10 таинственных древних сооружений, которые впечатляют

Когда люди в древнем мире находили гигантские руины, они часто думали, что их могли построить только мифические великаны циклопы. Сегодня, как правило, в это уже не верят, но происхождение многих загадочных зданий из прошлого до сих пор вызывает множество споров.

Никто не знает, кто их построил или даже зачем.

1. Нан Мадол

Нан Мадол - ревний город, построенный на сотнях крошечных островков в море.

Нан Мадол в Микронезии - древний город, построенный на сотнях крошечных островков в море. Из-за этого Нан Мадол часто называют «Венецией Тихого океана». Здания и стены города построены из огромных базальтовых и коралловых блоков. Само появление этого города связано с мифом среди местных жителей. Два брата волшебника, Олисихпа и Олосохпа прибыли из-за моря в гигантском каноэ. Они стремились создать место для поклонения богу моря и богу хорошего урожая. Первые две попытки братьев перенести камни в бухту окончились неудачей. Только когда они использовали магию драконов, чтобы левитировать гигантские блоки, им удалось построить город. Потомки этих первых мастеров якобы правили городом, пока он не был заброшен. Сегодня все еще ведутся исследования, чтобы выяснить, как был построен Нан Мадол, учитывая, что местным жителям, у которых не было шкивов и металлических инструментов, пришлось бы переносить 2000 тонн камня в год в течение 400 лет .

2. Теотиуакан

Это было ещё до Колумба.

В Теотиуакане можно найти некоторые из крупнейших доколумбовых структур в Северной и Южной Америке. В свое время в городе жило более 100 000 человек, что делает его одним из самых больших городов мира. Несмотря на это, сегодня ученые не имеют ни малейшего представления о том, кто основал Теотиуакан. Считается, что он был основан около 200 г. до н.э. - за 1000 лет до расцвета империи ацтеков. В городе есть множество пирамид, самая большая из которых, пирамида Солнца, является третьей по величине в мире. Не менее загадочным является то, почему большой город был внезапно заброшен. Хотя выдвигается множество теорий, нет ни одного доказательства хоть одной из них.

3. Пума Пунку

Пума Пунку — мегалитический комплекс в Боливии.

Пума Пунку — мегалитический комплекс в Боливии, который привлекает большое внимание ученых. Блоки камня, из которых он состоит, вырезаны потрясающе ровно и имеют идеально круглые отверстия непонятного назначения. При этом блоки храмового комплекса весят до 130 тонн и были добыты в карьере, находящемся на расстоянии 80 км. Как тысячи лет назад смогли сделать подобное, загадка. Радиоуглеродный анализ показал, что комплекс был построен примерно в 530 году нашей эры.

4. Деринкую

Подземный город Деринкую.

Для того, чтобы понять, что такое Деринкую, нужно представить, что необходимо построить город для 20 000 человек без современных технологий. Под землей. 3000-4000 лет назад. Именно такие подземные города есть в современной Турции, а Деринкую - самый крупный из них. Что интересно, город использовался в качестве убежища по крайней мере до 1923 г. Но затем о нем полностью забыли и заново открыли только в 1960-е годы. Стоит отметить, что структура местной почвы и скальных пород делает строительство подземных городов удивительно легким. Эти породы достаточно мягкие, чтобы вырубать в них пещеры, но при этом достаточно крепкие, чтобы противостоять обвалу.

5. Джгантия

Башня великанов.

Джгантия (что на мальтийском означает «башня великанов») является мегалитическим храмовым комплексом на острове Мальта. Местная легенда гласит, что Джгантия была построен великаншей по имени Сасуна. Она носила огромные камни для стройки на своей голове, причем некоторые из этих камней более 5 метров в длину. Джгантия состоит из трех гигантских храмов, обнесенных стеной. Ее строительство началось около 3600 г. до н.э., т. е. эти храмы намного старше изобретения металлических инструментов и колеса на Мальте. Не удивительно, что последующие поколения думали, что комплекс могли построить только великаны.

6. Великий Зимбабве

Крупнейшие африканские руины.

Великий Зимбабве - разрушенный город, который является самыми большими руинами в Африке к югу от Сахары. Местная легенда гласит, что именно здесь была столица библейской царицы Савской. Это маловероятно, поскольку город был построен и населен с VI по XV века. До сих пор идут споры относительно того, кто построил Великий Зимбабве. В прошлом это был политически чреватый вопрос, поскольку белое правительство Родезии не желало признать, что развитый город был построен коренными народами. В настоящее время большинство исследователей считают, что он был построен предками народности шона. В период расцвета в Большом Зимбабве жили около 18 000 человек, а город защищали стены 5-метровой высоты.

7. Баальбек

Город Баальбек.

Город Баальбек в Ливане достиг своего пика развития во времена Римской империи, но был известным в регионе задолго до этого. В центре римского города возвышались три храма, сооруженных в честь Юпитера, Меркурия и Венеры. А в основании храма Юпитера есть одна таинственная особенность - три гигантских камня, каждый весом 800 тонн. Они являются самыми крупными камнями, когда-либо используемыми в строительстве.

8. Таулы Менорки

Таулы Менорки - огромные каменные образования Т-образной формы.

На острове Менорка можно найти огромные каменные образования Т-образной формы, которые называются «таула». Эти таулы, достигающие высоты 3,7 метра, сделаны из вертикального столба, на котором сверху горизонтально лежит отдельный камень. Все таулы окружены стенами с единственным входом, а также все, кроме одного, направлены на юг. Ученые установили, что они были созданы культурой талайотов в 1000 г. до н.э. Очевидно, что эти каменные памятники имели какое-то ритуальное предназначение, но какое — загадка.

9. Пещеры Лонгью

Знаменитое китайское селение.

В китайском селении Лонгью испокон веков существовало убеждение, что местные пруды являются бездонными. Но до 1992 года это так и было только поверьями, пока местный житель не решил слить один из прудов. В итоге обнаружились 27 гигантских подземных гротов. После их исследования обнаружилось, что 30-метровые гроты созданы вручную около 2000 лет назад. Они были вырезаны в твердых породах и не соединены друг с другом (некоторые из них разделяют лишь тонкие каменные стены). Цель этих гигантских пещер неизвестна.

10. Гробница первого императора Китая

Гробница первого императора Китая.

Большинство людей знают о терракотовых воинах. Эти тысячи статуй были размещены вокруг гробницы императора, чтобы охранять его в посмертии. Записи свидетельствуют о том, что император был погребен во дворце, построенном для него под холмом. Сегодня была раскопана терракотовая армия (и то далеко не вся) и есть доказательства наличия пустот внутри холма, где она была найдена. Но китайское правительство запретило дальнейшие раскопки. Что любопытно, если верить китайскому историку, то в гробнице открывшего ее ожидают целые озера и реки из ртути.