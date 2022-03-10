Интересные и короткие факты на все случаи жизни

Самое время сделать небольшой перерыв, который можно провести с пользой для ума. В этом нам поможет подборка разнообразных интересных фактов на все случаи жизни.

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