных устремлений, когда ему дважды отказали в поступлении в Венскую академию изящных искусств. После окончания Второй мировой войны его картины продавались за десятки тысяч долларов.

Героин как лекарство от простуды



Стереотипный образ ковбоя в баре, пьющего виски после долгой и утомительной езды по пыльным тропам – лишь часть истории Дикого Запада. На самом деле в середине 1800-х годов по всей территории были разбросаны опиумные притоны.

Атомные призраки Хиросимы

Любопытно, что тогда наркотики считались лекарством от всех видов физических и психических заболеваний, начиная от алкогольной зависимости и заканчивая раком, депрессией, простудой, туберкулёзом и даже старостью.



6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил урановую бомбу на японский город Хиросиму, убив более 70 тысяч человек. Среди последствий самым тревожным и пугающим было то, от некоторых людей остались лишь тени (воздействие излучения) на земле.

Аргентавис, самая большая птица на свете



Предок кондоров и стервятников имел размах крыльев около 7 метров. Аргентавис – крупнейшая птица из когда-либо обнаруженных. Эта вымершая птица, чьё название означает «великолепная аргентинская птица», жила в конце миоцена (6 миллионов лет назад) в Центральной и Южной Америке.

Римляне тоже ходили к стоматологу



В древности улыбка также имела немаловажное значение… или, по крайней мере, жевание. Древние римляне умели делать рудиментарные мосты, которые позволяли им восстанавливать жевательную функцию зубов с помощью довольно болезненной техники. Вставные зубы делали из костей и скрепляли золотыми нитями.

Нацистская форма от Hugo Boss



Нельзя сказать, что немецкие солдаты не заботились об элегантности. На фото вы видите коллекцию нацистской формы от бренда Hugo Boss 1934 года.

Свастика – символ удачи



Свастика была придумана не Третьим Рейхом. Этот символ используется некоторыми народами с древних времён. Его значение, понятное дело, отличается от нацистского. Японцы хотели изменить этот символ, который в их культуре ассоциируется с миром и благополучием.

Викинги и кольца «для Аллаха»



У скандинавов были налажены торговые отношения с исламскими странами между 9-м и 10-м веками нашей эры? Это кажется невозможным, однако, по мнению археологов, если гипотеза подтвердится, это будет означать, что викинги на самом деле зашли гораздо дальше, чем мы полагаем.

Троянский конь был кораблём



Троянский конь не был конём, в брюхе которого скрывались Одиссей и греческие солдаты. Морской археолог Франческо Тибони после проведения тщательных исследований пришёл к выводу, что это, скорее всего, была финикийская лодка с головой коня. По всей видимости, Вергилий допустил «грубую» ошибку при переводе текстов на греческий.

Истточник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2249431966756112903/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Сколько было дуэлей у Пушкина, и Почему великий поэт стрелялся даже с собственным дядюшкой (https://otari.mirtesen.ru/blog/43970923711)

Когда в России появились первые коммунальные квартиры, и Как жили в них при СССР https://otari.mirtesen.ru/blog/43413121178/

Христианство и секс: когда и почему это стало грехом? https://otari.mirtesen.ru/blog/43687180709