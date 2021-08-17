Праздник наготы

В самом конце сезона дождей в общине племени мундари в Южном Судане собирается совет старейшин. Они должны назначить три особых дня, во время которых пройдет один из этапов посвящения подрастающего поколения во взрослую жизнь — инициации. Проводится этот этап весьма необычным способом — молодые люди должны ходить абсолютно голыми. Даже пепел на тело наносить нельзя. К инициируемым, для которых обнажение обязательно, могут по желанию присоединиться и взрослые мужчины. Так сказать, выступить наставниками. И они охотно это делают.

Племя мундари — праздник инициации

Во время праздника наготы можно увидеть, как мундари танцуют особый танец — встают друг за дружкой в шеренгу и, высоко подпрыгивая, движутся по кругу в чем мать родила. Но поскольку даты заранее никто не знает, даже сами старейшины, спланировать посещение инициации никак нельзя — тут или повезет, или нет. Нам не повезло — в этом году три заветных дня назначили уже после того, как мы уехали из Южного Судана.



Рассказывая о странных обычаях, нельзя не упомянуть и об отношении мундари к эрекции. Она допускается только когда уединяешься где-то с женой. Иначе, эрегировать никак нельзя. Это позор и даже преступление. Если у кто-то из соплеменников заметят, провинившегося серьезно накажут.

Как минимум высекут, а злостных эректоров могут даже из общины изгнать. Одежды мундари носят не так уж и много, в основном легкие накидки, и, учитывая весьма внушительные размеры их хозяйства, скрыть воодушевление от посторонних глаз бывает весьма проблематично. Поэтому, чтобы избежать наказания, они учатся своего роде медитации, переключать мысли, думать о другом.

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Спросите, зачем такие строгости? Может, это дурной знак, который повлечет за собой последствия для всей общины или в эрекции есть какой-то мистический смысл? Вовсе нет. Все делается ради дисциплины. Чтобы парни таким образом не «приветствовали» молодых девушек, которые в полуголом виде находятся вместе с ними в стойбище.

Источник : https://therussiantimes.com/narody-mira/403480.html

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