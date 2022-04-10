Любвеобильный император и его любимая фаворитка

Император Александр I известен, как самые любвеобильный император в истории семьи Романовых. Императрица Екатерина II женила внука в возрасте шестнадцати лет на красавице принцессе Баденской. Цесаревна Елизавета Алексеевна незамедлительно получила статус самой красивой женщины при императорском дворе.

Тем не менее Александр Павлович не мог пройти мимо других представительниц прекрасного пола. Самая продолжительная связь у него была с Марией Нарышкиной. Этот союз продлился около 15 лет и подарил возлюбленным троих ребятишек.

Мария Антоновна появилась при дворе в возрасте 15 лет, а спустя год вышла замуж за князя Нарышкина, который был вдвое старше нее. В доме Нарышкиных регулярно проводились балы, на которых и блистала черноокая красавица.

«красота ее была до того совершенна, что казалась невозможною, неестественною. Идеальные черты лица и безукоризненность фигуры выступали еще ярче при всегдашней простоте ее наряда».

О нравственности княгини ходили разные мнения. Некоторые современники отмечали ее как спокойную, добрую и уравновешенную дамы. Однако, другие были совершенно другого мнение и называли самоуверенной и наглой. Однажды императрица Елизавета Алексеевна рассказал о Марии Антоновне своей матери в письме:

«Для такого поступка надо обладать бесстыдством, какого я и вообразить не могла. Это произошло на балу. Я говорила с ней, как со всеми прочими, спросила о её здоровье, она пожаловалась на недомогание: «По-моему, я беременна»… Она прекрасно знала, что мне небезызвестно, от кого она могла быть беременна».

Всего Нарышкина родила шестерых детей. К сожалению, Елизавета, Елена и Аглаида умерли в раннем детстве, не дожив и до трех лет. Официально все малыши были детьми Дмитрия Львовича , но ни для кого не было тайной, что отцом троих все-таки был император.

Отношения Александра Павловича с Марией Антоновной продлились почти до самой его гибели. Сама Нарышкина скончалась на 76 году жизни. И про последние годы ее жизни тоже ходило не мало слухов: кто-то говорил, что у нее было еще много возлюбленных, а кто-то утверждал, чо она жила в монастыре.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Как сложилась судьба Дантеса после дуэли с Пушкиным и как он выглядел на самом деле https://otari.mirtesen.ru/blog/43857598133/

Как сотрудники милиции изымали клад с боем https://otari.mirtesen.ru/blog/43672803489

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!