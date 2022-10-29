7 признаков того, что вы с партнером сексуально не совместимы

Какие сигналы важно учитывать при первом контакте и какие пути развития отношений следует обозначить в случае, если ваша сексуальная совместимость неполная?

Сексуальная совместимость играет огромную роль, ведь физическая близость является неотъемлемой частью гармоничных и здоровых отношений. Тренер женских программ центра сексуального образования рассказывает о том, что может стать помехой на пути к сексуальной совместимости. В современном мире поиск подходящего, на первый взгляд, партнера может занять не больше часа. Стоит лишь скачать приложение знакомств, выбрать предпочтительные критерии, просмотреть результаты и пойти на свидание. Но только в ходе личного контакта мы понимаем, хотим ли заняться сексом с этим человеком или все же останемся знакомыми. Природа устроена так, что она сводит партнеров с разным набором генов для возможности продолжения рода: первичная физическая и эмоциональная идентификация происходит за максимально короткий срок — 10 секунд после знакомства.

В сексуальных вопросах не все так очевидно. Есть бесспорные сигналы и ориентиры, на основании которых можно сделать вывод о сексуальной несовместимости партнёров. А есть переменные, над которыми можно работать обоим партнерам.

Запах

На что стоит обратить внимание, чтобы понять, совместимы ли вы с партнером?

Первое впечатление при объятиях и поцелуях мы получаем нашим обонятельным органом. В носу человека находится вомероназальный орган, который безошибочно определяет сексуальную совместимость партнёров по их феромонам. В случае, если запах партнера кажется вам резким, неприятным, отталкивающим, игнорировать это нельзя. Это природный индикатор сексуальной совместимости партнёров. Даже если визуально и интеллектуально человек вызывает у вас невероятную симпатию, но вам не нравится его запах, сексуальная близость с таким человеком, вероятнее всего, обманет ваши ожидания.

Тембр голоса

Манера и скорость речи человека может многое сказать об особенностях его характера. Сексуально привлекательной мы можем назвать неторопливую, но при этом не монотонную речь человека. Уверенный, не срывающийся на визг или неуместный смех голос. В нем должна присутствовать глубина и чувственность. Если вас раздражают какие-то слова паразиты, над этой проблемой ещё можно работать, но вот если ваш слух режет тональность, скорость речи и ее наполнение, с таким человеком едва ли получится достичь сексуального единства.

Половая конституция и темперамент

Еще в древности нашими предками была заложена частота сексуальных контактов, необходимая для выживания. С природой не поспоришь, как бы мы не пытались. Увеличить сексуальную активность полового партнера упреками и претензиями — задача бесперспективная. Существует такой показатель, как трохантерный индекс, он определяет ваш тип половой конституции. Если у пары совершенно разные показатели, не пытайтесь их изменить, к сожалению, это вряд ли получится. Потребность в сексуальных контактах у партнёров все же должна быть приблизительно равной.

Ритм и скорость

При первом половом контакте у партнёров остаётся лишь приблизительное послевкусие сексуальной связи. Феромоны и адреналин отключают критическое мышление, и только в дальнейшем мы чувствуем разницу в частоте фрикций, которые могут быть нам некомфортны. Неприятные ощущения терпеть нельзя, о них лучше сразу же сообщить партнеру. От быстрой частоты фрикций интенсивнее стимулируются эрогенные зоны, кому-то подходит большая интенсивность, кому-то меньшая. Но найти подходящую скорость, устраивающую обоих, можно всегда. Главное не бояться сделать на этом акцент в момент акта, мягко направить партнера и настроиться на одну волну.

Оргазм

К сожалению, в женском оргазме природа заинтересована не так сильно, ведь забеременеть можно и без физической разрядки. Об удовольствии, в первую очередь, заботится сама женщина и, если повезёт, ее мужчина. Стимулируя эрогенные зоны, мы доводим организм до пикового состояния, но при отсутствии оргазма не даём ему выплеснуть скопившуюся энергию. В случае отсутствия эмоциональной и физиологической разрядки, следует разочарование в сексе и партнере, портящее взаимоотношения. Работать над получением оргазма женщине, с одной стороны, следует самостоятельно, с другой — включать партнера в поиск и активизацию своих эрогенных зон.

Сексуальные навыки

Ни один из нас не обладает врожденным знанием, что и как нужно делать во время занятия сексом. Безусловно, природа подскажет основные моменты, однако навыки удовлетворения мы получаем в процессе. Бывает, что мы не знаем свои эрогенные зоны, и тем более не знаем эрогенных зон партнера. Изучение эрогенных зон обоих партнеров поможет достичь желаемого и не только самим получить удовольствие, но и доставить его партнеру. Подобные знания и умения можно получить на тренингах по сексуальному образованию или из специализированной литературы.

Комплексы

Детские комплексы оставляют отпечатки на всю жизнь (в том числе и сексуальную) даже несмотря на то, что многие воспоминая со временем вытесняются. Существуют зажимы, из-за которых кажется, что дотрагиваться до себя и других — стыдно и неприятно, а иногда и страшно. В дальнейшем такие партнеры могут быть не достаточно чувственны, холодны, не будут тратить много времени на прелюдии, стесняясь голого тела. Все эти блоки в голове не дают возможность получить сексуальное удовольствие в полной мере. Если ваш партнёр или вы видите проблему в сформированных в детстве или юности комплексах, не стоит опускать руки, зажимы можно убрать психокоррекционными методами.

Работать над чувственной стороной, искать точки соприкосновения или найти более подходящего сексуально партнера — решать вам. Но не забывайте и о глубине ваших чувств и эмоциональной близости, которые тоже играют не маловажную роль.

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А вы знали об этом?

Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"!

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