Интересные и короткие факты на все случаи жизни

Самое время сделать небольшой перерыв, который можно провести с пользой для ума. В этом нам поможет подборка разнообразных интересных фактов на все случаи жизни.
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