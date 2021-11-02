Александра Канель: что случилось с женщиной-врачом, которая знала тайну смерти Надежды Аллилуевой

Александра Канель была главным врачом Кремлевской больницы, поэтому ее пациентами являлись самые высокопоставленные лица страны. Однако вскоре после гибели жены Сталина Надежды Аллилуевой Канель внезапно скончалась. По некоторым свидетельствам, она была посвящена в тайну смерти Аллилуевой.

«Неудобная» смерть жены вождя

Как известно, супруга Иосифа Сталина Надежда Сергеевна Аллилуева покончила с собой в ночь с 8 на 9 ноября 1932 года. По одной и версий, за несколько часов до этого между Сталиным и Аллилуевой произошла ссора на банкете по случаю 15-летия Октябрьской революции. Надежда Сергеевна якобы не хотела пить спиртное в тот вечер. Вождь был недоволен, он принялся бросать в жену апельсиновыми корками. Женщина разозлилась. А когда муж крикнул Надежде Сергеевне: «Эй ты!», она и вовсе вспылила, заявив: «Меня зовут не «Эй ты!»!». Буденный вспоминал, что именно в этот момент Аллилуева, повысив голос, сказала супругу: «Заткнись!» и выбежала из комнаты.

Тело Надежды Аллилуевой обнаружила экономка К. В. Тиль. Аллилуева лежала в своей комнате возле кровати с зажатым в руке миниатюрным пистолетом «Вальтер». Это оружие, кстати, подарил жене вождя брат Павел. Конечно, о случившейся трагедии знал и Сталин.

Суицид или убийство

Говорят, он даже поднял пистолет и с удивлением произнес: «И пистолетик-то игрушечный, раз в году стрелял». Тем не менее о причине смерти Аллилуевой решено было не сообщать. Официальные объявления о внезапной кончине Надежды Сергеевны, опубликованные в газетах 10-11 ноября 1932 года, гласили: «ЦК ВКП(б) с прискорбием доводит до сведения товарищей, что в ночь на 9 ноября скончалась активный и преданный член партии тов. Надежда Сергеевна Аллилуева».

Как утверждает Леонид Млечин, автор книги «Сталин», в тайну смерти супруги Сталина были посвящены только трое: консультанты лечебно-санитарного управления Кремля Лев Левин и Дмитрий Плетнев, а также главный врач Кремлевской больницы Александра Юлиановна Канель. По словам профессора Якова Рапопорта, всем им было предложено подписать бюллетень о смерти Аллилуевой, последовавшей якобы из-за аппендицита. Однако троица отказалась это сделать. Дочь Рапопорта, Наталья, писала, что Канель такое предложение возмутило еще и потому, что она даже не видела тела Аллилуевой. О смерти Надежды Сергеевны Канель узнала от Молотова, жена которого была ее пациенткой.

Однако через много лет выяснилось, что в тот день Молотов поведал Александре Канель совсем иную историю. По свидетельству Натальи Раппопорт, в 1949 году дочь Канель оказалась в пересыльной тюрьме в Новосибирске вместе с латышкой по фамилии Аустрин. Последняя в свое время сидела в одной камере с женой расстрелянного по «делу Тухачевского» командарма Иеронима Уборевича. Нина Уборевич рассказала Аустрин, что в ночь с 8 на 9 ноября Сталин ушел с банкета через 40 минут после Аллилуевой. Вскоре вождь позвонил Уборевичу и попросил его срочно прийти. Таким образом Уборевич узнал о том, что Сталин убил Надежду Сергеевну. Известно об этом, но только уже от Молотова, было и Александре Канель.

«Своевременная» кончина врача

Между тем, упомянутый бюллетень, как утверждал Яков Рапопорт, все же был подписан другими медиками, а судьба строптивых врачей сложилась трагично. Плетнев и Левин были арестованы и расстреляны. А вот Александра Канель, согласно официально версии, умерла в силу естественных причин. Илья Ильф в своих «Записных книжках 1925-1937» писал, что Александра Юлиановна была отстранена от должности в 1935 году именно за отказ подписать фальсифицированное медицинское свидетельство о причине смерти Надежды Аллилуевой. После этого она не была арестована, но умерла раньше своих коллег. Канель простудилась, потом у нее начался менингит, вследствие которого она скоропостижно и умерла в 1936 году. Эта «своевременная» смерть до сих пор не дает покоя некоторым историкам.

Впрочем, Леонид Млечин пишет о том, что ни о каком фальшивом бюллетене Александра Канель никогда своим близким не рассказывала. По мнению Млечина, она вообще знала только о том, что Надежда Аллилуева наложила на себя руки. Только и всего. Хотя стоит отметить, что простой народ в то время даже об это не догадывался. Тем не менее Канель сразу после смерти Аллилуевой искренне полагала, что самоубийство жены вождя не станет какой-то государственной тайной, и успела сообщить о суициде Надежды Сергеевны многим своим знакомым. Предположительно, Канель и в самом деле могла умереть естественной смертью, так как на ее похороны Молотов отправил венок, что означало, что к главному врачу Кремлевской больницы претензий не было.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/168063

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