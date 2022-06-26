Мозговой штурм: 3 головоломки для самых внимательных

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А вы знали об этом?

В Древней Руси такое считалось нормальным менять имя несколько раз в жизни. Более того, человеку официально меняли имя спустя несколько лет после рождения. К выбору имени наши предки подходили очень серьёзно и избирательно, ведь оно считалось оберегом человека. Первый раз человека нарекали при рождении, и делал это отец малыша. Имя, данное при рождении, считалось временным (детским), и все прекрасно понимали, что скоро будет его смена. Второй раз обряд имянаречения проводился уже жрецами, когда ребенку исполнялось 12 лет. Во время ритуала старое имя они смывали в священных водах. Считалось, что в такие воды заходили неразумные малыши, а выходили уже безымянные и чистые душой юноши, готовые получить от жреца своё новое имя. Так же имя в течение жизни меняли не только молодым людям, но и девушкам, выходившим замуж.Кроме этого, в течение жизни молодые люди могли сменить его еще несколько раз при определенных значимых обстоятельствах.Юношам меняли имена только в текущей воде, а вот девушкам можно было проводить церемонию и в стоячей.

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