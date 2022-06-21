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Русское слово «друг» – что оно значило на самом деле

Дружина. Другарица (подруга на старинном сербскохорватском). Балтийский драугас (друг). От какого они корня? Как связаны с нашим словом друг? Что обозначает этот самый «друг»?

Клятва побратимства у скифов – первый ФРУдершафт на русской земле. С сайта http://ru-sled.ru/ Клятва побратимства у скифов – первый ФРУдершафт на русской земле. С сайта http://ru-sled.ru/

Контактная зона славянских, балтийских и германских народов

Не хочется обижать современных славянофилов и родноверов, но искомая лексема выросла вовсе не в славянской почве. А в германской. Потому что в первом «варяжском» языке ТРУХТ – «дружинник». В англо-саксонском позже родилось родственное ТРУП – «войско» (дружина).

Попав к балтославянам, чужеродный термин сделал первый согласный более звонким (что соответствует правилам перехода из германского в балтославянские языки). Родился ДРУГД. В балтийской зоне появились ДРАУГС и ДРАУГАС. Повторю, что это изначально «дружинник», «охранитель» – член дружины, которая в Балтии именовалась ДРОШИБА (очень напоминает нашу ДРУЖБУ, не правда ли?).

В славянской зоне окончания АС и С не признавались. Здесь произносили просто ДРОУГ (ДРОГ или ДРУГ). А так как славянские языки чрезвычайно флективные, то различные количественные, родовые и падежные окончания образовали у нас не только термины ДРУГИ и ДРУГАРИЦА, но еще ДРУЖЕ, ДРУЗИ, и даже ДРУЖИНА (что могло значить как спутницу жизни, так и спутника жизни, но такая семантика закрепилась за данной идиомой уже поздно)…

Таким образом, искомое славянское понятие – вовсе не равнозначно семантике «приятель» (фонетическая форма закрепилась у наших южных и западных братьев). А, скорее, подходит для обозначения члена дружины или людей, связанных некой клятвой воинской чести.

Какая лексическая конструкция на пространстве, заселенном позже русскими, обозначала именно приятеля, человека, который нравится. Того с кем просто дружишь, а не служишь. Тут сложно…

Германский друг – настоящий брат по жизни, даже тот, что в юбке

Братание скандинавских германцев. Картинка с сайта https://lenta.ru/articles/2021/01/23/vikings/Братание скандинавских германцев. Картинка с сайта https://lenta.ru/articles/2021/01/23/vikings/

У первых германских народов «поБРАтим» и «свободный парень» строились на одном основании – ФРА (ФРЕ, ФРИ). Отсюда такие германоязычные понятия как ФРИдум («свобода»), ФРАнко («вольный»), ФРА или ФРАЙ («член вольного братства»), а также имена ФРИда и ФРИдрих. Есть версия, что древние северные варвары, дойдя до Pax Romana, позаимствовали из латыни термин ФРАкциа («кучки осколков, образовавшиеся после раскола единого целого»). Обратите внимание, что и сейчас политические «братства» (партии) внутри все еще состоят из ФРАкций, а член католического монашеского ордена (брат) именовался и до сих пор именуется «титулом» ФРА.

Но и это не все. Обращение к женщине («ФРАУ!») – ничто иное, как высказывание «Спутница!». То есть это изначально член такого же вольного братства (уже не связанного с племенем), но в юбке.

И теперь не удивительно, что «друг» на языках германской группы – ФРЭнд, ФРЭон, ФРЁнд, ВРЭнд, ВЭнд, ВЭнн, ВИнн, ВРИнд, ФРАйнд, ФАйнд и ФРАнд. Да опять же семантика далека от «приятель».

Западные и восточные варианты

Кровное братание в степях, ставших русскими. Изображение взято с https://www.maximonline.ruКровное братание в степях, ставших русскими. Изображение взято с https://www.maximonline.ru

Само слово ПРИЯТЕЛЬ, как вы догадались, от прилагательного ПРИЯТНЫЙ, то есть оно не является первичным, входящим в базовую лексику (в сектор обозначений родственных и близких людей). Само прилагательное отглагольное – от древнего славянского вербала ПРИНЯТЬ (ПРИЯТЬ – упрощенная форма произношения). Приятель – человек, которого безопасно ПРИНЯТЬ до себя.

Может, поискать первородное обозначение «приятельской» идиомы в языках народов, из которых складывалась славянская нация? У готов выступал все тот же ФРИ (он и кельтам полюбился). У всех греков это был ФИЛИ (от глагола ФИЛ – «любить что-то или кого-то»). Геты (фракийский народ) называл друзей ДУРАС («земляки»). Аланы – ЛАМАН. А иные степняки? От суваров к восточным славянам попал СЯБР (СЯБАР) – «друг и союзник» (у белорусов это еще друг).

У тюрков побратим – АНТАЙ. У монголов – АНДА. Видимо словечки это скифские, а до этого киммерийские, потому что АНДИ – «друг» еще у хеттов. Как раз оно и первородное.

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А вы знали об  этом?

Александр I назначил Армана Эммануила Ришелье, который был  прапраправнучатым племянником известного кардинала Ришелье,  на должность градоначальника Одессы.  В результате Одесса сделала такие успехи за десятилетие, как ни одна страна в мире". Доход города был увеличен в 25 раз, в Одессе отсутствовала коррупция, улицы были безопасны и чисты. Жители Одессы благодарили герцога Ришелье, и когда тот решил вернуться во Францию после падения Наполеона Бонапарта, то несли его на руках.Правда, с женой у Армана не сложилось и в свадебное путешествие по Франции и Швейцарии герцог Ришелье отправился без жены, поскольку у неё был большой горб.Что поделаешь , брак был формальным, поскольку  в XVIII веке союзы среди высшей аристократии заключались не по любви, а по выгоде! 

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43991083394)  

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