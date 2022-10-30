Снежная лавина, диверсия против советских учителей и тайное золото нацистов: малоизвестная история из 1968 года

20 марта 1968 года произошло событие, о котором не писали советские газеты, а сегодня вы не найдете о нем упоминания в русскоязычном интернете. 13 молодых советских учителей, приехавших на отдых в Польшу, во время туристической прогулки в горах были погребены под снежной лавиной. Советские власти заподозрили диверсию. А поляки считали, что под видом туристов в горы с тайным заданием прибыли сотрудники КГБ СССР.

Вдоль границы современных Польши и Чехии простирается горный массив Карконоше, часть Судетских гор. Уже много лет это популярный центр зимнего отдыха, правда, менее известный, чем город Закопане у подножия Польских Татр.

Весной 1968 года на одной из польских горных баз в Карконоше по линии Бюро молодежного туризма «Спутник» отдыхали советские туристы – все молодые учителя (мужчины и женщины) из Куйбышева (Самара). Это была уже 40-я и последняя тургруппа из СССР за сезон 1967-1968 гг. По крайней мере, так по документам.

Здесь же были гости из ГДР и самой Польши. 20 марта 23 туриста и польский проводник начали пешее восхождение к одной из горных вершин. В группе 14 граждан СССР, 6 граждан ГДР, 4 граждан Польской Народной Республики (ПНР).

Примерно в 11:00 сошла огромная снежная лавина – самая большая из всех зарегистрированных в новейшей истории Польши.

У людей было всего 48 секунд на спасение. Без шансов.

Спасательные работы шли до 5 апреля. Спасти удалось только пятерых, включая одного русского. В течение следующих дней из-под снега откопали тела 19 человек – 13 граждан СССР, 4 немца и 2 поляка. Многих нашли специально обученные собаки из чехословацкого отряда горноспасателей, прибывшего, к сожалению, только на вторые сутки после бедствия.

Спасательная операция в марте 1968 года. Общественное достояние

Советские власти официально заявили польской стороне, что имела место диверсия в отношении советских граждан. В соседней Чехословакии как раз расцветала Пражская весна, в стране все активно звучали антисоветские и антикоммунистические лозунги. Как мы знаем, все это закончится вводом советских войск в Чехословакию 21 августа того же 1968 года.

Но польские следователи заявили об естественных причинах схода лавины: резкое потепление и благоприятный для схода снега рельеф местности. Почти сразу среди местных жителей пошли слухи, что попавшие под лавину советские и восточногерманские граждане были не совсем обычными туристами. Якобы под прикрытием сюда прибыли агенты КГБ СССР и «Штази» ГДР. И искали они спрятанное в годы Второй мировой войны золото нацистов в одной из заброшенных штолен. А поляков союзники якобы намеренно не уведомили, так как не хотели делиться.

Спасательная операция в марте 1968 года. Общественное достояние

Кто-то из польского руководства, недовольного «Большим Братом», мог узнать о планах «советских агентов» по поиску нацистского золота и заманил их в ловушку.

Никто не сомневается, что стихийное бедствие было вызвано естественными причинами. Поляки знали об опасности схода лавины, но намерено не предупредили «туристов» из СССР и ГДР. Более того, еще 17 марта произошла первая лавина, под которую попали 7 польских лыжников, но их всех благополучно откопали. А в роковой день вместе с иностранцами на маршрут вышли и три польские семьи, но их группа вернулась на базу. Якобы устали дети. Или их кто-то предупредил?

Кстати вместе с поляками отказались подниматься и несколько советских туристов. Они тоже избежали страшной участи.

Спасательная операция в марте 1968 года. Общественное достояние

Конечно, всё это не более, чем домыслы. Которые характеризуют отношение «братских» поляков к Советскому Союзу.

Сама версия о нацистском золоте в Карконоше не имеет никаких официальных подтверждений. Подобных историй в современной Польше довольно много. Несколько лет назад прошла информация про якобы найденный «золотой поезд», которые отступающие немцы бросили в 1945. Никакого золота никто в глаза не видел, зато о «сенсации» говорили СМИ по всему миру.

Интересно, в современной Самаре знают об этой истории?

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А вы знали об этом?

В ноябре 1573 года женой Ивана Грозного стала княжна Мария Долгорукая – «по молитве», то есть без совершения брачного обряда. Наутро после пышного празднования свадьбы Иван Грозный приказал «затиснуть ее в колымагу, повезти на борзых конях и опрокинуть в воду» - Мария была утоплена. Происшедшее трактуют как реакцию царя на то, что невеста не сохранила невинность до свадьбы. В 1575 году Иван Грозный присмотрел новую спутницу – жену некоего Мелентьева. Быстро организовав прекрасной Василисе свободу от брачных уз – расправившись с мужем, царь, опять-таки «помолясь», назвал ее своей новой супругой, «обрачился со вдовою Василисою Мелентьевой». Конец Василисы, по «Хронографу», был печален – заподозрив супругу в измене, царь казнил ее вместе с любовником. После чего вступил уже в последние свои семейные отношения – с Марией Нагой, ставшей в иночестве Марфой.

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