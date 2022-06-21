Русское слово «друг» – что оно значило на самом деле

Дружина. Другарица (подруга на старинном сербскохорватском). Балтийский драугас (друг). От какого они корня? Как связаны с нашим словом друг? Что обозначает этот самый «друг»?

Клятва побратимства у скифов – первый ФРУдершафт на русской земле. С сайта http://ru-sled.ru/

Контактная зона славянских, балтийских и германских народов

Не хочется обижать современных славянофилов и родноверов, но искомая лексема выросла вовсе не в славянской почве. А в германской. Потому что в первом «варяжском» языке ТРУХТ – «дружинник». В англо-саксонском позже родилось родственное ТРУП – «войско» (дружина).

Попав к балтославянам, чужеродный термин сделал первый согласный более звонким (что соответствует правилам перехода из германского в балтославянские языки). Родился ДРУГД. В балтийской зоне появились ДРАУГС и ДРАУГАС. Повторю, что это изначально «дружинник», «охранитель» – член дружины, которая в Балтии именовалась ДРОШИБА (очень напоминает нашу ДРУЖБУ, не правда ли?).

В славянской зоне окончания АС и С не признавались. Здесь произносили просто ДРОУГ (ДРОГ или ДРУГ). А так как славянские языки чрезвычайно флективные, то различные количественные, родовые и падежные окончания образовали у нас не только термины ДРУГИ и ДРУГАРИЦА, но еще ДРУЖЕ, ДРУЗИ, и даже ДРУЖИНА (что могло значить как спутницу жизни, так и спутника жизни, но такая семантика закрепилась за данной идиомой уже поздно)…

Таким образом, искомое славянское понятие – вовсе не равнозначно семантике «приятель» (фонетическая форма закрепилась у наших южных и западных братьев). А, скорее, подходит для обозначения члена дружины или людей, связанных некой клятвой воинской чести.

Германский друг – настоящий брат по жизни, даже тот, что в юбке

Какая лексическая конструкция на пространстве, заселенном позже русскими, обозначала именно приятеля, человека, который нравится. Того с кем просто дружишь, а не служишь. Тут сложно…

Братание скандинавских германцев. Картинка с сайта https://lenta.ru/articles/2021/01/23/vikings/

У первых германских народов «поБРАтим» и «свободный парень» строились на одном основании – ФРА (ФРЕ, ФРИ). Отсюда такие германоязычные понятия как ФРИдум («свобода»), ФРАнко («вольный»), ФРА или ФРАЙ («член вольного братства»), а также имена ФРИда и ФРИдрих. Есть версия, что древние северные варвары, дойдя до Pax Romana, позаимствовали из латыни термин ФРАкциа («кучки осколков, образовавшиеся после раскола единого целого»). Обратите внимание, что и сейчас политические «братства» (партии) внутри все еще состоят из ФРАкций, а член католического монашеского ордена (брат) именовался и до сих пор именуется «титулом» ФРА.

Но и это не все. Обращение к женщине («ФРАУ!») – ничто иное, как высказывание «Спутница!». То есть это изначально член такого же вольного братства (уже не связанного с племенем), но в юбке.

И теперь не удивительно, что «друг» на языках германской группы – ФРЭнд, ФРЭон, ФРЁнд, ВРЭнд, ВЭнд, ВЭнн, ВИнн, ВРИнд, ФРАйнд, ФАйнд и ФРАнд. Да опять же семантика далека от «приятель».

Западные и восточные варианты

Кровное братание в степях, ставших русскими. Изображение взято с https://www.maximonline.ru

Само слово ПРИЯТЕЛЬ, как вы догадались, от прилагательного ПРИЯТНЫЙ, то есть оно не является первичным, входящим в базовую лексику (в сектор обозначений родственных и близких людей). Само прилагательное отглагольное – от древнего славянского вербала ПРИНЯТЬ (ПРИЯТЬ – упрощенная форма произношения). Приятель – человек, которого безопасно ПРИНЯТЬ до себя.

Может, поискать первородное обозначение «приятельской» идиомы в языках народов, из которых складывалась славянская нация? У готов выступал все тот же ФРИ (он и кельтам полюбился). У всех греков это был ФИЛИ (от глагола ФИЛ – «любить что-то или кого-то»). Геты (фракийский народ) называл друзей ДУРАС («земляки»). Аланы – ЛАМАН. А иные степняки? От суваров к восточным славянам попал СЯБР (СЯБАР) – «друг и союзник» (у белорусов это еще друг).

У тюрков побратим – АНТАЙ. У монголов – АНДА. Видимо словечки это скифские, а до этого киммерийские, потому что АНДИ – «друг» еще у хеттов. Как раз оно и первородное.

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А вы знали об этом?

Александр I назначил Армана Эммануила Ришелье, который был прапраправнучатым племянником известного кардинала Ришелье, на должность градоначальника Одессы. В результате Одесса сделала такие успехи за десятилетие, как ни одна страна в мире". Доход города был увеличен в 25 раз, в Одессе отсутствовала коррупция, улицы были безопасны и чисты. Жители Одессы благодарили герцога Ришелье, и когда тот решил вернуться во Францию после падения Наполеона Бонапарта, то несли его на руках.Правда, с женой у Армана не сложилось и в свадебное путешествие по Франции и Швейцарии герцог Ришелье отправился без жены, поскольку у неё был большой горб.Что поделаешь , брак был формальным, поскольку в XVIII веке союзы среди высшей аристократии заключались не по любви, а по выгоде!

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