Древнерусские зомби: кто они на самом деле

Зомби – одни из немногих существ, которые упоминаются в мифах и легендах абсолютно всех народов. Живые мертвецы не обошли своим вниманием и русский фольклор. Многие знакомые нам с детства сказочные персонажи на самом деле являются восставшими из могил покойниками.

Навьи

Навьи – это одна из разновидностей так называемых заложных покойников, то есть людей, которые закончили жизнь «неправильно», а потому не могут попасть в мир иной. Навьями становились самоубийцы и некрещеные дети. К их армии могли примкнуть и долгожители, потому как в древности считали, что старики, которые слишком долго живут, питаются энергией молодых сородичей.

Навьи появлялись на улицах преимущественно в темное время суток и убивали всех, кто попадался им на пути. Однако иногда они покидали свои могилы и днем, становясь невидимыми для людского глаза.

Для того, чтобы избавиться от назойливой и опасной навки следовало брызнуть на нее святой водой. В этом случае сущность превращалась в ангела и становилась своеобразным защитником того, кто ее «покрестил».

Кикиморы

Кикимора – персонаж народных сказок преимущественно женского пола. Наши предки представляли Кикимору как старушку невысокого роста с выпученными глазами и покрытую шерстью.

Порой вместо ног у Кикиморы появлялись куриные лапы. Также Кикимора могла явиться людям в образе маленькой девочки. Главной же особенностью Кикиморы считалась очень быстрая походка.

Кикиморы селились в домах, в которых проживали люди. Однако иногда эти существа встречались и в пустующих постройках и на болотах. Отсюда – Кикимора болотная.

Основным занятием Кикимор считалось хулиганство и вредительство. Кикиморы путали пряжу, мешали спать, устраивали беспорядок, выщипывали перья у кур. Кикиморы болотные пугали случайных путников.

Чаще всего кикиморами становились мертворожденные, младенцы, умершие некрещеными, или дети, убитые родителями. Посредством шалостей маленькие зомби мстили взрослым за свою короткую жизнь.

Упыри

Упырь – это аналог известного всем сказочного персонажа — вампира. Однако в отличие от вампира, у которого острые только клыки, у упыря таковыми являются абсолютно все зубы. Именно благодаря этой анатомической особенности упыри не только пьют кровь, но и поедают плоть.

Упыри покидают свои могилы только по ночам. Они пробираются в людские жилища и, вдоволь насытившись, возвращаются на кладбище до рассвета. Согласно славянской мифологии, после смерти упырями становились колдуны, еретики и маньяки.

Русалки

В русалок обычно превращались молодые девушки, ушедшие из жизни до вступления в брак, а также некрещеные дети, утопленницы и женщины, совершившие суицид.

Согласно поверьям, у русалок рыбий хвост вместо ног, бледная кожа и длинные распущенные волосы, которые, по мнению наших предков, являлись первейшим признаком бесстыдства и грехопадения. Однако сами русалки своими волосами гордились и порой, уютно устроившись на берегу, расчесывали их гребнями.

По легендам, встреча с русалкой не сулила ничего хорошего. Эти покойницы могли защекотать до смерти или попросту утопить любого, кто пришелся им не по нраву.

Подобными занятиями русалкам предстоит развлекаться до конца света, когда они вновь обернутся людьми.

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