12 необычных музеев со всего мира

Мы с детства привыкли, что в музее посетители любуются только старинными произведениями искусства и древними артефактами. Но современные музеи давно полны сюрпризов и с радостью спешат соответствовать веку стремительного развития и разнообразия вкусов.

Музей кроликов, Алтадена, штат Калифорния (Altadena, California), США



Кроме того, что эта выставка посвящена непосредственно милым кроликам, здесь также делается особый акцент на забавные словесные каламбуры. На входе в музей вам предлагают «запрыгнуть», а внутри представлено много других экспонатов, связанных с ушастыми зверьками, количество которых «размножается» день ото дня.

Международный музей туалетов Сулабх (Sulabh), Нью-Дели (New Delhi), Индия

Те, кто когда-либо бывал в Индии, хорошо знают о местном дефиците приличных уборных. Поэтому довольно иронично, что именно здесь был открыт музей, посвященный туалетам и унитазам. Ганди (Gandhi) однажды сказал, что «санитария важнее даже независимости». Но если посмотреть на большинство индийских общественных туалетов, может показаться, что эти слова великого философа и политика никто здесь не воспринял всерьез.

Музей ланчбоксов, Колумбус, штат Джорджия (Columbus, Georgia), США



Если вам показалось, что ниже падать уже некуда, вы ошибаетесь.

Музей пыток в Амстердаме, Голландия

Участия в музейной экспозиции удостоились даже металлические ланчбоксы с выставки Аллана Вудолла (Allen Woodall). Забавно, что по соседству расположилась выставка антикварной посуды.



Это место подойдет только тем, у кого здоровый желудок и крепкие нервы, потому что здесь на суд любознательного зрителя предлагаются инсталляции самых жестоких средневековых пыток, от бесславного трона инквизиции (на иллюстрации) до черепной дробилки.

Музей плохого искусства, 3 филиала в Массачусетсе (Massachusetts), США



Почему музеи предназначены только для талантливых художников? Именно таким вопросом однажды задался основатель этой экспозиции и решил создать свой собственный музей, куда люди смогут приходить посмотреть на картины, которые «настолько плохи, что их невозможно игнорировать». По словам кураторов выставки, музей призван поддерживать баланс между прекрасным и ужасным в мире.

Музей солонки и перечницы, Гатлинбург, штат Теннесси (Gatlinburg, Tennessee), США



Это единственное в мире место, полностью посвященное всевозможным формам и размерам контейнеров для приправ. В музее солонки и перечницы представлено около 20 000 емкостей для специй со всего мира.

Музей странностей Рипли (Ripley), множество филиалов по всему миру



У этого музея много отделений по всей планете, и он посвящен всему самому странному и необычному на Земле. Самый первый музей странностей был открыт в Сент-Августине, Флорида (St Augustine, Florida).

Парижский канализационный музей, Франция



Подземный мир Парижа вдоль и поперек иссечен старинными катакомбами и атмосферными канализационными ходами, история которых чествуется здесь же под землей в тематическом музее. Он тоже когда-то был частью общей канализационной системы. К счастью, это в прошлом, и старые стоки больше не используются по назначению, так что посетители выставки могут не переживать за несоблюдение санитарных норм.

Канзасский музей колючей проволоки, Лакросс (Lacrosse), США



Эта выставка – единственная в своем роде. Больше нигде в мире вы не найдете музей, посвященный истории «дьявольского троса», у которого есть свое удивительное прошлое. Например, знали ли вы, что эта проволока немало послужила некоторым основателям американского государства?

Музей волос, Аванос (Avanos), Турция



Перед вами экспонат из слегка смущающей коллекции волос, принадлежавших когда-то 16 000 разных доноров. Все локоны этого музея были собраны известным турецким гончаром. Наверное, такое зрелище может не на шутку растревожить лысых посетителей.

Музей японской лапши Шин Йокохама (Shin Yokohama), Токио



Еще одна очень примитивная по мнению некоторых гостей выставка, и она посвящена тому, что бесспорно считается самым быстрым и доступным перекусом на планете, – супу с лапшой быстрого приготовления.

Аптека-музей, Львов. Украина



Она расположена среди старинных зданий разных эпох, поэтому на первый взгляд отличить ее от других выставок сложно. Но в глубине подвалов этого здания можно найти удивительные микстуры и аппараты. Каждый посетитель может посмотреть на старинную книгу львовских аптекарей, контейнеры для трав и лекарских снадобий, ампулы и бочонки.

Все те, кто хочет поправить здоровье или просто оставаться в тонусе, должны приобрести «железное вино». Этот напиток имеет давнюю рецептуру и разработан для улучшения пищеварения, повышения гемоглобина и стимуляции метаболизма.

Музей контрабанды. Одесса. Украина



Одессе, которая славилась своими преступниками и гениальными ворами, создан музей-выставка контрабанды. В нем собраны более 150-ти конфискованных у контрабандистов предметов, а также детальные инструкции по их переправке через границу. Каждый гость сможет осмотреть сервиз с героином, автомобильную дверь, в которой перевозили пачки сигарет и прочее. Есть даже каблуки туфель, в которых успешно перевозили драгоценности. Многим будет интересно послушать, как контрабандисты использовали одесские катакомбы для своих целей.

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