15 вещей, о которых нужно успеть рассказать дочери пока не поздно

Воспитание детей - это бесконечный процесс. И сколько бы не было вашему ребенку, всегда будет казаться, что вы не успели ему еще что-то важное сказать. В голове постоянно крутятся мысли: "А нужно еще об этом и этом напомнить, чтобы предостеречь и уберечь от ошибок...".

Моменты, о которых надо предупредить дочерей

Особая забота родителей - воспитание дочерей. Всем хочется видеть их принцессами в красивом окружении. Но жизнь бывает порой суровой к ним. Поэтому посмотрите этот список важных жизненных моментов и проверьте, предупредили вы об этом своих девочек или нет.

1. Надо уделять больше внимания красоте внутренней, а внешняя станет следствием.

2. Только лишь материальный достаток не сделает счастливой.

3. Друзей много не бывает, их надо выбирать тщательно.

4. Не надо судить людей, но надо быть готовой спокойно выслушать мнение о себе.

5. Принимайте советы старших, слушайте их мудрость.

6. Надо любить и ценить себя. Потом и остальные подтянутся.

7. Важно радоваться каждому прожитому дню, ведь он неповторим.

8. Легко отпускайте прошлое, не тратьте энергию на переживание прожитого.

9. Не копите злость, обиду и гнев. Они разрушают изнутри.

10. Ставьте цели и продвигайтесь к ним методом маленьких шагов.

11. Оберегайте личную жизнь от посторонних глаз и любопытных носов.

12. Живите сердцем, доверяйте ему.

13. Имейте свое мнение. Если его пока нет, задавайте вопросы самым близким людям, слушайте их ответы.

14. Давайте выход эмоциям, но без битья посуды.

15. Можете всегда рассчитывать на помощь и поддержку родителей.

Если вы еще не всё сказали своим дочерям, то можете написать им в виде письма, чтобы они могли всегда перечитать его. Пусть ваши девочки будут счастливыми!

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