Какой план немецкие генералы предлагали Гитлеру вместо нападения на Советский Союз?

С середины 30-х годов Германия фактически непрерывно находилась в состоянии войны.

Однако потери при этом несла минимальные, а уровень жизни её народа становился всё выше и выше! После триумфальной победы над Францией скептиков в Третьем Рейхе не осталось совсем: Гитлера и других лидеров НСДАП беспрерывно прославляли как гениев и спасителей.

Перегретая, «милитаристически настроенная» экономика Германии требовала новой войны: иначе существовать она уже не могла. «Головокружение от успехов», недооценка силы противника и утопичные теории фюрера о «жизненном пространстве на Востоке» толкнули немцев в 1941 году к самоубийственной войне с СССР.

Но гитлеровские стратеги рассматривали и другие варианты развития событий. Одним из этих альтернативных вариантов было вторжение в Британию – операция «Морской лев». Но немецкий флот значительно уступал по силе британскому, а люфтваффе, как показала «Воздушная битва за Британию», тоже не имели преимущества перед Королевскими ВВС. Это грозило серьёзными потерями в операции «Морской лев». Она была признана слишком рискованной, и её решено было отложить.



Адмиралы представляют Гитлеру свой план. Видно скептическое отношение фюрера, Кейтеля и Йодля.

Натиск на юг

Кроме того, Гитлер мог пойти и не на восток, и не на северо-запад, а на юг. Такой вариант продолжения войны отстаивал командующий германским флотом адмирал Эрих Редер (Erich Raeder).

В настоящей Второй мировой войне североафриканская кампания генерала Роммеля имела второстепенное значение, по сравнению с основными сражениями в Советском Союзе. А вот в рамках альтернативного варианта основным театром военных действий могло стать как раз Средиземноморье.

Редер предлагал захватить Гибралтар и отрезать тем самым англичанам путь в Средиземное море. Североафриканская группировка вермахта должна была двинуться через Ливию в Египет и захватить Суэцкий канал (Эрвин Роммель был близок к этому в 1942 году). Также предлагалось захватить другой важный опорный пункт в Средиземном море – остров Мальту.

После этого англичане оказывались совершенно отрезанными от южного направления. Это был бы сокрушительный удар по Великобритании – безо всякого кровопролитного «Морского льва». А Германия уже от Суэца могла бы развивать свою экспансию далее – на Ближний Восток и Кавказ (в нефтеносные регионы). В этих условиях к ней охотно бы подключилась и Турция.



Редер и Гитлер.

Учитывая имеющиеся в распоряжении Третьего Рейха силы, и противостоящие им английские силы в Средиземноморье, осуществление этих планов было вполне реальным и приемлемым. Советский Союз сохранял бы нейтралитет, возможно даже торговал бы с Германией ресурсами в соответствии с межгосударственными соглашениями. Германские стратеги видели, как аккуратно Сталин старается соблюдать пакт о ненападении, не допуская ни малейших провокаций.

Почему же фюрер не выбрал этот вариант?

Однако план адмирала Редера был Гитлером отвернут. Фюрер решил поручить средиземноморский регион итальянцам, которые рассматривали его как своё жизненное пространство и планировали включить его в будущую новую Римскую империю. А сам решил начать свой «натиск на Восток», о котором Гитлер писал с тех пор, когда ещё даже не стоял у руля власти.



Итальянские солдаты наступают в Северной Африке.

Если бы немцы пошли не на восток, а на юг, то Красная Армия была бы спасена от ужасающей военной катастрофы 1941 года. За год она завершила бы как развёртывание у западных границ, так и перевооружение. Она уже не была бы застигнута немцами врасплох и оказала бы им организованное сопротивление.

Но случилось то, что случилось. Самонадеянным итальянцам оказалось мало Средиземноморья, и они ещё и увязались с немцами в СССР (несмотря на нежелание Гитлера). В итоге сокрушительное фиаско постигло обоих агрессоров и здесь, и там.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Факты о Великой Отечественной войне, которые скрывали в СССР https://otari.mirtesen.ru/blog/43777757289/

Как Сталин пытался заключить мир с Гитлером в июле 1941 года https://otari.mirtesen.ru/blog/43689260210/

Почему Ленин разрешил геям жениться, а Сталин ввел наказание за мужеложество (https://otari.mirtesen.ru/blog/43371148937/)