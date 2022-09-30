А вы знали об этом?(Статья 65)                                                   

1.

В эпоху, когда обнажать лодыжку считалось скандальным, ирония в том, что самые нежные и интимные части тела женщины не были интимными. Викторианские женщины носили трусики с вырезом задолго до того, как они стали популярным подарком для девичников.Но почему они носили такие дерзкие трусики, когда остальная часть их одежды была такой консервативной? Проще говоря, какой смысл было прикрывать свои интимные места, если шансов, что они когда-либо увидят свет, было мало?Как известно, средняя викторианская женщина носила под юбкой не менее шести слоев нижних юбок, весом до шести килограммов. Добавьте к этому кринолиновую клетку, и ваши главные места будут буквально защищены сталью. Женщины в то время потенциально тратили много времени , чтобы одеваться и раздеваться , однако они испытывали определенные трудности при посещении туалетов, всякий раз справляя естественные нужды.И вот в этой ситуации трусики с разрезом пришли на помощь ! Все, что нужно было сделать женщине, — это сбежать в ванную или, присесть на корточки над ночным горшком, встать и вернуться к своим делам.

Кроме того, женщины в 19 веке относились к менструальной гигиене совсем по-другому.

2.

Женщины нередко ничего не носили и просто позволяли своим месячным течь. Для женщин же , которые предпочитали прикрываться, изготавливались примитивные тампоны и макси-прокладки, среди прочего, из овечьей шерсти, хлопка-сырца и морских губок. Женщины, которые были особенно хитрыми, также вязали крючком гигиенические прокладки и прикрепляли их к поясу.И особенно удобно было тогда носить трусики с вырезом во время секса , поскольку не было необходимости снимать с себя кучу одежды перед любовными утехами. По мере же того, как мода развивалась, и в начале 20-го века женщины носили меньше одежды, стягивание нижнего белья из-под нижних юбок и клеток перестало быть кошмаром. Увы, примерно в это время начали зашивать промежности.

Есенин, много работавший в жанре городского хулиганского романса, по сути, задал канон современного русского шансона.Однако его мучала мания преследования, внезапные вспышки ярости, неадекватное поведение (поэт прилюдно крушил мебель, бил зеркала и посуду, выкрикивал оскорбления). Повторявшиеся приступы психоза провоцировались , как правило, чрезмерным употреблением спиртного. Есенин несколько раз проходил лечение в психоневрологических клиниках — во Франции и в России.Лечение, к сожалению, не оказало на пациента благотворного действия: через месяц после выписки из клиники профессора Ганнушкина Есенин покончил с собой, повесившись на трубе парового отопления в ленинградской гостинице «Англетер».





3.

Для насекомых зима — что-то вроде планового апокалипсиса. Большая часть членистоногих погибает. А те, кто остались в живых, находятся в глубокой отключке до следующего сезона. А вот июньские дозорщики не теряют времени на бессмысленный анабиоз. Они летят на юга и продолжают плодиться и размножаться! В конце лета шестое чувство дозорщиков начинает вопить: «Зима близко!». Вняв голосу разума, летуны срываются с насиженных мест и отправляются в длинное путешествие. Среднестатистический дозорщик пролетает не меньше 900 километров, но отдельные уникумы умудряются пролететь вдвое больше. Крейсерская скорость полёта стрекозы относительно невысока, всего 16 км/час, но за день она может преодолеть расстояние в 140 километров!

Секрет их феноменальной выносливости прост: дозорщики не оставляют сил на обратный путь. Достигнув Мексики, стрекозы облегчённо выдыхают и умирают, предварительно забросив потомство в тёплые воды местных озёр. Маленький дозорщик появляется на свет весной, в болоте или озере на территории одного из 49 штатов США или в южных провинциях Канады. И сразу превращается в опасного и агрессивного хищника.Любопытно, что Нимфы стрекоз — великолепные засадные охотники. Благодаря жабрам и прямой кишке (она тоже используется для дыхания) стрекозы способны безвылазно сидеть под водой. Для атаки личинке достаточно выбросить вперёд огромную жуткую нижнюю губу.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

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