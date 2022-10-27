УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ ВО ФРАНЦИИ ОПОЗОРИЛИСЬ НАПАДЕНИЕМ НА РУССКИХ: НЕ СТЕРПЕЛИ ДАЖЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Украинские беженцы прилюдно опозорились во Франции, напав на русских. Хамства не стерпели даже полицейские.

Русская жительница Франции Анастасия в беседе с "РИА Новости" рассказала о том, что на день рождения к ней приехали родители и брат, которые живут в Крыму, и они отправились на несколько дней в Довиль, чтобы провести время вместе.

Там они пошли пообедать на местный знаменитый рыбный рынок, где различные морепродукты можно попробовать, сидя за столиками у прилавков. Недалеко от них расположилась компания из четырёх пар примерно 40-45 лет - как оказалось, украинцы. Они громко говорили и на полную катушку включили телефон, подпевая. На просьбы продавцов вести себя потише делали вид, что не понимают. Также пытались выяснить у семьи Анастасии, откуда они приехали, но не получили ответ.

После вежливой попытки матери Анастасии попросить компанию всё же вести себя немного тише те стали огрызаться, а затем и вовсе кидаться на семью. Один из мужчин ударил отца Анастасии в нос, и тогда была вызвана полиция. Когда приехали полицейские, ударивший мужчину украинец забился в угол, а на его защиту выскочили их женщины и с криками "Мы украинцы, а они - русские агрессоры!" стали доставать украинские паспорта.

"Украинцы настолько довели полицейского, что он хотел использовать (слезоточивый) газ против них, потому что не мог их угомонить и вывести с этого рынка", - сказала Ананстасия.

По её словам, украинцы просили забрать её семью в тюрьму, "потому что мы русские".

"Полицейский в какой-то момент сказал агрессивному мужчине: "Если ты такой борзый, давай мы тебя отправим на родину, там иди воюй!" - добавила она.

На тот момент украинцам, можно сказать, сошло с рук хамское поведение и их в итоге не забрали в полицию. Но по возвращении в Париж семья Анастасии подала заявление в полицию о физическом насилии и угрозах по национальному признаку.

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А вы знали об этом?

Среди чудачеств Павла I можно отметить его отторжение к жилету, как к предмету одежды. Если Павел Петрович замечал на улице человека, одетого в жилет, тот мог моментально отправится на гауптвахту. Доставалась и дамам, в случае если они замешкаются и не выскочат из своих экипажей при виде императора в глубоком реверансе.Поэтому днем в часы прогулок по Петербургу Павла I, город пустел. Главным организвторм убийства Павла I был граф Петр Алексеевич Пален, которому император очень доверял и наделил большой властью при дворе . Как не парадоксально, именно Пален и был одним из тех, кто участвовал в дворцовом перевороте по низложению императора.Однако граф Пален просчитался, поскольку Александр I , став императором, стал позволять своей матери ,Марии Федоровне, вникать во многие государственные дела. Вместе с тем после убийства мужа императрица искренне страдала и прониклась сильной ненавистью к Палену В конце концов императрица поставила ультиматум Александру I: либо она покидает Петербург, либо Пален. Александр I был вынужден отправить Палена в свои курляндские имения, запретив появляться в Петербурге и Москве. Вероятно Александр I тем самым хотел частично загладить свою вину из-за убийства своего отца!

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