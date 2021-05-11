Какие классики русской литературы владели крепостными и насколько они были богаты: Тургенев, Гоголь и др

Многие русские писатели и поэты в своих произведениях затрагивали тему крепостного права. Некоторые из них активно боролись с этим явлением, однако при этом сами владели землями с крестьянами.

К середине XIX века в России было примерно 4 тысячи помещиков, имеющих в собственности более пятисот крепостных. Чтобы оценить эту статистику: дворянских семей на тот момент насчитывалось примерно сто. Были ли среди богатых помещиков известные писатели и поэты? Читайте в материале.

Толстой: как досталась ему Ясная Поляна

Лев Толстой заботился о своих крестьянах и даже открыл для детей школу.

О том, что Льву Толстому принадлежала Ясная Поляна, знают все. Но не всем известно, каким образом он стал владельцем имения. Когда дед писателя скончался, сыну Николаю (то есть отцу Льва) не досталось ничего, кроме долгов. Проблему надо было решать, и Николай Толстой выбрал самый простой способ — брак по расчету. Он женился на Марии Волконской, невесте с богатым приданым. Жениху досталось имение Ясная Поляна и восемьсот крепостных крестьян.

Когда родители будущего классика умерли, имущество было поделено между сыновьями.

Лев был младшим, и ему перешло имение и 330 крепостных.

Другой бы радовался такому факту, но Толстой относился к крепостному праву негативно.

Пушкин, которому отец оставил в наследство Болдино и огромные долги

Не прошло и двух лет после того, как он вступил в права наследования, и Лев Николаевич создал знаменитую школу для крепостных детей. Порой он сам выступал в роли учителя. Прошло семь лет, и писатель решает освободить всех своих крестьян, предложив передать им на выгодных условиях землю. Он писал, что хочет, чтобы через 24 года (это был срок, когда имение выкупалось из залога) люди получили бы вольную с собственностью на землю, где они и работали. Парадоксально, но крестьяне не захотели свободы. Может быть, из недоверия к своему барину, полагая, что скоро получат землю безвозмездно, но официально люди озвучили версию «нам это не нужно, мы привыкли служить по старинке».

Болдино досталось Пушкину в наследство вместе с огромными долгами.

Многие считают, что Александр Пушкин был очень богатым человеком. На самом деле это определение может подойти его деду — три тысячи крепостных в собственности. Отец Александра получил в наследство достаточное количество душ, примерно 1200 крестьян. К сожалению, этот человек был безалаберным. Вместо того, чтобы аккуратно вести хозяйство и приумножать свое богатство, он по уши погряз в долгах.

Когда Александр Сергеевич выбрал в жены бесприданницу, то получил в подарок от отца двести крепостных крестьян. Он немедленно заложил их, получив немалую по тем временам сумму — тридцать восемь тысяч рублей. А когда настал момент, и поэт стал хозяином имения Болдино, то оказалось, что не все так радужно. Да, поэту досталось 1040 крепостных. Однако «приятным» отцовским подарком стал огромный долг, составлявший двести тысяч рублей. Поэт пытался управлять имением. Но ничего не получалось, так как дела были полностью запущены, так, что даже профессиональные управляющие не решались привести их в порядок.

Пушкин был помещиком, которого очень любили крепостные. По утверждению чиновника, следившего за поэтом, люди говорили, что Александр Сергеевич очень приятный и добрый человек. Он прост в общении, доброжелателен, никогда не обижает крестьян и не жалеет денег на поощрение крепостных за услуги.

Тургенев: 500 крепостных от матери, неудавшаяся женитьба на крестьянке и внебрачные дети

В своих произведениях Тургенев часто описывал униженное положение крепостных крестьян, например, в рассказе «Муму».

Иван Сергеевич Тургенев был ярым противником крепостного права. Он говорил, что крепостничество — его личный враг и даже дал «аннибалову клятву», то есть пообещал сделать все возможное, чтобы покончить с бесчеловечной системой.

Семья писателя была очень богатой. Его родители поженились по расчету. Отец Тургенева взял в жены некрасивую, но очень состоятельную Варвару Лутовинову и получил пять тысяч крепостных крестьян! Варвара действительна была богатой женщиной. В Спасском у нее был огромный добротный дом, обслуживанием которого занимались шестьдесят крестьянских семей.

Иван Тургенев очень любил женщин и увлекался ими постоянно, в том числе у него были так называемые «крепостные романы» с крестьянками. Например, когда будущий писатель был еще очень молод, он влюбился в красавицу-крепостную Лукерью. Когда мать Ивана решила продать девушку, он защитил ее. От белошвейки Дуняши у Тургенева была дочь. Впоследствии писатель встречался с Полиной Виардо, но про дочку не забыл — она воспитывалась в Париже вместе с детьми Виардо. И еще один интересный факт: однажды Тургеневу очень понравилась крепостная крестьянка двоюродной сестры. Без сомнений он выкупил ее, потратив на это семьсот рублей.

Гоголь, который «уродился помещиком» и всеми силами помогал своим крепостным

В поэме «Мертвые души» Гоголь рассказал о крепостном праве и его проблемах.

И еще один классик, о котором стоит рассказать — Николай Васильевич Гоголь. У его семьи было около 400 крепостных крестьян. В своей великой поэме «Мертвые души» писатель описал некоторые нюансы и проблемы крепостного права. Это талантливо и интересно. Но сам он имел достаточно странное мнение об общении с крестьянами.

Например, он рекомендовал своему другу строить общение с крепостными по следующей схеме: надо собирать крестьян и объяснять им, кто есть они, и кто есть их хозяин, а также донести до людей, что помещиком ты стал не потому что хочешь этого, а потому что уродился им, и сделать с этим ничего нельзя, иначе Бог накажет. Неизвестно, как воспринимали крепостные Гоголя такие речи, но со своей стороны писатель старался всеми силами помогать крепостным. Он даже покупал на свои деньги телят, распределяя их между теми мужиками, у которых скота не было.

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