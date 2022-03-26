Как и почему на Руси разводились простолюдины и князья

Современная статистика говорит о том, что число разводов теперь очень близко к количеству заключаемых браков. То есть современные люди женятся, а потом разводятся, не видя ничего в этом предосудительного. Кажется, непостоянство стало нормой жизни.

Не стану сейчас давать оценку тому, насколько это правильно, хотя и вспомню про «ячейку общества». Известно, что на Руси развестись было не так просто. Впрочем, на разных этапах развития государства были свои особенности. Разводились и князья, и простолюдины.

Язычество

Сложно сказать, как там дела обстояли с разводами, когда православия на Руси еще не было. По одним сведениями, отношения между мужчинами и женщинами были довольно свободными. Пары образовывались, распадались, создавались новые союзы. Не особо было важно, кто с кем. Лишь бы дети рождались, лишь бы род увеличивался.

Но есть и другие версии. Например, у Петра и Февронии было далеко не всё гладко в отношениях. Жизнь наладилась, когда мужчина и женщина уверовали в Бога.

Часть историков не сомневается, что вдовам было положено идти на погребальный костер вслед за усопшим мужем.

Не будем теряться в догадках, а пойдем дальше – к православию.

Мнение церкви

Православные священники негативно относились к разводам. Как говорится, браки совершаются на Небесах. А это значит, что люди не в праве были расторгать сложившиеся союзы. При этом до третьей четверти 18 века без удовольствия, но допускались «гражданские браки» без венчания. Это уже потом Священный Синод постановил, что все в стране должны венчаться, чтобы не гневить Бога, не грешить. Тем, кто продолжал сожительствовать, обещали серьезные испытания и большие муки.

При этом были случаи, когда расторгнуть брак можно было с абсолютно спокойной совестью. Разберемся с ними.

Основания для развода

Временами они менялись. Но в целом существовал ряд причин, которые позволяли расторгнуть даже церковный брак:

1. Аморальный образ жизни супруга. Если муж или жена не ночевали дома, ходили по разным заведениям без своей второй половинки и так далее, то можно было обвинить супруга в аморальном поведении и подать на развод.

Логика присутствует. Супруги должны жить друг с другом, наслаждаться возможностью проводить время вместе. Если ничего этого нет, то нет и смысла поддерживать брак.

2. Пропажа без вести. Такое основание для прекращения брака прописано, кажется и в современном Семейном кодексе. Тоже вполне логичное основание. Если о муже или жене долгое время ничего не известно, то есть два варианта. Первый – это сидеть, ждать и горевать. Второй – не тратить время, развестись и организовать новую семью. Каждый сам выбирает подходящий для него вариант.

3. Невозможность исполнять супружеские обязанности. Тоже разумное основание для Руси, но не для современной России. Сейчас на планете, по некоторым данным, перенаселение. А раньше каждый человек был на счету. Поэтому главной задачей брака было рождение детей. И не одного, а нескольких – чтоб смогли потом принести пользу родине и родителям.

4. Супруг принял новую веру или ушел в монастырь. Что касается религии, то всё логично: православный человек должен искать себе пару того же «полета». Про монастырь – отдельная история. Я расскажу о ней, когда дойду до темы разводов князей.

5. Супруг заболел проказой. Можно ничего не комментировать.

6. Муж или жена участвовали в заговоре против царя. С таким жить и не получалось, потому что наказание было суровым.

7. Супруг покусился на жизнь своего партнера. И такой муж, как и жена, тоже не нужен.

Это ключевые основания для развода. То есть они были таковыми.

Обычно, что интересно, за расторжение брака брали деньги. Сейчас пошлина тоже существует. На Руси её размер зависел о того, к какому соцслою относится человек. Простолюдины одно время платили 2 рубля, а богачи – 300 гривен.

Как разводились князья

Обещала вернуться к монастырям. Отправка жены в указанное место – это был очень удобный вариант развода. Так Пётр Алексеевич Романов заставил Евдокию Лопухину уйти в монастырь. А до него еще было много князей, которые разводились. Были среди них и те, кто отправлял жен в монастырь.

Василий Третий был женат на Соломонии Собуровой. Детей у князя не было, поэтому он, несмотря на некоторые протесты, решил развестись с женушкой, с которой прожил 20 лет. Затем Василий женился повторно. И у него появился сын Иван, в будущем царь.

Иван Васильевич как минимум двух своих супружниц отправил в монастыри – чтоб не мешались.

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